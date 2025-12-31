넥스티어, 중국 내 스티어 바이 와이어 표준 발전에 기여

- 자동차 섀시 바이 와이어 표준 연구 그룹 회의 후원

미시간주 오번 힐스, 중국 쑤저우 2025년 12월 31일 /PRNewswire/ -- 전 세계 첨단 스티어링 기술과 모션 제어 기술을 선도하는 기업 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)가 최근 중국에서 열린 자동차 섀시 바이 와이어 표준 연구 그룹 연합 회의(Coalition Meeting of the Automotive Chassis-by-Wire Standards Research Group)를 후원, 국가 스티어 바이 와이어(SbW) 표준 발전에 일조했다.

이번 회의는 "섀시 바이 와이어 표준 연구 그룹" 전체가 모이는 행사로, 이 그룹은 중국 국가 섀시 바이 와이어 표준과 SbW 표준의 개발과 개선 책임을 맡고 있는 중국 자동차 표준화 연구원(China Automotive Standardization Research Institute)의 산하 기구다. 넥스티어는 2023년부터 이 워킹 그룹에 적극 참여하여 차세대 조향 시스템의 기술적 요건, 안전 요건, 성능 요건 제정에 일익을 담당하고 있다. 2025년 12월 2일에는 이 워킹 그룹에서 개발한 국가 조향 표준 GB 17675-2025가 공식 발표된 바 있다.

여러 업계 전문가 분석에 따르면, 시장이 전기화, 지능형, 소프트웨어 중심 차량으로 빠르게 재편됨에 따라 중국이 전 세계적으로 SbW 기술 도입을 주도할 전망이다. 국가 SbW 표준이 개발되면 규제가 명확해지고 확실해져 OEM 기업들이 이 혁신 기술을 대규모로 빠르게 도입할 수 있는 길이 열리게 된다.

제프 크리거(Geoff Krieger) 넥스티어 오토모티브 제품 라인 담당 전무 이사는 "스티어 바이 와이어는 차량 모션 제어의 미래를 뒷받침하는 기반 기술"이라며 "중국 국가 SbW 표준 개발에 기여하게 되어 영광이다. SwB 기술이 안전하게 안정적으로 도입되고 확대 적용되는 길이 열린 것이다. 이제 OEM 업계는 설계 유연성 향상, 소프트웨어 통합, 주행 경험 개선까지도 도모할 수 있게 되었다. 넥스티어의 참여는 넥스티어가 Motion-by-Wire™ 섀시 제어 기술에 대한 전문성과 혁신, 고객 가치 제고 역량이 그만큼 우수하다는 증거"라고 말했다.

넥스티어의 참여는 넥스티어가 Motion-by-WireTM 제어 기술을 선도하고 있고 중국 OEM 업계에서도 1등 스티어링 공급업체로 인정받고 있다는 의미이기도 하다. 넥스티어는 북미, 유럽, 아시아 태평양 전역에서 현지 종합 서비스 기술 센터를 통해 스티어 바이 와이어 개발과 산업화 전체를 지원하는 한편, 통합 엔지니어링과 제조, 검증 기능을 통해 고객을 적극 지원하고 있다.

넥스티어는 첨단 스티어링 시스템 부문의 오랜 혁신 기업으로서 SbW 아키텍처와 기능 안전, 시스템 통합, 생산 준비성의 실무 경험이 대단히 풍부하다. 이를 토대로 전기화, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 자율 주행 등 새 표준이 검증된 엔지니어링 실무와 글로벌 모빌리티 트렌드에 부합하도록 지원하고 있다.

넥스티어에게 이번 연합 회의는 자동차 생태계 전반에서 협력하여 업계 표준을 강화하고 차세대 차량 기술 분야에서 중국의 리더십을 지원하겠다는 의지를 굳히는 계기가 되었다.

