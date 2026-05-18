TDConnex Menang Anugerah Penginovasi Terkemuka Terbaik Tahunan bagi Elektronik di Anugerah MSME India 2026

CHENNAI, India, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- TDConnex, peneraju global dalam pembuatan mikro-ketepatan, telah dinamakan sebagai Penginovasi Terkemuka Terbaik Tahunan — Elektronik pada Anugerah MSME India 2026. TDConnex merupakan salah satu daripada hanya dua penerima anugerah kebangsaan berprestij India ini.

TDConnex wins Leading Innovator of the Year award for Electronics at India's 2026 MSME Awards (PRNewsfoto/TDConnex)

Anugerah Penginovasi Terkemuka Terbaik Tahunan merupakan antara pengiktirafan kebangsaan paling eksklusif bagi inovasi perusahaan dalam sektor pembuatan elektronik India. Anugerah itu mengiktiraf perusahaan yang menunjukkan inovasi tersendiri, keupayaan teknikal dan impak dalam memperkukuh kedudukan India dalam rantaian nilai elektronik global.

Pengiktirafan tersebut mengiktiraf sumbangan berterusan TDConnex dalam membangunkan keupayaan pembuatan ketepatan berskala global di India. Sejak menubuhkan kampus pembuatan pertamanya di Tamil Nadu, TDConnex berkembang menjadi salah satu platform utama negara itu bagi komponen mikro-ketepatan termaju. TDConnex merupakan peneraju global yang mantap dalam pengeluaran komponen berketepatan tinggi ini, yang digunakan dalam banyak produk elektronik paling canggih di dunia. Hari ini, komponen TDConnex digunakan dalam lebih satu bilion peranti elektronik di seluruh dunia.

"Pengiktirafan ini amat bermakna bagi TDConnex dan pasukan global kami yang telah merealisasikan visi bercita-cita tinggi kami untuk India," kata Ketua Pegawai Eksekutif TDConnex, Thanga Venkatachalam. "Apabila kami mula membangunkan TDConnex di India, cita-cita kami adalah untuk membawa keupayaan pembuatan bertaraf dunia ke negara ini dengan cara yang dapat membantu penginovasi teknologi global menghasilkan generasi elektronik seterusnya untuk dunia. Anugerah ini merupakan bukti bagi jurutera, juruteknik dan pemimpin luar biasa dalam pasukan India kami yang telah merealisasikan cita-cita tersebut. Pasukan India kami yang berkembang pesat telah memperluaskan perniagaan kami dalam setiap dimensi: tenaga kerja, keupayaan, pelanggan, vertikal, kapasiti dan skala kilang."

"Kami juga berterima kasih kepada pasukan TDConnex di seluruh dunia yang telah bekerjasama bertungkus lumus bagi menyokong pengembangan operasi kami di India. Anugerah ini merupakan hasil kerjasama global sebenar, dan kami berbangga dengan apa yang telah dibina bersama oleh warga kerja kami."

Anugerah tersebut diberikan ketika TDConnex terus melabur secara signifikan di India. Syarikat sedang bersiap sedia untuk memulakan pembinaan lot baharu seluas 1 juta kaki persegi di SIPCOT, Tamil Nadu, di mana ia membangunkan keupayaan pembuatan termaju merentasi pelbagai vertikal berketepatan tinggi — termasuk komponen ketepatan untuk elektronik pengguna, pemasangan elektromekanikal bagi elektronik kuasa dan aplikasi industri, serta pembuatan peranti perubatan. India merupakan tonggak utama strategi TDConnex dalam membina keupayaan pembuatan untuk rantaian bekalan masa depan, bersama operasinya di China dan Asia Tenggara.

Latar Belakang TDConnex

TDConnex menyediakan pembuatan untuk rantaian bekalan masa depan. Syarikat komited membantu peneraju teknologi global menghasilkan dan menyampaikan produk yang mengubah cara dunia hidup dan bekerja. Hari ini, komponen mikro-ketepatan canggihnya digunakan dalam lebih satu bilion produk teknologi di seluruh dunia, dan syarikat terus memfokuskan usaha membantu pelanggan menghasilkan generasi baharu produk elektronik yang lebih mampan dan lebih maju untuk masa depan.

SOURCE TDConnex