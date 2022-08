TUMI rozpoczyna jesienną kampanię 2022 w stylu filmów dokumentalnych pod hasłem „Stworzone na podróż"

W filmach zawarte zostaną niepowtarzalne historie takich międzynarodowych gwiazd świata sportu i rozrywki jak Son Heung-min, Gracie Abrams, Anthony Ramos i Lando Norris.

NOWY JORK, 22 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Tej jesieni TUMI, międzynarodowa marka podróżnicza i lifestylowa, rozpocznie swoją międzynarodową kampanię pt. „Stworzone na podróż" („Built for the Journey"), w ramach której uwiecznione zostaną osobiste i zawodowe podróże znanych na całym świecie gwiazd sportu i rozrywki, trafnie określanych jako TUMI Crew (Załoga TUMI). Kampania, stworzona przez uznaną reżyserkę filmową, Jesse Moussallem, która przemierzyła cały świat, aby powołać te niepowtarzalne historie do życia, obejmuje krótkie filmy z udziałem zawodowego piłkarza Sona Heung-mina , wokalistki i autorki piosenek Gracie Abrams , aktora Anthony'ego Ramosa i kierowcy Formuły 1 z zespołu McLaren Lando Norrisa . Kierowani swoimi wielowymiarowymi pasjami i potrzebą nieustannego przemieszczania się, członkowie Załogi przedstawiają kolekcje 19 Degree Aluminium, TEGRA-LITE® i McLaren, odpowiednio w każdej poszczególnej odsłonie kampanii.

Directed by Jessy Moussallem Photographed by India Sleem Photographed by Aria Shahrokhshahi Photographed by Aria Shahrokhshahi Photographed by Aria Shahrokhshahi

„Celem TUMI jest zapewnienie, że każda osoba zyska możliwość osiągania sukcesów dzięki korzystaniu z naszych produktów - niezależnie od tego, czy wybierają się w zagraniczną trasę, wracają do domu, czy rozpoczynają nową zawodową przygodę - powiedział Victor Sanz, dyrektor kreatywny TUMI. - Stosujemy zaawansowane techniki projektowe i innowacyjne materiały, aby stworzyć nowoczesne produkty, które oferują wszystko co najlepsze w podróżowaniu, czyli wytrzymałość, zrównoważony rozwój i trwałość. Nasze produkty pomyślnie przechodzą próbę czasu".

Pierwsza historia ma swoją premierę dzisiaj, a jej gwiazdą jest południowokoreański piłkarz, Son Heung-min, którego podróż polega na doskonaleniu rzemiosła poprzez powtarzanie poszczególnych czynności i pokazaniu, co jest niezbędne do odnoszenia sukcesów zawodowych. Podczas swoich podróży Heung-min polega na walizkach TUMI 19 Degree, które chronią jego cenny dobytek.

Pozostałe trzy filmy w ramach kolejnych odsłon kampanii zostaną zaprezentowane we wrześniu i w październiku. Film z udziałem Gracie Abrams (premiera zaplanowana na 15 września) przedstawi jej pierwszą międzynarodową trasę koncertową i podróż do Paryża z wytrzymałym i trwałym bagażem TEGRA-LITE®, stworzonym do aktywnego życia w trasie. Inspiracją dla kampanii był jej utwór „For Real This Time". Historia Anthony'ego Ramosa, która również będzie miała swoją premierę 15 września, podkreśli jego podróż do Puerto Rico, którą odbył w poszukiwaniu samego siebie i specjalną więź, którą nawiązał z tą wyspą i jej dziedzictwem. „Wizyta w Puerto Rico była doświadczeniem, które pomogło mi w odkryciu moich korzeni i nawiązaniu głębszych relacji z miejscem, z którego pochodzi moja rodzina. Akcesoria bagażowe TUMI TEGRA-LITE® sprawiły, że ta podróż stała się jeszcze bardziej wyjątkowa dzięki możliwości bezpiecznego zapakowania pamiątek, które wiele dla mnie znaczą i przypominają mi o ojczystych stronach" - powiedział Anthony Ramos. Nagrał piosenkę inspirowaną podróżą z TUMI, zatytułowaną „Maleta", co w języku hiszpańskim oznacza „torbę".

Ostatnia odsłona kampanii, która pojawi się 13 października, zaprezentuje najnowszą kolekcję TUMI | McLaren Carbon Fiber CFX z udziałem kierowcy Formuły 1 z zespołu McLarena, Lando Norrisa, który podzielił się swoją wizją przyszłości. Film nagrano pod Londynem, a przedstawiona w nim historia jest uzupełnieniem kolekcji TUMI | McLaren, która opiera się na innowacji, technologii i doskonałym wzornictwie.

„Kampania ta celebruje odporność ludzkiego ducha i wyruszanie w podróż ku nowym przygodom, co jest częścią DNA marki TUMI. TUMI z zaangażowaniem udoskonala te podróże; tak jesteśmy skonstruowani" - stwierdziła Jill Krizelman, starsza wiceprezes ds. marketingu i e-commerce w TUMI.

Podczas tego sezonu, marka planuje organizację niezliczonych aktywności na całym świecie z okazji premier filmów. Szczegółowe informacje już wkrótce.

Wszystkie kolekcje są dostępne na całym świecie w sklepach TUMI, na stronie TUMI.com i w wybranych specjalistycznych punktach sprzedaży.

TUMI

Od 1975 r. firma TUMI tworzy światowej klasy akcesoria biznesowe, podróżne i luksusowe, zaprojektowane z myślą o łączeniu jakości, prostoty i piękna we wszystkich aspektach życia w podróży. Dzięki doskonałej funkcjonalności i pomysłowości naszych produktów jesteśmy partnerem na całe życie dla podróżujących i twórców, ułatwiając im realizację swoich pasji. Produkty tej marki są sprzedawane w około 2 tysiącach punktów sprzedaży zlokalizowanych w ponad 75 krajach na całym świecie.

Więcej informacji o TUMI na stronie: TUMI.COM.

Materiał filmowy - https://mma.prnewswire.com/media/1881737/FW22_Launch.mp4

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1881732/Anthony.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1881734/Son.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1881735/Gracie.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1881736/Lando.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.