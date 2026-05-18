TDConnex giành giải thưởng Nhà sáng tạo hàng đầu của năm ở hạng mục Điện tử tại Giải thưởng MSME 2026 của Ấn Độ

TDConnex là một trong hai công ty được vinh danh ở hạng mục Điện tử của giải thưởng MSME quốc gia uy tín tại Ấn Độ năm 2026.

CHENNAI, Ấn Độ, ngày 18 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- TDConnex, công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất vi chính xác, đã được vinh danh là Nhà sáng tạo hàng đầu của năm — Hạng mục Điện tử tại Giải thưởng MSME Ấn Độ năm 2026. TDConnex là một trong hai công ty duy nhất nhận được giải thưởng quốc gia danh giá dành cho Ấn Độ.

TDConnex wins Leading Innovator of the Year award for Electronics at India's 2026 MSME Awards (PRNewsfoto/TDConnex)

Giải thưởng Nhà sáng tạo lĩnh vực điện tử của năm là một trong những giải thưởng quốc gia có tính cạnh tranh cao nhất về đổi mới doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất điện tử của Ấn Độ. Giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp có những đổi mới đặc biệt, năng lực kỹ thuật và tác động trong việc nâng cao vị thế của Ấn Độ trong chuỗi giá trị điện tử toàn cầu.

Giải thưởng này ghi nhận đóng góp không ngừng của TDConnex trong việc xây dựng năng lực sản xuất chính xác quy mô toàn cầu ở Ấn Độ. Kể từ khi thành lập cơ sở sản xuất đầu tiên hãng tại Ấn Độ, nằm ở Tamil Nadu, TDConnex đã phát triển thành một trong những cơ sở sản xuất của đất nước về các linh kiện chính xác vi mô tiên tiến. TDConnex là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất các linh kiện có độ chính xác cao này, được sử dụng trong nhiều sản phẩm điện tử tiên tiến nhất thế giới. Ngày nay, các linh kiện TDConnex có thể được tìm thấy trong hơn một tỷ thiết bị điện tử trên khắp thế giới.

"Sự công nhận này có ý nghĩa sâu sắc đối với TDConnex và đối với đội ngũ toàn cầu của chúng tôi, những người đã biến tầm nhìn đầy tham vọng của chúng tôi đối với Ấn Độ thành hiện thực ngày hôm nay", Thanga Venkatachalam, Giám đốc điều hành của TDConnex cho biết. "Khi chúng tôi bắt đầu xây dựng TDConnex ở Ấn Độ, tham vọng của chúng tôi là mang lại khả năng sản xuất đẳng cấp thế giới cho đất nước theo cách có thể giúp các nhà đổi mới công nghệ toàn cầu cung cấp thế hệ thiết bị điện tử mới cho thế giới. Giải thưởng này là một minh chứng cho các kỹ sư, kỹ thuật viên và nhà lãnh đạo phi thường trong đội ngũ tại Ấn Độ của chúng tôi, những người đã biến tham vọng đó thành hiện thực. Đội ngũ tại Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi đã mở rộng quy mô kinh doanh của chúng tôi ở mọi khía cạnh: con người, năng lực, khách hàng, các lĩnh vực kinh doanh, năng lực và quy mô nhà máy".

"Chúng tôi cũng rất biết ơn đội ngũ TDConnex trên toàn thế giới, những người đã làm việc vô cùng tận tâm để hỗ trợ chúng tôi mở rộng quy mô tại Ấn Độ. Giải thưởng này là kết quả của sự hợp tác toàn cầu thực sự và chúng tôi tự hào về những gì mọi người đã cùng nhau xây dựng nên".

Giải thưởng này được trao khi TDConnex đang tiếp tục đầu tư đáng kể vào Ấn Độ. Công ty đang chuẩn bị bắt đầu xây dựng trên lô đất mới rộng 93.000 mét vuông tại SIPCOT ở Tamil Nadu, nơi công ty đang xây dựng năng lực sản xuất tiên tiến trong nhiều ngành có độ chính xác cao — bao gồm các linh kiện chính xác cho thiết bị điện tử tiêu dùng, cụm cơ điện cho điện tử công suất và các ứng dụng công nghiệp, và sản xuất thiết bị y tế. Ấn Độ là trụ cột trung tâm trong chiến lược xây dựng năng lực sản xuất cho chuỗi cung ứng trong tương lai của TDConnex, bên cạnh các hoạt động tại Trung Quốc và Đông Nam Á.

Giới thiệu về TDConnex

TDConnex cung cấp năng lực sản xuất cho chuỗi cung ứng trong tương lai. Công ty cam kết sâu sắc trong việc hỗ trợ các công ty công nghệ hàng đầu toàn cầu phát triển và cung cấp những sản phẩm làm thay đổi cách thế giới sống và làm việc. Hiện nay, các linh kiện vi chính xác tiên tiến của chúng tôi có thể được tìm thấy trong hơn một tỷ sản phẩm công nghệ trên toàn cầu, đồng thời chúng tôi đang tập trung hỗ trợ khách hàng phát triển thế hệ sản phẩm điện tử tiếp theo bền vững và tiên tiến hơn trong tương lai.

SOURCE TDConnex