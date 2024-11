विशिष्ट A2P SMS सेवाओं के लिए Globe Teleservices ने XOX Malaysia के साथ साझेदारी की

सिंगापुर, 12 नवंबर, 2024 /PRNewswire/ -- Globe Teleservices (GTS), एक अग्रणी वैश्विक दूरसंचार समाधान प्रदाता, एक अन्य अग्रणी मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (MVNO), XOX Malaysia के साथ एक विशेष 3-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा करते हुए रोमांचित है। यह साझेदारी उन्हें हमारी सुरक्षित और विश्वसनीय A2P (Application-to-Person) SMS संदेश सेवाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।

हमारे अत्याधुनिक मैसेजिंग समाधानों के साथ, अपने वैश्विक दर्शकों के साथ तेज और अधिक प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए XOX Malaysia को प्रत्यक्ष, निर्बाध और सुरक्षित कनेक्शन का लाभ मिलेगा।

Globe Teleservices के ग्रुप CEO, Ashutosh Agrawal, ने कहा, "हम XOX Malaysia के साथ सहयोग करके उत्साहित हैं, जिससे उन्हें हमारे A2P SMS समाधानों के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए किसी भी स्थान पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी।"

"XOX में हमारा मिशन शीर्ष स्तरीय सेवाएं प्रदान करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है। हमें विश्वास है कि Globe Teleservices के सुरक्षित और मजबूत A2P SMS समाधानों के साथ, हम सीमाओं से भी अधिक निर्बाध संचार की बढ़ती मांगों को पूरा कर सकेंगे," XOX के COO, Loh Boon Teong ने आगे कहा।

यह सहयोग Globe Teleservices के सुरक्षित संदेश समाधानों के माध्यम से नवाचारों को सक्षम करने के लक्ष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो आज के डिजिटल युग में सफलता को बढ़ावा देता है।

Globe Teleservices का परिचय

Globe Teleservices, एक वैश्विक उपस्थिति वाला सिंगापुर स्थित टेलिकॉम समूह है, तथा इसके अमेरिका, तंजानिया, घाना, भारत, मलेशिया और हांगकांग में कार्यालय हैं। कंपनी की व्यवसायों को निर्बाध वैश्विक कनेक्टिविटी स्थापित करने में सक्षम बनाने वाले परिवर्तनकारी समाधानों में विशेषज्ञता है। यह A2P मुद्रीकरण, ऑम्नीचैनल मैसेजिंग, धोखाधड़ी-रोधी और क्लाउड सेवाओं में अगली पीढ़ी के विशिष्ट समाधान प्रदान करता है। GTS, सेवाओं को डिजिटल बनाने और राजस्व आश्वासन पर जोर देने के लिए वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्तरीय मोबाइल ऑपरेटरों और नियामकों के साथ मिलकर काम करता है। GTS के पास MEF, GSMA, GLF, Trust in Enterprise Messaging, TMForum, PITA तथा ITU-APT जैसे प्रतिष्ठित मंचों की सदस्यता है। इसने निम्न उल्लेखनीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं : ROCCO के MNO और Enterprise संस्करण की A2P SMS की Messaging Market Impact Report 2024 में Tier 1 की मान्यता – Global Awards 2024, बर्लिन, के CC में Best Voice/Data Service Innovation Award – FT & Statista द्वारा High-Growth Companies in Asia-Pacific 2024 में स्थान, और ROCCO की A2P SMS Market Impact Report 2023 के MNO संस्करण में Tier One रैंकिंग।