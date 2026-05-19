Aitech Giành Được Hợp Đồng trị giá 63 Triệu USD để Cung Cấp các Giải Pháp Điện Toán Điện Tử Hàng Không cho Chương Trình Trực Thăng Chiến Đấu Hạng Nhẹ của Ấn Độ

Hindustan Aeronautics Limited Đã Lựa Chọn Aitech nhờ Công Nghệ Điện Toán Điện Tử Hàng Không Đáng Tin Cậy và Dịch Vụ Hỗ Trợ Chương Trình Dài Hạn

BENGALURU, Ấn Độ, ngày 19 tháng Năm năm 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp điện toán nhúng chuyên dụng cho lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, hôm nay đã công bố hợp đồng sản xuất trị giá 63 triệu USD với Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Ấn Độ để cung cấp các giải pháp điện toán điện tử hàng không then chốt cho chương trình Trực Thăng Chiến Đấu Hạng Nhẹ (LCH) của Ấn Độ. Hợp đồng tiếp nối này sẽ cung cấp hệ thống điện tử hàng không cho 156 trực thăng, đồng thời đảm bảo năng lực sản xuất và duy trì bền vững lâu dài Máy Tính Nhiệm Vụ Hiển Thị (DMC) cùng các hệ thống bay liên quan trong vòng 5 đến 6 năm tới.

Sự kiện này đánh dấu sự tiếp nối mối quan hệ hợp tác đã bắt đầu từ năm 2011, thời điểm HAL khởi xướng việc phát triển kiến trúc điện tử hàng không thế hệ mới, một giải pháp điện toán hiệu năng cao, bền bỉ, có khả năng hỗ trợ các ứng dụng điện tử hàng không thời gian thực đòi hỏi khắt khe, xử lý đồ họa tiên tiến, truyền thông xác định và tuổi thọ vận hành dài hạn. Được lựa chọn ngay từ giai đoạn đầu của chương trình, Aitech đã thiết kế và tùy chỉnh một giải pháp đồ họa cùng máy tính bảng mạch đơn dựa trên chuẩn CompactPCI, được tối ưu hóa cho việc xử lý nhiệm vụ và hiển thị trên máy bay cánh quay. Thay vì chỉ cung cấp một sản phẩm thương mại có sẵn, Aitech đã hợp tác chặt chẽ với các kỹ sư của HAL để sửa đổi và kiểm định kiến trúc dựa trên COTS, tích hợp các mô-đun PMC chuyên dụng và giao diện điện tử hàng không đặc thù để đáp ứng các yêu cầu của trực thăng.

Trong quá trình HAL phát triển phần mềm xử lý nhiệm vụ và điều khiển bay, Aitech đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, hợp tác tại chỗ và duy trì việc sản xuất phục vụ cho các hoạt động thử nghiệm bay và chứng nhận. Sức mạnh của hợp đồng được gia hạn này không chỉ nằm ở công nghệ đáng tin cậy mà còn ở mối quan hệ đối tác ngày càng bền chặt theo thời gian.

Bộ thiết bị điện tử hàng không LCH của HAL, bao gồm Máy Tính Hiển Thị Nhiệm Vụ và Máy Tính Điều Khiển Bay Tự Động, hiện là một trong những chương trình điện tử trực thăng tiên tiến nhất của Ấn Độ cho đến nay. Các hệ thống này dựa trên kiến trúc SBC dự phòng kép, khả năng xử lý thời gian thực và quản lý dữ liệu mạnh mẽ để hỗ trợ trực quan hóa nhiệm vụ, điều khiển bay và nhận thức tình huống trong các môi trường vận hành khắc nghiệt.

Quyết định hợp tác với Aitech của HAL tập trung vào các yếu tố chính sau:

Chuyên Môn về Điện Toán Điện Tử Hàng Không Đã Được Chứng Minh : Kiến trúc DMC được xây dựng dựa trên khả năng tính toán có độ tin cậy cao, xử lý đồ họa tiên tiến và kết nối xác định (bao gồm cả Ethernet) – vốn là những thế mạnh cốt lõi trong danh mục sản phẩm điện tử hàng không của Aitech.

: Kiến trúc DMC được xây dựng dựa trên khả năng tính toán có độ tin cậy cao, xử lý đồ họa tiên tiến và kết nối xác định (bao gồm cả Ethernet) – vốn là những thế mạnh cốt lõi trong danh mục sản phẩm điện tử hàng không của Aitech. Cam Kết Duy Trì và Hỗ Trợ Dài Hạn : Khác với nhiều nhà cung cấp khác, Aitech đã chứng minh khả năng duy trì các thiết kế bo mạch đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong thời gian dài hơn nhiều so với vòng đời sản phẩm thông thường, giúp tránh phải chuyển đổi công nghệ gây gián đoạn chương trình.

: Khác với nhiều nhà cung cấp khác, Aitech đã chứng minh khả năng duy trì các thiết kế bo mạch đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong thời gian dài hơn nhiều so với vòng đời sản phẩm thông thường, giúp tránh phải chuyển đổi công nghệ gây gián đoạn chương trình. Vận Dụng Kiến Thức Tích Lũy và Đầu Tư vào Thiết Kế : Các bo mạch điện toán điện tử hàng không được "thiết kế tích hợp" sâu để trở thành một phần không thể tách rời trong cấu trúc trực thăng. Việc thay thế chúng sẽ đòi hỏi một chu trình tái thiết kế và kiểm định toàn diện, kéo dài nhiều năm.

: Các bo mạch điện toán điện tử hàng không được "thiết kế tích hợp" sâu để trở thành một phần không thể tách rời trong cấu trúc trực thăng. Việc thay thế chúng sẽ đòi hỏi một chu trình tái thiết kế và kiểm định toàn diện, kéo dài nhiều năm. Hỗ Trợ Kỹ Thuật Liên Tục: Từ giai đoạn lên ý tưởng, mô tả đặc tính ban đầu cho đến quá trình xin chứng nhận và phê duyệt, các kỹ sư của Aitech làm việc trực tiếp với HAL về vấn đề tích hợp, hiệu năng và chất lượng.

Trong hơn 4 thập kỷ qua, Aitech đã thiết kế nhiều giải pháp và hệ thống nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp cho các ứng dụng quân sự trên biển, đất liền, trên không và vũ trụ. Hợp đồng mới này khẳng định sự hỗ trợ liên tục của Aitech nhằm đáp ứng nhu cầu của HAL về một đối tác điện toán điện tử hàng không lâu dài, không chỉ mang lại hiệu suất mà còn cả tính liên tục – một yêu cầu tối quan trọng đối với các nền tảng hàng không vũ trụ phức tạp.

Ông Gil Botton, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi của Aitech cho biết: "HAL đã chọn Aitech vì chúng tôi cung cấp các giải pháp đột phá ngay từ khi bắt đầu dự án và luôn đồng hành trong mọi giai đoạn của dự án cho đến tận hôm nay. Chúng tôi đóng vai trò then chốt trong thành công ban đầu của HAL bằng cách đóng góp kiến thức kỹ thuật, chuyên môn về điện toán và kỷ luật sản xuất để hỗ trợ các hệ thống điện tử hàng không trong hàng thập kỷ, chứ không chỉ vài năm."

Giới thiệu về Aitech

Aitech là nhà đổi mới COTS/MOTS hệ thống mở, độc lập đầu tiên trên thế giới, cung cấp các bo mạch và hệ thống con bền bỉ đóng vai trò là các khối nền tảng để xây dựng các giải pháp điện toán và mạng tích hợp. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và không gian, Aitech cung cấp các giải pháp tùy chỉnh, được kiểm chứng qua thực tiễn trên các lĩnh vực biển, đất liền, hàng không và không gian. Khách hàng của Aitech bao gồm Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael và Virgin Galactic.

Aitech cam kết xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn với các hệ thống nhúng đáng tin cậy, tối ưu chi phí, được thiết kế cho những nhiệm vụ khắt khe nhất. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.aitechsystems.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2950005/Aitech_Logo.jpg

SOURCE Aitech