भारत के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर कार्यक्रम को शक्ति प्रदान करने के लिए एवियोनिक्स कंप्यूटिंग समाधानों हेतु Aitech को $63M का अनुबंध प्राप्त हुआ।

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Aitech

19 May, 2026, 10:30 IST

Hindustan Aeronautics Limited ने विश्वसनीय  एवियोनिक्स कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी और दीर्घकालिक कार्यक्रम समर्थन के लिए Aitech का चयन किया

बेंगलुरु, भारत, 19 मई, 2026 /PRNewswire/ -- एयरोस्पेस और रक्षा के लिए मजबूत एम्बेडेड कंप्यूटिंग समाधानों के अग्रणी प्रदाता, Aitech ने आज Hindustan Aeronautics Limited (HAL), भारत के साथ $63 मिलियन के उत्पादन अनुबंध की घोषणा की, जो भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) कार्यक्रम के लिए मिशन-महत्वपूर्ण एवियोनिक्स कंप्यूटिंग समाधान की आपूर्ति करेगा। अनुवर्ती अनुबंध 156 हेलीकॉप्टरों के लिए एवियोनिक्स सिस्टम का समर्थन करता है और अगले पांच से छह वर्षों में डिस्प्ले मिशन कंप्यूटर (DMC) और संबंधित उड़ान प्रणालियों के दीर्घकालिक उत्पादन और रखरखाव को सुनिश्चित करता है।

यह उस रिश्ते की निरंतरता को दर्शाता है जो 2011 में शुरू हुआ था जब HAL ने अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स आर्किटेक्चर का विकास शुरू किया था, जो एक उच्च-प्रदर्शन, मजबूत कंप्यूटिंग समाधान है जो मांग वाली वास्तविक समय एवियोनिक्स अनुप्रयोगों, उन्नत ग्राफिक्स, नियतात्मक संचार और लंबे परिचालन जीवनकाल का समर्थन करने में सक्षम है। कार्यक्रम में शुरुआत में ही चयनित, Aitech ने रोटरी-विंग डिस्प्ले और मिशन प्रोसेसिंग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए CompactPCI-आधारित सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर और ग्राफिक्स समाधान को डिज़ाइन और अनुकूलित किया। एक तैयार वाणिज्यिक उत्पाद की पेशकश करने के बजाय, Aitech ने HAL इंजीनियरों के साथ मिलकर COTS-व्युत्पन्न वास्तुकला को संशोधित और योग्य बनाने के लिए काम किया, जिसमें हेलीकॉप्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित PMC मॉड्यूल और एवियोनिक्स-विशिष्ट इंटरफेस को एकीकृत किया गया।

जैसे-जैसे HAL ने अपना मिशन और फ्लाइट सॉफ्टवेयर विकसित किया, Aitech ने उड़ान परीक्षण और प्रमाणन गतिविधियों के लिए व्यावहारिक तकनीकी सहायता, ऑन-साइट सहयोग और निरंतर विनिर्माण प्रदान किया। नवीनीकृत अनुबंध की ताकत न केवल भरोसेमंद प्रौद्योगिकी में निहित है, बल्कि समय के साथ निर्मित साझेदारी में भी निहित है।

HAL का LCH एवियोनिक्स सूट, जिसमें डिस्प्ले मिशन कंप्यूटर और ऑटोमैटिक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर शामिल हैं, भारत के अब तक के सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रणालियाँ चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण में मिशन विज़ुअलाइज़ेशन, उड़ान नियंत्रण और स्थितिजन्य जागरूकता का समर्थन करने के लिए दोहरी-अतिरेकपूर्ण SBC आर्किटेक्चर, वास्तविक समय प्रसंस्करण और मजबूत डेटा प्रबंधन पर निर्भर करती हैं।

HAL द्वारा Aitech के साथ काम करने का निर्णय निम्नलिखित प्रमुख कारकों पर आधारित था:

  • सिद्ध एवियोनिक्स कंप्यूटिंग विशेषज्ञता: DMC आर्किटेक्चर उच्च विश्वसनीयता कंप्यूटिंग, उन्नत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग और ईथरनेट सहित नियतात्मक कनेक्टिविटी पर आधारित है, जो सभी Aitech के एवियोनिक्स पोर्टफोलियो के भीतर प्रमुख ताकतें हैं।
  • दीर्घकालिक सतत विकास प्रतिबद्धता: कई आपूर्तिकर्ताओं के विपरीत, Aitech ने विशिष्ट जीवन चक्रों से कहीं अधिक समय तक समान योग्य बोर्ड डिजाइनों को बनाए रखने की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे कार्यक्रम के बीच में व्यवधानकारी प्रौद्योगिकी परिवर्तन से बचा जा सका।
  • वर्तमान ज्ञान और डिजाइन निवेश: एवियोनिक्स कंप्यूटिंग बोर्ड हेलीकॉप्टर में गहराई से "डिजाइन-इन" किए गए हैं। इन्हें बदलने के लिए वर्षों में एक पूर्ण पुनर्रचना और पुनर्योग्यता प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।
  • निरंतर तकनीकी सहायता: प्रारंभिक लक्षण निर्धारण से लेकर प्रमाणीकरण और मंजूरी तक, Aitech के इंजीनियरों ने एकीकरण, प्रदर्शन और योग्यता के लिए HAL के साथ सीधे काम किया।

चार दशकों से अधिक समय से, Aitech ने ऐसे समाधान और प्रणालियाँ विकसित की हैं जो समुद्र, भूमि, वायु और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सैन्य एप्लीकेशन के लिए जटिल समस्याओं का समाधान करती हैं। यह नवीनतम अनुबंध HAL की दीर्घकालिक एवियोनिक्स कंप्यूटिंग पार्टनर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए Aitech के निरंतर समर्थन को रेखांकित करता है, जो न केवल प्रदर्शन बल्कि निरंतरता भी प्रदान करता है, जो जटिल एयरोस्पेस प्लेटफार्मों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

"HAL ने Aitech को इसलिए चुना क्योंकि हमने परियोजना की शुरुआत से ही नवीन समाधान प्रदान किए और आज तक हर कदम पर इसमें शामिल रहे," Aitech SEA और EMEA के उपाध्यक्ष और व्यवसाय विकास प्रमुख Gil Botto ने कहा। "हमने तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटिंग विशेषज्ञता और विनिर्माण अनुशासन लाकर HAL की पहली सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि विमानन प्रणालियों को न केवल वर्षों तक, बल्कि दशकों तक समर्थन दिया जा सके।" 

Aitech के बारे में
Aitech दुनिया का पहला स्वतंत्र, ओपन-सिस्टम COTS/MOTS नवप्रवर्तक है, जो मजबूत बोर्ड और सबसिस्टम प्रदान करता है जो एकीकृत कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग समाधानों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करते हैं। एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में 40 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, Aitech समुद्र, भूमि, वायु और अंतरिक्ष क्षेत्रों में मिशन-सिद्ध, अनुकूलन योग्य समाधान प्रदान करता है। इसके ग्राहकों में एयरबस, BAE सिस्टम्स, बोइंग, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael और Virgin Galactic शामिल हैं।

Aitech सबसे चुनौतीपूर्ण मिशनों के लिए डिज़ाइन किए गए विश्वसनीय, लागत प्रभावी एम्बेडेड सिस्टम के साथ एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक जानकारी के लिए, www.aitechsystems.com पर जाएँ।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2950005/Aitech_Logo.jpg 

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