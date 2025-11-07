Ampace Lansir Inovasi Terbaru Sepeda Motor Listrik dan Solusi Penukaran Baterai di EICMA 2025

Solusi e-motorcycle Ampace didukung sistem BP yang dikembangkan secara mandiri. Solusi ini menggabungkan densitas energi tinggi, stabilitas, dan daya besar. Dua produk utama Ampace yang menjadi sorotan di pameran ini:

Sel E30P: Dirancang khusus untuk e-motorcycle, sel silinder ini mendukung pengisian cepat, bahkan daya baterai terisi hingga 95% hanya dalam 47 menit dan 50% dalam 15 menit. Teknologi ini digunakan dalam rangkaian baterai besar 72V90Ah yang pertama di industri dengan jarak tempuh 195 km. Kapasitas sel ini bertahan lebih dari 90% setelah 2.000 siklus pengisian, serta tetap stabil meski tersimpan 250 hari pada suhu 45°C. Berkat teknologi eksklusif Ampace, kapasitas baterai ini bahkan mencapai lebih dari 100% selama 300 siklus pertama.

Seri Kun-Era: Dilengkapi enam keunggulan utama—termasuk sistem keamanan, tenaga besar, dan desain berbobot ringan—seri ini mampu melakukan discharge secara berkelanjutan hingga 120A, mempercepat akselerasi dari 0–50 km/jam dalam waktu kurang dari tiga detik. Pengisian daya baterai hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Berkat penggunaan dua rangkaian baterai, jarak tempuh mencapai lebih dari 150 km. Teknologi ini telah digunakan pada sejumlah model e-motorcycle seperti Wuyang-Honda E-VO GT dan NIU NX Hyper. Lebih lagi, E-VO GT mencatat kecepatan puncak 120 km/jam dan lap record di Sirkuit Internasional Zhuhai.

Solusi Penukaran Baterai: Efisiensi dan Reliabilitas

Bagi pengemudi e-moto taxi dan kurir barang, daya tahan dan efisiensi waktu pengisian baterai sangat penting. Ketimbang menunggu baterai terisi penuh, layanan penukaran baterai (battery swap) Ampace mempercepat pengguna untuk kembali berkendara. Baterai Ampace dirancang dengan kapasitas besar dan usia pakai yang awet setelah melalui lebih dari 200 uji ketahanan. Mendukung "satu kali penukaran baterai per hari" dan sistem manajemen baterai (BMS) presisi tinggi dengan output 80A hingga 100A, solusi ini secara langsung membantu pengguna meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Komitmen pada Kualitas dan Keamanan Terbaik

Semua produk Ampace diproduksi lewat sistem manufaktur cerdas dan standar keamanan yang ketat. Ampace menggunakan proses pelapisan berkecepatan tinggi dan menerapkan lebih dari 5.000 titik kontrol kualitas demi menjamin konsistensi produk. Setiap baterai diuji dengan lebih dari 16.000 skenario tes agar performanya optimal bahkan dalam kondisi ekstrem.

Ampace terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta bekerja sama dengan berbagai mitra untuk membangun ekosistem mobilitas yang lebih aman dan andal. Menurut Lin Xiaojing, President, Micro E-mobility Business Department, Ampace: "Kami berkomitmen mewujudkan janji 'Safe Arrival' bagi pengguna roda dua di seluruh dunia."

SOURCE Ampace