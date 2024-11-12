Globe Teleservices 與 XOX Malaysia 攜手合作，提供獨家 A2P 短訊服務

新加坡2024年11月12日 /美通社/ -- 全球領先的電信解決方案提供商 Globe Teleservices (GTS) 欣然宣布，與馬來西亞領先的移動虛擬網絡營運商 (MVNO) XOX Malaysia 簽訂了 3 年獨家合同。這項合作關係，將使其透過我們安全可靠的 A2P（應用程式對人）短訊服務，將覆蓋範圍擴展至世界各地。

借助我們頂尖的訊息傳遞解決方案，XOX Malaysia 將獲得直接、流暢和安全的連接，確保與全球受眾進行更快速、更有效的溝通。

Globe Teleservices 集團行政總裁 Ashutosh Agrawal 表示：「我們很高興能與 XOX Malaysia 合作，透過我們的 A2P SMS 解決方案，協助其擴展世界各地的據點，無論身處何地，都能提供更好的服務。」

「在 XOX，我們的使命是透過提供頂級服務，提升客戶體驗。憑藉 Globe Teleservices 安全且強大的 A2P 短信解決方案，我們一定能夠滿足日益增長的跨國無縫溝通需求。」XOX 營運總監 Loh Boon Teong 補充。

這項合作代表 Globe Teleservices 在透過其安全訊息解決方案實現創新 #ei 的目標上，又邁出重要一步，而這些安全訊息解決方案可推動今日數碼時代的成功。

Globe Teleservices 簡介

Globe Teleservices 是一間總部位於新加坡的電訊集團，業務遍佈全球，在美國、坦桑尼亞、加納、印度、馬來西亞和中國香港特別行政區均設有辦事處。此公司專注於轉型解決方案，使企業能實現流暢無縫的全球銜接。公司在 A2P 付費化、全方位訊息傳輸、反詐欺和雲端服務等領域提供利基型新一代解決方案。GTS 與全球頂級移動運辦商和監管機構密切合作，致力於數碼化服務並強調收入保障。GTS 是 MEF、GSMA、GLF、Trust in Enterprise Messaging、TMForum、PITA 和 ITU-APT 等著名論壇的成員。司屢獲殊榮，主要獎項包括：2024 年 ROCCO 《A2P 短訊訊息市場影響報告》（流動網絡營辦商和企業版）中獲評為一級認證；2024 年 CC – Global Awards（柏林）的最佳語音/數據服務創新獎；2024 年獲《金融時報》和 Statista 評為「亞太地區高增長公司」之一；2023 年 ROCCO《A2P 短訊市場影響報告》（流動網絡營辦商版）中獲評為一級認證。

SOURCE Globe Teleservices