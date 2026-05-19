Aitech signe un contrat de 63 millions de dollars pour des solutions informatiques avioniques destinées au programme indien d'hélicoptères de combat légers

Hindustan Aeronautics Limited a choisi Aitech pour la technologie informatique d'avionique éprouvée et le support des programmes à long terme

BANGALORE, Inde, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, l'un des principaux fournisseurs de solutions informatiques embarquées robustes pour l'aérospatiale et la défense, annonce aujourd'hui un contrat de production de 63 millions de dollars avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (Inde) pour fournir des solutions informatiques avioniques critiques pour le programme d'hélicoptères de combat légers (LCH) de l'Inde. Le contrat de suivi porte sur les systèmes avioniques de 156 hélicoptères et garantit la production et le maintien à long terme de l'ordinateur d'affichage de la mission (DMC) et des systèmes de vol connexes au cours des cinq à six prochaines années.

Il s'agit de la poursuite d'une relation qui a débuté en 2011 lorsque HAL a lancé le développement d'une architecture avionique de nouvelle génération, une solution informatique performante et robuste capable de prendre en charge des applications avioniques exigeantes en temps réel, des graphiques avancés, des communications déterministes et de longues durées de vie opérationnelle. Sélectionné dès le début du programme, Aitech a conçu et personnalisé un ordinateur monocarte basé sur CompactPCI et une solution graphique spécialement conçus pour l'affichage et le traitement des missions des aéronefs à voilure rotative. Plutôt que de proposer un produit commercial prêt à l'emploi, Aitech a travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de HAL pour modifier et qualifier une architecture dérivée de COTS, en intégrant des modules PMC dédiés et des interfaces spécifiques à l'avionique pour répondre aux exigences de l'hélicoptère.

Alors que HAL développait sa mission et son logiciel de vol, Aitech a fourni une assistance technique pratique, une collaboration sur site et une fabrication soutenue pour les essais en vol et les activités de certification. La force du contrat renouvelé ne réside pas seulement dans une technologie fiable, mais aussi dans un partenariat construit au fil du temps.

La suite avionique LCH de HAL, qui comprend l'ordinateur d'affichage de la mission et l'ordinateur de commande de vol automatique, représente l'un des programmes électroniques d'hélicoptères les plus avancés de l'Inde à ce jour. Les systèmes s'appuient sur des architectures SBC à double redondance, un traitement en temps réel et un traitement robuste des données pour soutenir la visualisation de la mission, le contrôle du vol et la connaissance de la situation dans des environnements opérationnels exigeants.

La décision de HAL de travailler avec Aitech s'est articulée autour des facteurs clés suivants :

Expertise éprouvée en informatique avionique : l'architecture DMC s'articule autour d'un calcul à haute fiabilité, d'un traitement graphique avancé et d'une connectivité déterministe, y compris Ethernet, autant de points forts du portefeuille avionique d'Aitech.

: l'architecture DMC s'articule autour d'un calcul à haute fiabilité, d'un traitement graphique avancé et d'une connectivité déterministe, y compris Ethernet, autant de points forts du portefeuille avionique d'Aitech. Engagement de durabilité à long terme : contrairement à de nombreux fournisseurs, Aitech a démontré sa capacité à conserver les mêmes conceptions de cartes qualifiées bien au-delà des cycles de vie habituels, évitant ainsi les migrations technologiques perturbatrices en milieu de programme.

: contrairement à de nombreux fournisseurs, Aitech a démontré sa capacité à conserver les mêmes conceptions de cartes qualifiées bien au-delà des cycles de vie habituels, évitant ainsi les migrations technologiques perturbatrices en milieu de programme. Connaissance des titulaires et investissement dans la conception : les cartes informatiques de l'avionique sont profondément intégrées à l'hélicoptère. Leur remplacement nécessiterait un cycle complet de reconception et de requalification qui se compte en années.

: les cartes informatiques de l'avionique sont profondément intégrées à l'hélicoptère. Leur remplacement nécessiterait un cycle complet de reconception et de requalification qui se compte en années. Assistance technique continue : de la caractérisation initiale à la certification et à l'autorisation, les ingénieurs d'Aitech ont travaillé directement avec HAL sur l'intégration, les performances et la qualification.

Depuis plus de quarante ans, Aitech conçoit des solutions et des systèmes qui permettent de résoudre des problèmes complexes pour des applications militaires dans les domaines maritime, terrestre, aérien et spatial. Ce dernier contrat souligne le soutien continu d'Aitech pour répondre au besoin de HAL de disposer d'un partenaire d'informatique avionique à long terme, offrant non seulement des performances, mais aussi une continuité, une exigence critique pour les plateformes aérospatiales complexes.

« HAL a choisi Aitech parce que nous avons fourni des solutions innovantes dès le début du projet et que nous sommes restés impliqués à chaque étape », déclare Gil Botton, vice-président et responsable du développement commercial d'Aitech SEA et EMEA. « Nous avons joué un rôle clé dans le premier succès de HAL en apportant nos connaissances techniques, notre expertise informatique et notre discipline de fabrication pour soutenir les systèmes avioniques depuis des décennies complètes. »

À propos d'Aitech

Aitech est le premier innovateur indépendant au monde dans le domaine des systèmes ouverts COTS/MOTS (produit commercial prêt à l'emploi/produit commercial modifié). La société propose des cartes et des sous-systèmes robustes qui constituent les éléments de base de solutions informatiques et de mise en réseau intégrées. Avec plus de 40 ans d'expérience dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de l'espace, Aitech fournit des solutions personnalisables et éprouvées dans les domaines maritime, terrestre, aérien et spatial. Parmi ses clients figurent Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael et Virgin Galactic.

Aitech s'engage à construire un avenir meilleur grâce à des systèmes embarqués fiables et rentables, conçus pour les missions les plus exigeantes. Pour plus d'informations, consultez le site www.aitechsystems.com.

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