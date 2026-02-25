Guangdong se centra en el desarrollo coordinado de los sectores manufacturero y de servicios en 2026

Huang Kunming señaló que promover el desarrollo coordinado entre manufactura y servicios es esencial para alinearse con las tendencias de evolución industrial y avanzar en la modernización industrial. Como importante base manufacturera y gran centro de servicios, Guangdong aspira a pasar de ser una gran provincia industrial a convertirse en una provincia industrial fuerte, profundizando la integración entre ambos sectores y construyendo un sistema industrial moderno en el que las industrias se refuercen mutuamente y se desarrollen de manera paralela. Con tecnologías digitales e inteligentes de vanguardia, abundantes recursos de datos y una amplia gama de escenarios de aplicación, la provincia se encuentra bien posicionada para aprovechar nuevas oportunidades y ejercer sus fortalezas, liderando la construcción de dicho sistema.

Huang Kunming subrayó el compromiso inquebrantable de fortalecer la economía real y dar prioridad a la manufactura, promover un desarrollo de alta calidad y eficiencia del sector servicios, y profundizar la coordinación entre ambos sectores mediante tecnologías de inteligencia artificial, con el fin de mejorar la competitividad integral de Guangdong en "manufactura avanzada + servicios modernos". Se realizarán esfuerzos para dinamizar a las entidades de mercado a nivel micro, cultivar empresas líderes orientadas a ecosistemas y apoyarlas para que se conviertan en campeones integrales capaces de ofrecer soluciones integradas de "manufactura + servicios". Asimismo, se brindará un fuerte respaldo a las "empresas pioneras" centradas en sus actividades principales, ayudándolas a crecer hasta convertirse en empresas "pequeños gigantes" que apliquen tecnologías especializadas y sofisticadas para producir productos novedosos y distintivos, así como en campeones manufactureros de producto único y "empresas modelo" del sector servicios. Se fomentará cuidadosamente el desarrollo de empresas de plataforma tipo hub para impulsar una coordinación más amplia y profunda entre manufactura y servicios.

La provincia promoverá la investigación y el desarrollo conjunto en tecnologías comunes e innovará los modelos organizativos para abordar necesidades fundamentales y compartidas, garantizando que la innovación científica y tecnológica impregne cada industria y empresa. Guangdong también avanzará en la construcción de un centro de talento de alto nivel en el Área de la Gran Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao y aplicará plenamente el Plan de Acción para Introducir 1 Millón de Talentos en Guangdong, formando una fuerza laboral interdisciplinaria suficiente en escala y alta en calidad. Para mantenerse a la vanguardia del desarrollo coordinado entre manufactura y servicios, Guangdong ampliará aún más su apertura al exterior, acelerará la concentración de recursos globales de manufactura y servicios, y fortalecerá las marcas "Manufactura de Guangdong" y "Servicios de Guangdong", atrayendo recursos internacionales de alta calidad y expandiéndose globalmente con altos estándares.

Durante la sesión de discursos de la conferencia, Ke Jixin, viceministro de Industria y Tecnología de la Información, presentó opiniones y sugerencias sobre el trabajo de Guangdong. Los principales responsables de varias ciudades y condados (distritos), junto con representantes de empresas e instituciones provinciales, también intervinieron. Centrándose en el desarrollo coordinado entre manufactura y servicios y en la aceleración de la construcción de un sistema industrial moderno, expusieron planes de trabajo adaptados a las condiciones locales y presentaron sus objetivos, tareas y medidas de apoyo político.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2919280/Guangdong_Province_2026.jpg

FUENTE Guangdong Province