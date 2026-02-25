गुआंगडोंग 2026 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के समन्वित विकास पर केंद्रित

हुआंग कुनमिंग ने कहा कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच समन्वित विकास को बढ़ावा देना औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों के अनुरूप रहने और औद्योगिक उन्नयन को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक प्रमुख विनिर्माण आधार और सेवा केंद्र होने के नाते, गुआंगडोंग का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के गहन एकीकरण के माध्यम से एक बड़े औद्योगिक प्रांत से एक मजबूत औद्योगिक प्रांत में रूपांतरित होना है। इसका उद्देश्य एक आधुनिक औद्योगिक प्रणाली का निर्माण करना है जिसमें उद्योग एक-दूसरे को सुदृढ़ करें और साथ-साथ विकसित हों। अत्याधुनिक डिजिटल और बुद्धिमान प्रौद्योगिकियों, प्रचुर डेटा संसाधनों और विविध अनुप्रयोग परिदृश्यों के साथ, प्रांत नई अवसरों का लाभ उठाने और इस प्रणाली के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में है।

हुआंग कुनमिंग ने वास्तविक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विनिर्माण को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही सेवा क्षेत्र के उच्च-गुणवत्ता और कुशल विकास को आगे बढ़ाने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के समन्वय को गहरा करने पर बल दिया। इससे "उन्नत विनिर्माण + आधुनिक सेवाएं" में गुआंगडोंग की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। सूक्ष्म स्तर की बाजार इकाइयों को सक्रिय करने, पारिस्थितिकी-उन्मुख अग्रणी उद्यमों को विकसित करने और उन्हें एकीकृत "विनिर्माण + सेवाएं" समाधान प्रदान करने में सक्षम व्यापक चैंपियन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। "अग्रणी उद्यमों" को भी मजबूत समर्थन दिया जाएगा, ताकि वे विशेष और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर विशिष्ट उत्पाद बनाने वाली "लिटिल जाइंट" कंपनियों, एकल-उत्पाद विनिर्माण चैंपियन और सेवा क्षेत्र की "बेंचमार्क कंपनियों" के रूप में विकसित हो सकें।

प्रांत सामान्य प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा तथा बुनियादी और साझा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठनात्मक मॉडल में नवाचार करेगा, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार हर उद्योग और उद्यम तक पहुंचे। गुआंगडोंग, गुआंगडोंग-हांगकांग-मकाओ ग्रेटर बे एरिया में उच्च-स्तरीय प्रतिभा केंद्र के विकास को आगे बढ़ाएगा और 10 लाख प्रतिभाओं को आकर्षित करने की कार्ययोजना को पूरी तरह लागू करेगा।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2919280/Guangdong_Province_2026.jpg