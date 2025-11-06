Ampace dévoile ses avancées en matière de motos électriques et de solutions d'échange de batteries à l'EICMA

MILAN, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Ampace, l'un des principaux fabricants mondiaux de batteries au lithium, a dévoilé ses dernières innovations à l'EICMA de Milan. L'entreprise a présenté des technologies avancées pour les motos électriques et de nouvelles solutions d'échange de batteries, visant à améliorer à la fois les performances et les modèles commerciaux.

Innovations en matière de motos électriques : l'E30P et la série Kun-Era

Les solutions pour les motos électriques d'Ampace sont construites autour de son système de batteries (BP) conçu et développé par l'entreprise elle-même, qui établit un équilibre entre la densité énergétique, la stabilité et la puissance. Deux produits clés ont été mis à l'honneur :

La cellule E30P : conçue pour les motos électriques, cette cellule cylindrique permet une charge rapide, atteignant 95 % en 47 minutes et 50 % en 15 minutes seulement. Elle alimente la première batterie de grande capacité de 72 V 90 Ah de l'industrie, offrant une autonomie de 195 km. La cellule conserve une capacité de plus de 90 % après 2 000 cycles et présente une dégradation minimale, même après 250 jours à 45 °C. Grâce à la technologie propriétaire d'Ampace, elle permet également de conserver plus de 100 % de la capacité pendant les 300 premiers cycles.

La série Kun-Era : dotée de six avantages fondamentaux, dont la sécurité, la puissance et la légèreté, cette série prend en charge une décharge continue de 120 A, permettant une accélération de 0 à 50 km/h en moins de 3 secondes. Une charge complète à 80 % prend environ 40 minutes, et les deux batteries offrent une autonomie de plus de 150 km. Des modèles comme la E-VO GT de Wuyang-Honda et la NX Hyper de NIU utilisent déjà cette technologie, la E-VO GT atteignant une vitesse maximale de 120 km/h et établissant un nouveau record du tour sur le circuit international de Zhuhai.

Solutions d'échange de batteries : efficacité et fiabilité

Pour les livreurs et les motos-taxis électriques, l'autonomie et la puissance de la batterie sont cruciales. Au lieu d'une charge lente, les services d'échange de batteries leur permettent de reprendre la route plus rapidement. Ampace équipe ce système de batteries puissantes et fiables. Leurs unités à haute capacité et à longue durée de vie sont testées plus de 200 fois pour leur durabilité. Permettant « un échange par jour » et dotées d'un BMS de haute précision avec une sortie de 80 A ou 100 A, les batteries Ampace transforment directement l'efficacité en revenu.

Engagement en faveur d'une qualité et d'une sécurité optimales

Les produits Ampace bénéficient d'une fabrication intelligente et de normes de sécurité rigoureuses. L'entreprise utilise un processus de revêtement à grande vitesse et plus de 5 000 points de contrôle de la qualité pour garantir la cohérence. Les batteries sont testées avec plus de 16 000 cas d'essai afin de valider les performances dans des conditions extrêmes.

Ampace continue d'investir dans la R&D et de collaborer avec ses partenaires pour construire un écosystème de mobilité plus sûr et plus fiable. Comme l'a déclaré Mme Lin Xiaojing, présidente du département Micro E-mobility Business d'Ampace, « Nous nous engageons à tenir la promesse d'une 'arrivée en toute sécurité' pour les utilisateurs de deux-roues dans le monde entier ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815492/a7a1e05367ba889c45a56aab630bdb5f.jpg