Aitech Dapatkan Kontrak Senilai $63 Juta Untuk Solusi Komputasi Avionik Guna Mendukung Program Helikopter Tempur Ringan India

Hindustan Aeronautics Limited Memilih Aitech Untuk Teknologi Komputasi Avionik Terpercaya dan Dukungan Program Jangka Panjang

BENGALURU, India, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Aitech adalah penyedia terkemuka untuk solusi komputasi tertanam yang tangguh bagi industri kedirgantaraan dan pertahanan. Hari ini Aitech mengumumkan kontrak produksi senilai $63 juta dengan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) India untuk menyediakan solusi komputasi avionik yang sangat penting bagi program Helikopter Tempur Ringan (LCH) India. Kontrak lanjutan ini mendukung sistem avionik untuk 156 helikopter dan memastikan produksi jangka panjang maupun pemeliharaan Display Mission Computer (DMC) dan sistem penerbangan terkait selama lima hingga enam tahun ke depan.

Kontrak ini adalah kelanjutan hubungan yang terjalin sejak tahun 2011 ketika HAL memulai pengembangan arsitektur avionik generasi berikutnya, yakni solusi komputasi tangguh dan berkinerja tinggi yang mampu mendukung aplikasi avionik yang sangat intens, grafis canggih, komunikasi deterministik, dan masa operasional jangka panjang. Terpilih di awal program, Aitech mendesain dan menyesuaikan solusi komputer papan tunggal berbasis CompactPCI dan solusi grafis yang khusus dirancang untuk pemrosesan tampilan dan misi helikopter. Bukannya menawarkan produk komersial siap pakai, Aitech menjalin kerja sama yang erat dengan insinyur HAL untuk memodifikasi dan mengualifikasi arsitektur berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf), mengintegrasikan modul PMC khusus dan antarmuka khusus avionik untuk memenuhi persyaratan helikopter.

Saat HAL mengembangkan perangkat lunak misi dan penerbangan, Aitech memberikan dukungan teknis langsung, kerja sama di lokasi, dan produksi berkelanjutan untuk kegiatan pengujian dan sertifikasi penerbangan. Kekuatan dari perpanjangan kontrak ini terletak pada teknologi yang tepercaya dan kemitraan yang telah lama terjalin.

Rangkaian avionik LCH buatan HAL, termasuk Display Mission Computer dan Automatic Flight Control Computer, adalah salah satu program elektronik helikopter tercanggih di India hingga saat ini. Sistem ini mengandalkan arsitektur SBC redundan ganda, pemrosesan di waktu nyata, dan penanganan data yang tangguh untuk mendukung visualisasi misi, kontrol penerbangan, dan kesadaran situasi di lingkungan operasional yang sulit.

Keputusan HAL untuk bekerja sama dengan Aitech berpusat pada beberapa faktor utama berikut ini:

Keahlian Komputasi Avionik yang Terbukti : Arsitektur DMC dibangun berdasarkan komputasi dengan keandalan tinggi, pemrosesan grafis yang canggih, dan konektivitas deterministik, termasuk Ethernet, yang semuanya merupakan keunggulan utama dalam portofolio avionik milik Aitech.

Komitmen Keberlanjutan Jangka Panjang : Berbeda dengan banyak pemasok, Aitech mampu mempertahankan desain papan berkualitas yang sama, jauh melampaui siklus hidup pada umumnya, menghindari transisi teknologi yang mengganggu di tengah program.

Pengetahuan yang Sudah Ada dan Investasi Desain : Papan komputasi avionik tersebut "diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam desain" helikopter. Untuk menggantinya, membutuhkan desain ulang menyeluruh dan siklus kualifikasi ulang selama bertahun-tahun.

Dukungan Teknis Berkelanjutan: Sejak tahap karakterisasi awal hingga sertifikasi dan persetujuan, para insinyur Aitech bekerja sama secara langsung dengan HAL dalam integrasi, kinerja, dan kualifikasi.

Selama lebih dari empat puluh tahun, Aitech merancang solusi dan sistem yang memecahkan berbagai masalah kompleks untuk penggunaan militer di laut, darat, udara, dan luar angkasa. Kontrak terbaru ini menegaskan dukungan tanpa henti dari Aitech untuk memenuhi kebutuhan HAL akan mitra komputasi avionik jangka panjang yang menghadirkan kinerja dan keberlanjutan, yang merupakan persyaratan penting untuk platform ruang angkasa yang kompleks.

"HAL memilih Aitech karena kami menyediakan solusi inovatif sejak awal proyek dan tetap terlibat di setiap langkah hingga saat ini," kata Gil Botton, Wakil Presiden dan Kepala Pengembangan Bisnis di Aitech Asia Tenggara, dan Eropa, Timur Tengah, Afrika "Kami berperan penting dalam kesuksesan pertama yang diraih HAL dengan menghadirkan pengetahuan teknis, keahlian komputasi, dan disiplin produksi untuk mendukung sistem avionik selama puluhan tahun, bukan hanya beberapa tahun."

Tentang Aitech

Aitech adalah inovator COTS/MOTS open system independen pertama di dunia yang menawarkan papan dan subsistem tangguh yang berfungsi sebagai landasan bagi solusi komputasi dan jaringan terintegrasi. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang kedirgantaraan, pertahanan, dan luar angkasa, Aitech menyediakan solusi yang telah terbukti dalam misi dan dapat disesuaikan di domain laut, darat, udara, dan luar angkasa. Pelanggan Aitech antara lain adalah Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael, dan Virgin Galactic.

Aitech berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan sistem tertanam yang andal dan hemat biaya, yang dirancang untuk berbagai misi yang paling menuntut. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.aitechsystems.com.

