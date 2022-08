TUMI lance sa campagne documentaire pour l'automne 2022, intitulée « Built for the Journey »

Les documentaires diffusés présenteront les histoires uniques de Son Heung-min, Gracie Abrams, Anthony Ramos et Lando Norris, des leaders mondiaux du sport et du divertissement

NEW YORK, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- Cet automne, TUMI, la marque internationale de voyages et de style de vie, lancera sa campagne mondiale intitulée « Built for the Journey ». Elle décrira les parcours personnels et professionnels de quatre professionnels du sport et du divertissement, renommés dans le monde entier et connus sous le nom du TUMI Crew. Animée par l'éminente réalisatrice Jessy Moussallem qui a voyagé à travers le monde entier pour donner vie à ces histoires uniques, la campagne sera composée de courts métrages mettant en vedette le footballeur professionnel Son Heung-min , la chanteuse et compositrice Gracie Abrams , l'acteur et chanteur Anthony Ramos et le pilote de McLaren Formule 1 Lando Norris . S'inspirant de leurs passions aux multiples facettes et de leur volonté d'être en mouvement, le Crew présentera les collections de valises TUMI 19 Degree Aluminium, TEGRA-LITE® et McLaren, respectivement lors de chaque chapitre de la campagne.

« Chez TUMI, notre objectif est de veiller à ce que chaque personne puisse donner le meilleur d'elle-même lors de l'utilisation de nos produits, que ce soit en voyageant à l'étranger, en retournant chez soi ou en s'embarquant dans une nouvelle aventure professionnelle », a déclaré Victor Sanz, directeur de création chez TUMI. « Nous utilisons des techniques de conception spécialisées et des matériaux novateurs pour créer des produits modernes qui offrent le meilleur en matière de voyage, de résilience, de longévité et de durabilité. Nos produits résistent à l'épreuve du temps. »

La première histoire sera diffusée aujourd'hui. Elle met en vedette le footballeur sud-coréen Son Heung-min, dont le parcours consiste à perfectionner son art par la répétition et à démontrer ce qu'il faut faire pour atteindre le succès professionnel. Tout au long de ses voyages, Heung-min s'appuie sur ses valises rigides TUMI 19 Degree Aluminium pour protéger ses biens les plus précieux.

Les trois autres documentaires de la campagne seront diffusés au fur et à mesure des mois de septembre et d'octobre. Le film sur Gracie Abrams (qui sortira le 15 septembre) présentera sa première tournée internationale et son voyage à Paris, accompagnée de ses bagages solides et durables TEGRA-LITE®, parfaitement adaptés à sa vie active sur les routes. Cette partie de la campagne a été inspirée par sa chanson « For Real This Time ». Le récit d'Anthony Ramos, qui sortira également le 15 septembre, mettra en lumière son voyage de développement personnel à Porto Rico et le lien spécial qu'il a ressenti avec l'île et son héritage. « Visiter Porto Rico a été une expérience qui m'a permis d'explorer mes racines et de me reconnecter profondément à l'endroit d'où vient ma famille. Les bagages TEGRA-LITE® de TUMI ont rendu ce voyage encore plus exceptionnel puisque j'ai pu rapporter mes souvenirs de La Isla en toute sécurité, pour toujours me rappeler de ma terre d'origine », a déclaré Ramos. Il a enregistré une chanson inspirée de son voyage avec TUMI, intitulée « Maleta », qui signifie sac en espagnol.

Le dernier documentaire, qui sera diffusé le 13 octobre, mettra en lumière la nouvelle collection TUMI | McLaren Carbon Fiber CFX avec Lando Norris, le pilote de McLaren F1, qui y partage sa vision pour l'avenir. Filmée en dehors de Londres, son histoire complète la collection TUMI | McLaren, bâtie sur l'innovation, la technologie et le design.

« Cette campagne célèbre la résilience de l'esprit humain et le lancement dans de nouvelles aventures, deux choses qui sont inscrites dans l'ADN de TUMI. TUMI s'est engagé à perfectionner la notion de voyage ; c'est ainsi que nous sommes construits », s'est exprimée Jill Krizelman, vice-présidente principale du marketing mondial et du commerce en ligne chez TUMI.

Tout au long de la saison, la marque s'attend à accueillir une myriade d'activités dans le monde entier pour célébrer la campagne. Plus d'informations sont à venir.

Toutes les collections sont disponibles dans les magasins TUMI, sur TUMI.com et chez certains détaillants spécialisés.

