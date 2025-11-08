Ampace ने EICMA में ई-मोटरसाइकिलों और बैटरी स्वैप समाधानों में सफलता प्रदर्शित की

मिलान, 8 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- विश्व स्तर पर अग्रणी लिथियम बैटरी निर्माता, Ampace, ने मिलान में EICMA में अपने नवीनतम नवाचार प्रदर्शित किए हैं। प्रदर्शन और व्यवसाय मॉडल दोनों को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी ने उन्नत ई-मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजियों और नए बैटरी स्वैप समाधान प्रस्तुत किए हैं।

ई-मोटरसाइकिल नवाचार: E30P और Kun-Era सिरीज़

Ampace के ई-मोटरसाइकिल समाधान इसकी स्व-विकसित BP सिस्टम पर आधारित हैं, जो ऊर्जा घनत्व, स्थिरता और शक्ति के बीच संतुलन बनाते हैं। दो प्रमुख उत्पाद सुर्खियों में रहे:

E30P सैल: ई-मोटरसाइकिलों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह बेलनाकार सैल तेज़ चार्जिंग को सपोर्ट करता है—47 मिनट में 95% और केवल 15 मिनट में 50% तक पहुँच जाता है। यह उद्योग को 195 km तक की रेंज प्रदान करने वाले पहले 72V90Ah बड़ी क्षमता वाले बैटरी पैक को शक्ति प्रदान करता है। 2,000 चक्रों के बाद भी यह सैल 90% से अधिक क्षमता बनाए रखता है और 45°C पर 250 दिनों के बाद भी न्यूनतम गिरावट दर्शाता है। Ampace की स्वामित्व वाली टेक्नोलॉजी के कारण, यह पहले 300 चक्रों के दौरान 100% से अधिक क्षमता अवरोधन भी प्राप्त करता है।

Kun-Era सिरीज़: सुरक्षा, शक्ति और हल्के वजन के डिज़ाइन सहित छह मुख्य लाभों के साथ, यह सिरीज़ 120A के निरंतर डिस्चार्ज को सपोर्ट करती है, जिससे 3 सेकंड से कम समय में 0-50 km/h की गति प्राप्त की जा सकती है। 80% तक पूर्ण चार्ज होने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, तथा दोहरे बैटरी पैक 150 km से अधिक की रेंज प्रदान करते हैं। Wuyang-Honda के E-VO GT और NIU के NX Hyper जैसे मॉडल पहले से ही इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, E-VO GT ने 120 km/h की शीर्ष गति प्राप्त की है और Zhuhai International Circuit पर एक लैप रिकॉर्ड स्थापित किया है।

बैटरी स्वैप समाधान: दक्षता और विश्वसनीयता

डिलीवरी और ई-मोटो टैक्सी सवारों के लिए बैटरी रेंज और पावर महत्वपूर्ण हैं। धीमी चार्जिंग के बजाय, बैटरी स्वैप सेवाएं उन्हें तेजी से सड़क पर वापस लाती हैं। इस सिस्टम को उच्च प्रदर्शन वाली, विश्वसनीय बैटरियों से Ampace संचालित करता है। स्थायित्व के लिए उनकी उच्च क्षमता, दीर्घ जीवन वाली इकाइयों का 200 से अधिक बार परीक्षण किया जाता है। "one swap per day" को सक्षम करने और 80A या 100A आउटपुट के साथ उच्च सटीकता वाली BMS की सुविधा के साथ, Ampace बैटरियां दक्षता को सीधे आय में बदल देती हैं।

सर्वोत्तम गुणवत्ता और सुरक्षा की प्रतिबद्धता

Ampace के उत्पाद इंटेलिजेंट मैन्यूफैक्चरिंग और कठोर सुरक्षा मानकों द्वारा समर्थित हैं। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी उच्च गति वाली कोटिंग प्रक्रिया और 5,000 से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण बिंदुओं का उपयोग करती है। अत्यधिक स्थितियों में प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए बैटरियों का 16,000 से अधिक परीक्षण मामलों में परीक्षण किया जाता है।

Ampace का R&D में निवेश जारी है तथा अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय गतिशीलता इकोसिस्टम के निर्माण के लिए यह साझेदारों के साथ सहयोग कर रहा है। जैसा कि Ampace के माइक्रो ई-मोबिलिटी बिज़नेस विभाग की अध्यक्षा, Ms. Lin Xiaojing, ने कहा: "हम पूरे विश्व में दोपहिया वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए 'Safe Arrival' का वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2815492/a7a1e05367ba889c45a56aab630bdb5f.jpg

