गुआंगडोंग 2026 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के समन्वित विकास पर केंद्रित
25 Feb, 2026, 07:33 IST
गुआंगझोउ, चीन, 25 फरवरी, 2026 /PRNewswire/ -- गुआंगडोंग ने 24 फरवरी को, जो घोड़े के वर्ष का पहला कार्यदिवस था, प्रांतीय उच्च-गुणवत्ता विकास सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सीपीसी गुआंगडोंग प्रांतीय समिति और गुआंगडोंग प्रांत की जन सरकार ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के समन्वित विकास पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक में उच्च-गुणवत्ता विकास को नए स्तर पर ले जाने, नई प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों को विकसित करने, नए उपलब्धियां हासिल करने और 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026–2030) की मजबूत शुरुआत सुनिश्चित करने पर गहन चर्चा की गई। सीपीसी गुआंगडोंग प्रांतीय समिति के सचिव हुआंग कुनमिंग ने सम्मेलन को संबोधित किया। गुआंगडोंग प्रांत की जन सरकार के गवर्नर और सीपीसी शेनझेन नगरपालिका समिति के सचिव मेंग फानली ने बैठक की अध्यक्षता की। गुआंगडोंग प्रांतीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष हुआंग चुपिंग और चीनी जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन की गुआंगडोंग प्रांतीय समिति के अध्यक्ष लिन केछिंग भी उपस्थित रहे।
