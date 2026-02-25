Guangdong se centra en el desarrollo coordinado de los sectores manufacturero y de servicios en 2026

GUANGZHOU, China, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Guangdong celebró la Conferencia Provincial sobre Desarrollo de Alta Calidad el 24 de febrero, el primer día laborable del Año del Caballo. En la conferencia, el Comité Provincial del PCCh de Guangdong y el Gobierno Popular de la Provincia de Guangdong centraron su atención en el desarrollo coordinado de los sectores manufacturero y de servicios, manteniendo debates en profundidad sobre cómo impulsar el desarrollo de alta calidad a un nivel superior, cultivar nuevas ventajas competitivas, lograr nuevos avances y asegurar un sólido inicio del XV Plan Quinquenal (2026–2030). Huang Kunming, secretario del Comité Provincial del PCCh de Guangdong, pronunció un discurso en la conferencia. Meng Fanli, gobernador del Gobierno Popular de la Provincia de Guangdong y secretario del Comité Municipal del PCCh de Shenzhen, presidió la reunión. Huang Chuping, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Guangdong, y Lin Keqing, presidente del Comité Provincial de Guangdong de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, también asistieron.

Huang Kunming señaló que promover el desarrollo coordinado entre manufactura y servicios es esencial para alinearse con las tendencias de evolución industrial y avanzar en la modernización industrial. Como importante base manufacturera y gran centro de servicios, Guangdong aspira a pasar de ser una gran provincia industrial a convertirse en una provincia industrial fuerte, profundizando la integración entre ambos sectores y construyendo un sistema industrial moderno en el que las industrias se refuercen mutuamente y se desarrollen de manera paralela. Con tecnologías digitales e inteligentes de vanguardia, abundantes recursos de datos y una amplia gama de escenarios de aplicación, la provincia se encuentra bien posicionada para aprovechar nuevas oportunidades y ejercer sus fortalezas, liderando la construcción de dicho sistema.

Huang Kunming subrayó el compromiso inquebrantable de fortalecer la economía real y dar prioridad a la manufactura, promover un desarrollo de alta calidad y eficiencia del sector servicios, y profundizar la coordinación entre ambos sectores mediante tecnologías de inteligencia artificial, con el fin de mejorar la competitividad integral de Guangdong en "manufactura avanzada + servicios modernos". Se realizarán esfuerzos para dinamizar a las entidades de mercado a nivel micro, cultivar empresas líderes orientadas a ecosistemas y apoyarlas para que se conviertan en campeones integrales capaces de ofrecer soluciones integradas de "manufactura + servicios". Asimismo, se brindará un fuerte respaldo a las "empresas pioneras" centradas en sus actividades principales, ayudándolas a crecer hasta convertirse en empresas "pequeños gigantes" que apliquen tecnologías especializadas y sofisticadas para producir productos novedosos y distintivos, así como en campeones manufactureros de producto único y "empresas modelo" del sector servicios. Se fomentará cuidadosamente el desarrollo de empresas de plataforma tipo hub para impulsar una coordinación más amplia y profunda entre manufactura y servicios.

La provincia promoverá la investigación y el desarrollo conjunto en tecnologías comunes e innovará los modelos organizativos para abordar necesidades fundamentales y compartidas, garantizando que la innovación científica y tecnológica impregne cada industria y empresa. Guangdong también avanzará en la construcción de un centro de talento de alto nivel en el Área de la Gran Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao y aplicará plenamente el Plan de Acción para Introducir 1 Millón de Talentos en Guangdong, formando una fuerza laboral interdisciplinaria suficiente en escala y alta en calidad. Para mantenerse a la vanguardia del desarrollo coordinado entre manufactura y servicios, Guangdong ampliará aún más su apertura al exterior, acelerará la concentración de recursos globales de manufactura y servicios, y fortalecerá las marcas "Manufactura de Guangdong" y "Servicios de Guangdong", atrayendo recursos internacionales de alta calidad y expandiéndose globalmente con altos estándares.

Durante la sesión de discursos de la conferencia, Ke Jixin, viceministro de Industria y Tecnología de la Información, presentó opiniones y sugerencias sobre el trabajo de Guangdong. Los principales responsables de varias ciudades y condados (distritos), junto con representantes de empresas e instituciones provinciales, también intervinieron. Centrándose en el desarrollo coordinado entre manufactura y servicios y en la aceleración de la construcción de un sistema industrial moderno, expusieron planes de trabajo adaptados a las condiciones locales y presentaron sus objetivos, tareas y medidas de apoyo político.

