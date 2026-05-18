TDConnex คว้ารางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน MSME Awards ประจำปี 2569 ของประเทศอินเดีย
18 May, 2026, 16:05 CST
เจนไน อินเดีย, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- TDConnex ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตชิ้นส่วนความแม่นยำสูงได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะรางวัล Leading Innovator of the Year — Electronics (ผู้นำด้านนวัตกรรมแห่งปี สาขาอิเล็กทรอนิกส์) ในงาน India MSME Awards ประจำปี 2569 โดย TDConnex เป็นหนึ่งในสองบริษัทเท่านั้นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับชาติในครั้งนี้ของประเทศอินเดีย
รางวัล Electronics Innovator of the Year ถือเป็นหนึ่งในรางวัลระดับชาติที่มีการคัดเลือกอย่างเข้มงวดที่สุด เพื่อเชิดชูเกียรตินวัตกรรมระดับองค์กรในภาคการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย โดยมอบให้แก่สถานประกอบการที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่โดดเด่น มีขีดความสามารถทางเทคนิค และสร้างผลกระทบเชิงบวกในการยกระดับสถานะของอินเดียในห่วงโซ่คุณค่าอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นการยอมรับในความมุ่งมั่นและผลงานอย่างต่อเนื่องของ TDConnex ในการสร้างฐานการผลิตชิ้นส่วนความแม่นยำสูงในระดับโลกที่ประเทศอินเดีย ซึ่งนับตั้งแต่การจัดตั้งนิคมการผลิตแห่งแรกในรัฐทมิฬนาดู TDConnex ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศสำหรับชิ้นส่วนความแม่นยำสูงในระดับขั้นสูง ทั้งนี้ TDConnex เป็นผู้นำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในการผลิตชิ้นส่วนความแม่นยำสูงเหล่านี้ ซึ่งนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกมากมาย ในปัจจุบัน ชิ้นส่วนของ TDConnex ถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าหนึ่งพันล้านเครื่องทั่วโลก
"รางวัลนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับ TDConnex และสำหรับทีมงานทั่วโลกของเรา ผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์อันทะเยอทะยานในอินเดียให้กลายเป็นความจริงได้ในวันนี้" Thanga Venkatachalam ซีอีโอของ TDConnex กล่าว "เมื่อเราเริ่มต้นสร้าง TDConnex ในอินเดียขึ้นมา ความมุ่งมั่นของเราคือการนำขีดความสามารถด้านการผลิตระดับโลกมาสู่ประเทศ เพื่อช่วยให้นักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคต่อไปสู่สังคมโลก โดยรางวัลนี้คือข้อพิสูจน์ถึงความสามารถอันยอดเยี่ยมของวิศวกร ช่างเทคนิค และผู้นำในทีมอินเดียของเราที่ร่วมมือกันเปลี่ยนความมุ่งมั่นนั้นให้กลายเป็นความจริงได้ ปัจจุบันทีมงานในอินเดียของเรากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ขยับขยายขนาดธุรกิจของเราในทุกมิติ ทั้งในแง่ของบุคลากร ขีดความสามารถ กลุ่มลูกค้า กลุ่มธุรกิจเฉพาะ กำลังการผลิต รวมถึงขนาดของโรงงาน"
"นอกจากนี้ เราขอขอบคุณทีมงาน TDConnex ทั่วโลกที่ทำงานร่วมกันอย่างทุ่มเทเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอินเดีย รางวัลนี้เป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือระดับโลกอย่างแท้จริง และเราภูมิใจในสิ่งที่บุคลากรของเราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา"
การได้รับรางวัลนี้เกิดขึ้นในขณะที่ TDConnex ยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มการก่อสร้างบนที่ดินผืนใหม่ขนาด 1 ล้านตารางฟุต ณ นิคมอุตสาหกรรม SIPCOT ในรัฐทมิฬนาดู ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการสร้างขีดความสามารถในการผลิตขั้นสูงในหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง รวมถึงชิ้นส่วนความแม่นยำสูงสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ชิ้นส่วนระบบเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งนี้ ประเทศอินเดียถือเป็นเสาหลักในกลยุทธ์ของ TDConnex เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิตสำหรับห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการดำเนินงานในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกี่ยวกับ TDConnex
TDConnex เป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตสำหรับห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคต บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการช่วยเหลือผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของผู้คน ในปัจจุบัน ชิ้นส่วนความแม่นยำสูงที่ล้ำสมัยของเราถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งพันล้านชิ้นทั่วโลก และเรายังคงมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ลูกค้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคตที่มีความก้าวหน้าและยั่งยืนยิ่งขึ้นอีกด้วย
