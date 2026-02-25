Guangdong Berfokus pada Pengembangan Terkoordinasi Sektor Manufaktur dan Jasa pada 2026

Huang Kunming menyatakan bahwa mendorong pengembangan terkoordinasi antara manufaktur dan jasa sangat penting untuk menyelaraskan diri dengan tren evolusi industri dan mendorong peningkatan struktur industri. Sebagai basis manufaktur utama sekaligus pusat jasa besar, Guangdong bertujuan bertransformasi dari provinsi industri besar menjadi provinsi industri yang kuat dengan memperdalam integrasi kedua sektor tersebut serta membangun sistem industri modern di mana berbagai industri saling memperkuat dan berkembang secara simultan. Dengan teknologi digital dan kecerdasan mutakhir, sumber daya data yang melimpah, serta beragam skenario aplikasi, provinsi ini berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang baru dan mengoptimalkan keunggulannya guna memimpin pembangunan sistem tersebut.

Huang Kunming menekankan komitmen yang teguh untuk memperkuat ekonomi riil dan memprioritaskan sektor manufaktur, mendorong pengembangan sektor jasa yang berkualitas tinggi dan efisien, serta memperdalam koordinasi antara kedua sektor melalui teknologi kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan daya saing keseluruhan Guangdong dalam "manufaktur maju + jasa modern." Upaya akan dilakukan untuk mengaktifkan entitas pasar tingkat mikro, membina perusahaan pemimpin berbasis ekosistem, serta mendukung mereka menjadi juara komprehensif yang mampu menyediakan solusi terpadu "manufaktur + jasa." Dukungan kuat juga akan diberikan kepada "perusahaan perintis" yang berfokus pada bisnis inti mereka, membantu mereka tumbuh menjadi perusahaan "raksasa kecil" yang menerapkan teknologi khusus dan canggih untuk menghasilkan produk baru dan khas, serta menjadi juara manufaktur produk tunggal dan "perusahaan teladan" di sektor jasa. Perusahaan platform berbasis hub akan dibina secara cermat guna mendorong koordinasi yang lebih luas dan mendalam antara manufaktur dan jasa.

Provinsi ini akan mendorong penelitian dan pengembangan bersama dalam teknologi umum serta menginovasikan model organisasi untuk menjawab kebutuhan mendasar dan bersama, memastikan bahwa inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi meresap ke setiap industri dan perusahaan. Guangdong juga akan mempercepat pembangunan pusat talenta tingkat tinggi di Kawasan Teluk Besar Guangdong–Hong Kong–Makau dan sepenuhnya melaksanakan Rencana Aksi untuk Mendatangkan 1 Juta Talenta ke Guangdong, membangun tenaga kerja lintas disiplin yang memadai dari segi jumlah dan berkualitas tinggi. Untuk tetap berada di garis depan pengembangan terkoordinasi antara manufaktur dan jasa, Guangdong akan semakin memperluas keterbukaan, mempercepat penghimpunan sumber daya manufaktur dan jasa global, serta memperkuat dua merek utama "Manufaktur Guangdong" dan "Jasa Guangdong" sembari menarik sumber daya internasional berkualitas tinggi dan berekspansi secara global dengan standar tinggi.

Dalam sesi pidato konferensi, Ke Jixin, Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi, menyampaikan pandangan dan saran terkait pekerjaan Guangdong. Pejabat utama dari sejumlah kota dan kabupaten (distrik), bersama perwakilan perusahaan dan lembaga tingkat provinsi, turut menyampaikan sambutan. Dengan berfokus pada pengembangan terkoordinasi antara manufaktur dan jasa serta percepatan pembangunan sistem industri modern, mereka memaparkan rencana kerja yang disesuaikan dengan kondisi setempat serta menyampaikan tujuan, tugas, dan langkah-langkah kebijakan pendukung.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2919280/Guangdong_Province_2026.jpg

SOURCE Guangdong Province