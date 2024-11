Globe Teleservices Bermitra dengan XOX Malaysia untuk Layanan SMS A2P Eksklusif

SINGAPURA, 12 November 2024 /PRNewswire/ -- Globe Teleservices (GTS) adalah penyedia solusi telekomunikasi yang terdepan di dunia. GTS sangat antusias mengumumkan penandatanganan kontrak eksklusif selama 3 tahun dengan XOX Malaysia, sebuah operator jaringan virtual seluler (MVNO) terkemuka. Melalui kemitraan ini, perusahaan akan memperluas jangkauan ke seluruh dunia melalui layanan pengiriman pesan SMS A2P (Application-to-Person) kami yang aman dan andal.

Dengan solusi pengiriman pesan yang mutakhir, XOX Malaysia akan mendapatkan manfaat dari koneksi langsung, tanpa kendala dan aman sehingga memastikan komunikasi lebih cepat dan lebih efektif dengan pengguna global mereka.

Kata Ashutosh Agrawal, Group CEO Globe Teleservices, "Kami senang sekali bekerja sama dengan XOX Malaysia untuk membantu mereka memperluas jejak global melalui solusi SMS A2P kami agar mereka memberikan layanan lebih baik di mana pun."

"Misi XOX adalah meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan terbaik. Dengan solusi SMS A2P Globe Teleservices yang aman dan kuat, kami yakin dapat memenuhi peningkatan permintaan komunikasi internasional tanpa kendala," ujar Loh Boon Teong, COO XOX.

Kerja sama ini adalah langkah penting lainnya untuk tujuan Globe Teleservices, yakni memungkinkan inovasi #ei melalui solusi pengiriman pesan yang aman yang mendorong kesuksesan di era digital zaman sekarang.

Tentang Globe Teleservices

Globe Teleservices adalah perusahaan raksasa telekomunikasi asal Singapura dan hadir di seluruh dunia, dengan kantor di Amerika Serikat, Tanzania, Ghana, India, Malaysia, dan Hong Kong. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada solusi transformatif yang memungkinkan bisnis membangun konektivitas global tanpa batas. GTS menyediakan solusi generasi berikutnya yang khusus dalam hal monetisasi A2P, pengiriman pesan omnichannel, anti penipuan & layanan komputasi awan. GTS menjalin kerja sama erat dengan berbagai operator seluler maupun regulator teratas di seluruh dunia untuk mendigitalkan layanan dan menekankan jaminan pendapatan. GTS menjadi anggota di berbagai forum bergengsi seperti MEF, GSMA, GLF, Trust in Enterprise Messaging, TMForum, PITA, dan ITU-APT. Penghargaan penting yang didapatkan GTS antara lain: pengakuan Tingkat 1 dalam A2P SMS Messaging Market Impact Report 2024 - edisi MNO dan Perusahaan oleh ROCCO; Best Voice/Data Service Innovation Award di Carrier Community - Global Awards 2024, Berlin; termasuk High-Growth Companies in Asia-Pacific 2024 menurut FT & Statista; dan Peringkat Tingkat Satu di A2P SMS Market Impact Report 2023 ROCCO - edisi MNO.

