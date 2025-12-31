Nexteer、シャーシ・バイ・ワイヤ標準化研究グループ会議を後援、中国におけるステア・バイ・ワイヤ標準化の推進を加速

オーバーンヒルズ（ミシガン州）・蘇州（中国）、2025年12月31日 /PRNewswire/ -- 先進的なステアリングおよびモーション・コントロール技術のグローバル・リーダーであるNexteer Automotiveは、中国におけるステア・バイ・ワイヤ（SbW）の国家標準化を推進するため、同国で開催された自動車シャーシ・バイ・ワイヤ標準化研究グループの連合会議をこのほど後援しました。

同会議では、中国におけるシャーシ・バイ・ワイヤおよびSbWの国家標準の策定と高度化を担う、中国自動車標準化研究院内の専門委員会である「シャーシ・バイ・ワイヤ標準化研究グループ」が招集されました。Nexteerは2023年以降、同作業部会の積極的なメンバーとして参画しており、次世代ステアリング・システムに向けた技術要件、安全要件および性能要件の策定において、協調的な役割を果たしています。2025年12月2日、作業部会の参画のもと策定された国家ステアリング標準「GB17675–2025」が、正式に公布されました。

各種業界アナリストによると、中国は、車両市場が電動化・知能化・ソフトウェア定義型車両へと急速に進展する中で、SbW技術の世界的な導入を牽引すると見込まれています。国家SbW標準の策定は、OEMに対して規制面での明確性と確信を提供し、この革新的な技術の本格的な導入を加速させる後押しとなります。

「ステア・バイ・ワイヤは、将来の車両モーション・コントロールを支える基盤技術です」と、Nexteer AutomotiveのSbWプロダクトライン・エグゼクティブ・ディレクターであるGeoff Krieger氏は述べています。「安全性、信頼性および拡張性を備えたSbW技術の導入を支える中国の国家SbW標準の策定に貢献できることを光栄に思います。この重要な一歩により、OEMは設計の自由度を高め、ソフトウェア統合を推進し、ドライビング体験をさらに向上させることが可能になります。Nexteerのこうした協業は、Motion-by-Wire™シャーシ・コントロール技術における同社の専門性と、イノベーションおよび顧客価値の創出を加速させるという強いコミットメントを反映するものです。」

Nexteerの参画は、Motion-by-WireTMシャーシ制御技術における同社のリーダーシップと、中国のOEMにおいて選ばれるステアリング・サプライヤーとしての市場をリードする地位を反映しています。Nexteerは、北米、欧州、アジア太平洋地域に展開する現地のフルサービス技術センターを通じて、ステア・バイ・ワイヤの開発および量産化に至るライフサイクル全体を支援しており、統合されたエンジニアリング、製造、検証能力を提供することで、顧客を最適にサポートしています。

先進的なステアリング・システム分野における長年のイノベーターとして、Nexteerは、SbWアーキテクチャ、機能安全、システム統合、量産準備に関する豊富な実運用の知見を有しています。同社の貢献は、新たに策定される標準が、実証されたエンジニアリング手法および電動化、先進運転支援システム（ADAS）、自動運転といったグローバルなモビリティ・トレンドと整合することを確実にしています。

同連合会議は、自動車エコシステム全体にわたる協業を通じて業界標準の高度化を図り、次世代車両技術における中国のリーダーシップを支援するというNexteerのコミットメントを、あらためて強化するものとなりました。

Nexteer Automotiveについて

Nexteer Automotive（HK 1316）は、安全で環境に優しく、エキサイティングなモビリティを加速させる世界有数のモーション・コントロール・テクノロジー企業です。同社の革新的な製品ポートフォリオは、電動および油圧パワー・ステアリング・システム、ステア・バイ・ワイヤおよびリア・ホイール・ステアリング・システム、ステアリング・コラムおよび中間シャフト、駆動系システム、ソフトウェア・ソリューション、ブレーキ・バイ・ワイヤなど、バイ・ワイヤによるシャーシ制御をサポートしています。同社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWなど世界中のグローバルおよび国内OEM、およびBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどインドと中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、シェアード・モビリティなど、あらゆるメガトレンドにおけるモーション・コントロールの課題を解決しています。www.nexteer.com

