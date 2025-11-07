Ampace stellt auf der EICMA bahnbrechende Lösungen für E-Motorräder und Batteriewechsel vor

MAILAND, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Ampace, ein weltweit führender Hersteller von Lithiumbatterien, stellte auf der EICMA in Mailand seine neuesten Innovationen vor. Das Unternehmen stellte fortschrittliche E-Motorrad-Technologien und neue Lösungen für den Austausch von Batterien vor, um sowohl die Leistung als auch die Geschäftsmodelle zu verbessern.

E-Motorrad-Innovationen: E30P und Kun-Era-Serie

Die E-Motorrad-Lösungen von Ampace basieren auf dem selbst entwickelten BP-System, das ein Gleichgewicht zwischen Energiedichte, Stabilität und Leistung herstellt. Zwei wichtige Produkte standen im Mittelpunkt des Interesses:

E30P-Zelle: Diese zylindrische Zelle wurde für E-Motorräder entwickelt und unterstützt Schnellladungen, die in 47 Minuten 95 % und in nur 15 Minuten 50 % erreichen. Sie treibt das branchenweit erste Batteriepaket mit großer Kapazität von 72 V 90 Ah an, das eine Reichweite von bis zu 195 km ermöglicht. Die Zelle behält nach 2000 Zyklen eine Kapazität von über 90 % und zeigt selbst nach 250 Tagen bei 45 °C nur minimale Degradation. Dank der firmeneigenen Technologie von Ampace wird außerdem eine Kapazitätserhaltung von über 100 % während der ersten 300 Zyklen erreicht.

Kun-Era-Serie: Diese Serie zeichnet sich durch sechs Hauptvorteile aus, darunter Sicherheit, Leistung und geringes Gewicht. Sie unterstützt eine Dauerentladung von 120 A und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 50 km/h in weniger als 3 Sekunden. Eine Vollladung auf 80 % dauert etwa 40 Minuten, und die beiden Akkus bieten eine Reichweite von über 150 km. Modelle wie der E-VO GT von Wuyang-Honda und der NX Hyper von NIU nutzen diese Technologie bereits, wobei der E-VO GT eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erreicht und einen Rundenrekord auf dem Zhuhai International Circuit aufgestellt hat.

Lösungen für den Batterietausch: Effizienz und Verlässlichkeit

Für Liefer- und E-Moto-Taxifahrer sind Reichweite und Leistung der Batterien entscheidend. Anstelle eines langsamen Ladevorgangs können sie dank des Batteriewechselservices schneller wieder auf die Straße. Ampace versorgt dieses System mit leistungsstarken und zuverlässigen Batterien. Die leistungsstarken und langlebigen Einheiten werden über 200 Mal auf ihre Haltbarkeit getestet. Die Ampace-Batterien ermöglichen „einen Wechsel pro Tag" und sind mit einem hochpräzisen BMS mit 80 A oder 100 A Leistung ausgestattet, wodurch die Effizienz direkt in Einkommen umgewandelt wird.

Einsatz für höchste Qualität und Sicherheit

Die Produkte von Ampace zeichnen sich durch intelligente Fertigung und strenge Sicherheitsstandards aus. Das Unternehmen verwendet ein Hochgeschwindigkeits-Beschichtungsverfahren und über 5000 Qualitätskontrollpunkte, um die Konsistenz zu gewährleisten. Die Batterien werden mit mehr als 16 000 Testfällen getestet, um die Leistung unter extremen Bedingungen zu überprüfen.

Ampace investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung und arbeitet mit Partnern zusammen, um ein sichereres und zuverlässigeres Mobilitätssystem zu schaffen. Wie Frau Lin Xiaojing, Präsidentin der Ampace-Geschäftseinheit für Mikro-E-Mobilität, erklärte: „Wir sind bestrebt, das Versprechen ‚Sicheres Ankommen' für Zweiradnutzer weltweit zu erfüllen."

