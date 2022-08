TUMI lança campanha outono 2022 em estilo documentário intitulada "Desenvolvido para a jornada"

Os filmes apresentarão histórias interessantes das estrelas globais do esporte e do entretenimento Son Heung-min, Gracie Abrams, Anthony Ramos e Lando Norris

NOVA YORK, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- No segundo semestre deste ano, a TUMI, marca internacional de viagens e estilo de vida, lançará sua campanha global intitulada "desenvolvido para a jornada", que narra as jornadas pessoais e profissionais de quatro profissionais do esporte e do entretenimento de renome mundial, adequadamente conhecidos como a TUMI Crew. Criada pela respeitada diretora de cinema Jessy Moussallem, que viajou pelo mundo para dar vida a essas histórias inusitadas, a campanha incluirá filmes curtos com o jogador de futebol profissional Son Heung-min, a cantora e compositora Gracie Abrams, o ator e músico Anthony Ramos e o piloto de Fórmula 1 da McLaren Lando Norris. Com curadoria feita a partir das diversas paixões e motivação para estar em movimento que eles têm, a equipe apresenta as coleções 19 Degree Aluminum, TEGRA-LITE® e McLaren, respectivamente, em cada capítulo da campanha.

"Na TUMI, nosso objetivo é garantir que cada pessoa possa apresentar seu melhor desempenho ao utilizar nossos produtos, seja viajando para o exterior em turnê, voltando para casa ou embarcando em uma nova aventura profissional", disse Victor Sanz, diretor criativo da TUMI. "Utilizamos técnicas de design especializadas e materiais inovadores para criar produtos modernos que ofereçam o melhor em viagem, resiliência, sustentabilidade e durabilidade. Nossos produtos resistem ao teste do tempo."

A primeira história será lançada hoje e é sobre o jogador de futebol sul-coreano Son Heung-min, cuja jornada trata do aperfeiçoamento de seu ofício por meio da repetição e do que é preciso para alcançar o sucesso profissional. Ao longo de suas viagens, Heung-min conta com suas malas rígidas da coleção TUMI 19 Degree Aluminum para proteger seus pertences preciosos.

As demais três campanhas-documentários estrearão durante os meses de setembro e outubro. O filme da Gracie Abrams (com lançamento para 15 de setembro) destacará sua primeira turnê internacional e apresentará sua jornada para Paris com sua bagagem TEGRA-LITE® resistente e sustentável, desenvolvida para sua vida agitada na estrada. Esta campanha foi inspirada por sua música, "For Real This Time" (Dessa vez é para valer). A narrativa de Anthony Ramos, com lançamento também previsto para 15 de setembro, destacará sua jornada de autodescoberta em Porto Rico e a conexão especial que sentiu com a ilha e suas raízes ancestrais. "Visitar Porto Rico foi uma experiência que me permitiu explorar minhas raízes e conectar-me com o lugar de onde minha família veio de forma mais profunda. A TEGRA-LITE® da TUMI tornou esta viagem ainda mais excepcional, pois eu trouxe com segurança recordações significativas da ilha para sempre me lembrar da terra natal", disse Ramos. Ele gravou uma música inspirada em sua viagem com a TUMI, intitulada "Maleta", que significa mala em espanhol.

O capítulo final, com lançamento para 13 de outubro, destacará a mais nova coleção da TUMI, a McLaren Carbon Fiber CFX, com o piloto de Fórmula 1 da McLaren, Lando Norris, que compartilhou sua visão para o futuro. Filmada fora de Londres, sua história complementa a coleção TUMI | McLaren, que foi desenvolvida com base em inovação, tecnologia e design.

"Esta campanha celebra a resiliência do espírito humano e o embarcar em novas aventuras, que são itens fundamentais no DNA da TUMI. A TUMI está empenhada em aperfeiçoar a jornada; fomos desenvolvidos para isso", afirmou Jill Krizelman, vice-presidente sênior de marketing global e comércio eletrônico da TUMI.

Ao longo da temporada, a marca espera sediar uma infinidade de ativações em todo o mundo para comemorar os lançamentos. Mais informações por vir.

Todas as coleções estão disponíveis globalmente nas lojas da TUMI, no site TUMI.com e em lojas especializadas selecionadas.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI desenvolve itens essenciais de luxo e primeira classe para negócios, viagens e desempenho, com o objetivo de atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos comprometidos a capacitar viagens como parceira de longo prazo de viajantes e empreendedores em busca de suas paixões. A marca é vendida no mundo todo em mais de 75 países, com aproximadamente dois mil pontos de venda.

