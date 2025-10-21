AV-Comparatives ने एंटरप्राइज़ और उपभोक्ता मार्केटों के लिए नवीनतम सुरक्षा परीक्षण परिणाम जारी किए

इन्सब्रुक, ऑस्ट्रिया, 21 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- इंडिपेंडेंट मूल्यांकन विश्वसनीय साइबर सुरक्षा समाधानों पर प्रकाश डालते हैं, CARO Workshop 2026 के लिए पंजीकरण अब खुला है

इंडिपेंडेंट साइबर सुरक्षा परीक्षण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्राधिकरण, AV-Comparatives ने एंटरप्राइज़ और उपभोक्ता दोनों क्षेत्रों में अग्रणी सुरक्षा उत्पादों के अपने नवीनतम मूल्यांकन जारी किए हैं। ये परिणाम बिज़नेसों, उपयोगकर्ताओं और उद्योग को वैज्ञानिक, वास्तविक दुनिया के परीक्षण के आधार पर सुविचारित निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

AV-Comparatives Enterprise and Consumer Cybersecurity Testing October 2025

Business Security Test (अगस्त–सितंबर 2025)

Business Main-Test Series ने वास्तविक दुनिया में हमले की स्थितियों के तहत एंटरप्राइज़-ग्रेड एंडपॉइंट सुरक्षा प्लेटफार्मों का मूल्यांकन किया। इसमें Windows 11 Pro के अंतर्गत किया गया Real-World Protection Test और Malware Protection Test दोनों शामिल थे।

एंटरप्राइज़ परीक्षण सिरीज़ में भाग लेने वाले विक्रेता:

Avast (सर्वश्रेष्ठ बिज़नेस सुरक्षा)

Bitdefender (GravityZone बिज़नेस सुरक्षा प्रीमियम)

Cisco (सुरक्षित एंडपॉइंट आवश्यकताएं)

CrowdStrike (Falcon Pro)

Elastic (इलास्टिक सुरक्षा)

ESET (PROTECT Entry + PROTECT Cloud)

G Data (एंडपॉइंट सुरक्षा बिज़नेस)

K7 (उन्नत ऑन-प्रीमाइसिस एंटरप्राइज़ सुरक्षा)

Kaspersky (बिज़नेस के लिए एंडपॉइंट सुरक्षा)

ManageEngine (मैलवेयर सुरक्षा के साथ एंडपॉइंट सेंट्रल)

Microsoft (एंडपॉइंट मैनेजर के माध्यम से डिफ़ेंडर एंटीवायरस)

NetSecurity (ThreatResponder)

Rapid7 (InsightIDR)

SenseOn (EPP युक्त प्लेटफॉर्म)

Sophos (उन्नत Intercept X)

Trellix (एंडपॉइंट सुरक्षा)

VIPRE (एंडपॉइंट डिटेक्शन और प्रतिक्रिया)

ये परीक्षण IT टीमों और CISOs को वास्तविक दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली एंटरप्राइज़-स्तर की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

उपभोक्ता सुरक्षा परीक्षण सिरीज़ (सितंबर 2025)

नवीनतम उपभोक्ता परीक्षण सिरीज़ में चार मुख्य पहलूओं में निम्न शामिल हैं:

वास्तविक दुनिया की सुरक्षा

झूठी सकारात्मकताओं सहित मैलवेयर सुरक्षा

प्रदर्शन प्रभाव

लाइव खतरों के साथ Windows 11 सिस्टम पर किए गए ये परीक्षण सुरक्षा शक्ति, गति और सटीकता का एक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करते हैं।

परीक्षण में शामिल उपभोक्ता उत्पाद:

Avast (निःशुल्क एंटीवायरस)

AVG (एंटीवायरस मुक्त)

Avira (निःशुल्क सुरक्षा)

Bitdefender (टोटल सुरक्षा)

ESET (होम सिक्योरिटी आवश्यकताएं )

F-Secure (इंटरनेट सुरक्षा)

G Data (टोटल सुरक्षा)

K7 (टोटल सुरक्षा)

Kaspersky (प्रीमियम)

Malwarebytes (प्रीमियम)

McAfee (टोटल सुरक्षा)

Microsoft (डिफेंडर एंटीवायरस)

Norton (एंटीवायरस प्लस)

Panda (निशुल्क एंटीवायरस)

Quick Heal (टोटल सुरक्षा)

TotalAV (एंटीवायरस प्रो)

Total Defense (आवश्यक एंटीवायरस)

Trend Micro (इंटरनेट सुरक्षा)

VIPRE (उन्नत सुरक्षा)

उपभोक्ताओं और OEMs को ये परीक्षण सिस्टम प्रदर्शन और उपयोगकर्ता अनुभव को बनाए रखते हुए मजबूत सुरक्षा प्रदान करने वाले उत्पादों का चयन करने में सक्षम बनाते हैं।

AV-Comparatives द्वारा CARO Workshop 2026 की मेजबानी की जाएगी - पंजीकरण अब खुला है

AV-Comparatives को CARO Workshop 2026 का सह-आयोजन करने में खुशी हो रही है, जो AV-Comparatives Cybersecurity Summit के बाद 25-27 फ़रवरी 2026 को इंसब्रुक में आयोजित की जाएगी।

"Cybercrime Without Borders: Tracking the Global Underground," विषय पर कार्यशाला में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और विश्लेषकों को 2,200 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर पर एक सभा और लाइव संगीत कार्यक्रम सहित अत्याधुनिक प्रस्तुतियों, विशेषज्ञ चर्चाओं और अनूठे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

120 लोगों तक सीमित पंजीकरण अभी खुला है।

पूरी जानकारी: www.caro2026.org/

इंडिपेंडेंट परीक्षण के महत्वपूर्ण होने के कारण

बिज़नेस अग्रणी या घरेलू उपयोगकर्ता, दोनों के लिए उचित साइबर सुरक्षा समाधान का चयन करना महत्वपूर्ण है। AV-Comparatives के इंडिपेंडेंट परीक्षण, मार्केटिंग दावों के अतिरिक्त पारदर्शी, विज्ञान-आधारित जानकारियां प्रदान करते हैं।

उद्धरण:

"हमारे एंटरप्राइज़ परीक्षण वास्तविक दुनिया की जानकारियां प्रदान करते हैं जो CISO को भरोसा करने योग्य समाधान चुनने में सहायता करते हैं।

हमारे उपभोक्ता परीक्षण दर्शाते हैं कि कौन से एंटीवायरस उत्पाद सुरक्षा और रोज़मर्रा की उपयोगिता के बीच सही संतुलन बनाते हैं।"

Andreas Clementi, CEO और सह-संस्थापक, AV-Comparatives

