प्रिय Disney और Pixar पात्रों की आर्टफिशल पेड़ों की सिंगापुर में शुरुआत

Woody & Buzz Lightyear से लेकर Snow White & Ariel तक, Mickey Mouse

और Minnie Mouse को न भूलते हुए, प्रशंसकों के पसंदीदा पात्रों को

Floral Fantasy में आगामी Garden of Wonder प्रदर्शनी में आकर्षक पौधों की मूर्तियों में बदलते हुए देखें।

सिंगापुर, 30 अक्टूबर, 2024 /PRNewswire/ -- सिंगापुर में पहली बार, Disney और Pixar के Mickey Mouse और Friends, Disney Princess की नायिकाएं, Toy Story जैसे पसंदीदा पात्र इत्यादि को Bay's Floral Fantasy द्वारा Gardens में आकर्षक पेड़ों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

Garden of Wonder Garden of Wonder - The Little Mermaid. *Concept art is for illustrative purposes only

Disney के सहयोग से आयोजित और Singapore Tourism Board द्वारा समर्थित, Disney Garden of Wonder, 1 दिसंबर 2024 को Floral Fantasy में खुलेगा। इसकी प्रेरणा फ्लोरिडा, USA में Walt Disney World के वार्षिक EPCOT International Flower & Garden Festival से ली गई है, जहां Disney पात्रों को आकर्षक बागवानी प्रस्तुतियों में बदल दिया जाता है। यह 31 मार्च 2025 तक चलेगा।

Floral Fantasy पुष्पकला के विचित्र और रचनात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करने वाले ऐसे आकर्षण हैं जो अंतरंग, घुमावदार स्थान के माध्यम से एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं।

Disney Garden of Wonder में आठ आर्टफिशल पेड़ों के सेट हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग पात्र हैं जैसे:

Mickey Mouse

Steamboat Willie

Winnie the Pooh

Snow White

The Little Mermaid से Ariel और Flounder

से Ariel और Flounder Monsters, Inc. से Mike और Sulley

से Mike और Sulley Up से Carl Fredricksen , Russell और Dug

से , Russell और Dug Toy Story से Buzz Lightyear, Woody और Aliens

इसके अतिरिक्त यहां एक Flavours of Singapore क्षेत्र भी है, जिसमें सिंगापुर के पसंदीदा व्यंजनों के साथ-साथ Disney पात्रों को चंचल स्थितियों में स्थानीय रूप से प्रेरित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन पर नजर रखें:

Donald Duck और Chilli Crab

और Chilli Crab Stitch और Durian

Minnie Mouse तथा Daisy Duck , और Ice Kachang

अनुभव को पूरा करने के लिए आकर्षक गतिविधियों और अनन्य Disney-थीम वाले सामान के साथ एक पुष्प, Disney-थीम वाला पॉप-अप स्टोर Garden of Wonder में लांच किया जाएगा।

सभी उम्र के लोगों के लिए Garden of Wonder में प्रवेश टिकट अब www.gardensbythebay.com.sg पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। टिकटों की कीमत वयस्कों के लिए SGD 24 और बच्चों या वरिष्ठ नागरिकों के लिए SGD 16 है, और इसमें बेफ्रन्ट प्लाज़ा (Floral Fantasy का स्थान) और कूल्ड कंजर्वेटरी Flower Dome के बीच राउंड-ट्रिप शटल सेवा सम्मिलित है।

Floral Fantasy में Disney Garden of Wonder

तारीख: 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025

समय: सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक (आखिरी प्रवेश रात 8.30 बजे)

स्थल: सिंगापुर के Gardens by the Bay में Floral Fantasy,

यहां कैसे जाएं: MRT से बेफ्रंट स्टेशन जाएं या टैक्सी या राइड-हेलिंग सेवा के माध्यम से बेफ्रंट प्लाज़ा कार पार्क पर उतरें। अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए www.gardensbythebay.com.sg/disneygardenofwonder पर जाएं।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियाँ यहां डाउनलोड की जा सकती हैं।

Gardens by the Bay का परिचय

सिंगापुर के "City in Nature" विज़न का एक अभिन्न अंग, Gardens by the Bay एक राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख बागवानी आकर्षण है, जो सभी के आनंद के लिए उद्यान और पुष्प कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। सिंगापुर के डाउनटाउन मैरिना बे के केंद्र में 101 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में तीन वाटरफ्रंट उद्यान हैं - Bay South, Bay East, और Bay Central। 54 हेक्टेयर में फैला हुआ सबसे बड़ा पार्क Bay South, आधिकारिक तौर पर 29 जून 2012 को खोला गया।

सभी के लिए उपयोग कर सकने, आनंद ले सकने, और सँजो सकने वाले उद्यानों की एक ऐसी दुनिया बनाने की दृष्टि से प्रेरित होकर, उद्यानों के व्यापक पौधों के संग्रह, निरंतर बदलते पुष्प प्रस्तुतियों और असंख्य आकर्षक कार्यक्रमों ने कई लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है, जबकि सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति Mr Tharman Shanmugaratnam के संरक्षक के रूप में इसकी सामुदायिक पहल, Gift of Gardens, का सभी वर्गों के लोग आनंद उठा सकते हैं।

उद्घाटन के बाद से, Gardens by the Bay ने 100 मिलियन से अधिक आगंतुकों का स्वागत किया है और कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें Tripadvisor Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 में दुनिया का आठवां शीर्ष आकर्षण, the Singapore Tourism Awards 2024 में Outstanding Achievement in Sustainability, TTG Travel Awards 2022 और 2023 में Best Theme Attraction और Singapore Tourism Awards 2019 में Best Attraction Experience सम्मिलित हैं। The Gardens अपनी प्रस्तुतियों को निरंतर नवीनीकृत और परिष्कृत करता रहता है, ताकि यह एक ऐसा स्थान बन सके जिसका आनंद हर कोई ले सके - एक ऐसा उद्यान जहां आश्चर्य खिलता है।

अधिक जानकारी के लिए, www.gardensbythebay.com.sg पर जाएं

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2540581/Garden_of_Wonder.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2540582/Garden_of_Wonder___The_Little_Mermaid.jpg