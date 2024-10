Ornamen Flora dalam Wujud Karakter-Karakter Favorit Disney dan Pixar Segera Hadir untuk Pertama Kalinya di Singapura

Berkolaborasi dengan Disney dan sokongan dari Singapore Tourism Board, Disney Garden of Wonder segera hadir di Floral Fantasy pada 1 Desember 2024. Terinspirasi ajang tahunan EPCOT International Flower & Garden Festival yang digelar Walt Disney World di Florida, Amerika Serikat, karakter-karakter Disney bertransformasi sebagai pameran hortikultura yang menarik. Disney Garden of Wonder akan digelar hingga 31 Maret 2025.

Floral Fantasy adalah atraksi tematis yang menampilkan seni flora yang unik dan kreatif di Gardens by the Bay.

Disney Garden of Wonder memiliki delapan set ornamen tanaman dengan karakter berbeda-beda:

Mickey Mouse

Steamboat Willie

Winnie the Pooh

Snow White

Ariel dan Flounder dari The Little Mermaid

Mike dan Sulley dari Monsters, Inc.

Carl Fredricksen , Russell, dan Dug dari Up

, Russell, dan Dug dari Buzz Lightyear, Woody, dan Aliens dari Toy Story

Zona Flavours of Singapore juga tersedia, menampilkan karakter-karakter Disney dengan unsur-unsur lokal di Singapura, serta menyajikan kuliner favorit di Singapura. Anda dapat temui:

Donald Duck dan Chilli Crab

dan Stitch dan Durian

Minnie Mouse dan Daisy Duck , serta Ice Kachang

Sebuah gerai flora dengan tema Disney, menggelar sejumlah kegiatan dan menawarkan produk-produk eksklusif Disney, segera diluncurkan di Garden of Wonder.

Terbuka bagi seluruh usia, dapatkan tiket ke Garden of Wonder di www.gardensbythebay.com.sg. Tiket tersedia seharga SGD 24 untuk pengunjung dewasa dan SGD 16 untuk anak-anak atau warga senior. Tiket sudah termasuk layanan antar-jemput menuju Bayfront Plaza (lokasi Floral Fantasy) dan konservatori Flower Dome.

Disney Garden of Wonder at Floral Fantasy

Jadwal: 1 Desember 2024 hingga 31 Maret 2025

Waktu: pukul 10 pagi hingga 9 malam (batas masuk terakhir pukul 8.30 malam)

Lokasi: Floral Fantasy at Gardens by the Bay, Singapura

Cara menuju lokasi: Dengan mengendarai MRT menuju stasiun Bayfront atau turun di lokasi parkir mobil Bayfront Plaza jika mengendarai taksi atau layanan pengantaran mobil. Informasi lebih lanjut tersedia di tautan ini.

Informasi lebih lanjut: www.gardensbythebay.com.sg/disneygardenofwonder

Foto-fotor resolusi tinggi dapat diunduh di tautan ini.

Tentang Gardens by the Bay

Sebagai unsur penting dalam visi "City in Nature" Singapura, Gardens by the Bay adalah taman nasional dan atraksi hortikultura unggulan yang menampilkan seni taman dan flora terbaik untuk semua orang. Terletak di lahan seluas 101 hektar di pusat kota Singapura, Marina Bay, Gardens by the Bay terdiri atas tiga taman di tepi perairan—Bay South, Bay East, dan Bay Central. Bay South, taman terluas yang mencapai 54 hektar, resmi dibuka pada 29 Juni 2012.

Ingin menghadirkan dunia taman yang dapat dimiliki, dinikmati, dan diapresiasi semua orang, Gardens by the Bay memiliki koleksi tanaman yang lengkap, pameran flora yang selalu diperbarui, serta berbagai program menarik yang membangkitkan imajinasi. Di sisi lain, inisiatif komunitas "Gift of Gardens", melibatkan Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura, sebagai Pembina, menjangkau segenap lapisan masyarakat.

Sejak pertama kali dibuka, Gardens by the Bay telah dikunjungi lebih dari 100 juta orang, serta sukses meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk "Best Theme Attraction" di TTG Travel Awards 2022 dan 2023, medali Perak dalam kategori "Destinations Building Back Better Post-Covid" di ajang World Responsible Tourism Awards 2021, "Best Attraction Experience" di ajang Singapore Tourism Awards 2019, serta "ASEAN Sustainable Tourism Award" dari ASEAN Tourism pada 2018. Gardens by the Bay terus memperbarui dan menyempurnakan layanan agar menjadi tempat yang benar-benar dinikmati semua orang—sebuah taman yang menghadirkan keajaiban.

Informasi lebih lanjut www.gardensbythebay.com.sg

