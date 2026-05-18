भारत के 2026 MSME Awards में TDConnex ने Electronics क्षेत्र में Leading Innovator of the Year का पुरस्कार जीता

News provided by

TDConnex

18 May, 2026, 15:22 IST

TDConnex को भारत में 2026 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME पुरस्कार के लिए Electronics श्रेणी में दो प्राप्तकर्ताओं में से एक चुना गया था।

चेन्नई, भारत, 18 मई, 2026 /PRNewswire/ -- माइक्रो-प्रेसिजन मैन्यूफ़ैक्चरिंग में वैश्विक अग्रणी TDConnex को 2026 India MSME Awards में Leading Innovator of the Year — Electronics नामित किया गया है। भारत के यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले केवल दो प्राप्तकर्ताओं में से TDConnex एक था।

Continue Reading
TDConnex wins Leading Innovator of the Year award for Electronics at India's 2026 MSME Awards
TDConnex wins Leading Innovator of the Year award for Electronics at India's 2026 MSME Awards

Electronics Innovator of the Year पुरस्कार भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र में उद्यम नवाचार के लिए सबसे चुनिंदा राष्ट्रीय मान्यताओं में से एक है। यह पुरस्कार वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने में विशिष्ट नवाचार, तकनीकी क्षमता और प्रभाव का प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को सम्मानित करता है।

यह मान्यता भारत में वैश्विक स्तर की सटीक मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमता के निर्माण में TDConnex के अनवरत योगदान को स्वीकार करती है। तमिलनाडु में अपना पहला भारतीय मैन्यूफ़ैक्चरिंग परिसर स्थापित करने के बाद से, TDConnex उन्नत सूक्ष्म-सटीक कंपोनेंटों के लिए देश के अग्रणी प्लेटफार्मों में से एक बन गया है। TDConnex इन उच्च-सटीकता वाले कंपोनेंटों के उत्पादन में एक स्थापित वैश्विक अग्रणी कंपनी है, जिनका उपयोग विश्व के कई सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में किया जाता है। आज, TDConnex के पुर्जे पूरे विश्व में एक बिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होते हैं।

"भारत के लिए हमारे महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को आज वास्तविकता में बदलने वाले TDConnex और हमारी वैश्विक टीम के लिए यह मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है," TDConnex के CEO, Thanga Venkatachalam ने कहा। "जब हमने भारत में TDConnex बनाने की शुरुआत की थी, तो हमारी महत्वाकांक्षा देश में विश्व स्तरीय मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमताएं लाना थी, ताकि वैश्विक टेक्नोलॉजी इन्नोवेटरों को विश्व को अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स उपलब्ध कराने में सहायता मिल सके। यह पुरस्कार हमारी भारतीय टीम के असाधारण इंजीनियरों, तकनीशियनों और नेताओं की प्रतिभा का प्रमाण है, जिन्होंने उस महत्वाकांक्षा को वास्तविकता में बदल दिया है। हमारी तेजी से बढ़ती भारतीय टीम ने हमारे व्यवसाय को हर आयाम में विस्तारित किया है: लोग, क्षमताएं, ग्राहक, वर्टिकलों, क्षमता और फैक्ट्री का स्तर।"

"भारत में हम अपने विस्तार में सहायता करने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाली पूरे विश्व में मौजूद TDConnex टीम के भी आभारी हैं। यह पुरस्कार वास्तव में वैश्विक सहयोग का परिणाम है, और हमें अपने लोगों द्वारा मिलकर प्राप्त की गई उपलब्धियों पर गर्व है।"

यह पुरस्कार ऐसे समय में मिला है जब TDConnex भारत में अनवरत अत्यधिक निवेश कर रहा है। कंपनी तमिलनाडु के SIPCOT में अपने नए 1 मिलियन वर्ग फुट के भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रही है, जहां वह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सटीक कंपोनेंटों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक एप्लीकेशनों के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबली और चिकित्सा उपकरण निर्माण सहित कई उच्च-सटीकता वाले क्षेत्रों में उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमताएं विकसित कर रही है। चीन और दक्षिणपूर्व एशिया में चल रहे परिचालनों के साथ-साथ, भारत TDConnex की भावी सप्लाई चेन के लिए मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमताएं विकसित करने की रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ है।

TDConnex का परिचय

भविष्य की सप्लाई चेन के लिए TDConnex मैन्यूफ़ैक्चरिंग सुविधा प्रदान कर रही है। यह कंपनी वैश्विक टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अग्रणी लोगों को विश्व में रहने और काम करने के तरीके बदलने वाले उत्पाद बनाने और वितरित करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज, हमारे अत्याधुनिक, माइक्रो-प्रेसिजन वाले कंपोनेंट विश्व स्तर पर एक बिलियन से अधिक टेक्नोलॉजी उत्पादों में पाए जाते हैं, और हम ग्राहकों को भविष्य के लिए अधिक टिकाऊ, अधिक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अगली पीढ़ी बनाने में सहायता करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2981732/image1.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2377223/TDC_Logo.jpg

Also from this source

भविष्य की सप्लाई चेन के लिए वैश्विक क्षमताओं का विस्तार करते हुए TDConnex ने ज़ियामेन में एक उन्नत माइक्रो-प्रेसिजन फैक्ट्री खोली

भविष्य की सप्लाई चेन के लिए वैश्विक क्षमताओं का विस्तार करते हुए TDConnex ने ज़ियामेन में एक उन्नत माइक्रो-प्रेसिजन फैक्ट्री खोली

माइक्रो-प्रेसिजन मैन्यूफ़ैक्चरिंग में वैश्विक अग्रणी, TDConnex, ने आज अपने छठे मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन की घोषणा की है। चीन के ज़ियामेन में...
TDConnex opens advanced micro-precision factory in Xiamen, scaling global capabilities for tomorrow's supply chain

TDConnex opens advanced micro-precision factory in Xiamen, scaling global capabilities for tomorrow's supply chain

TDConnex, a global leader in micro-precision manufacturing, today announced the opening of its sixth manufacturing facility. The new 800,000 sqft,...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Electronic Components

Electronic Components

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics