AV-Comparatives、企業向けおよび消費者向け市場における最新のセキュリティテスト結果を発表

インスブルック（オーストリア）, 2025年10月21日 /PRNewswire/ -- 独立した評価により、信頼性の高いサイバーセキュリティソリューションが注目される中、CAROワークショップ2026の登録が開始されました

独立系サイバーセキュリティテストの国際的権威であるAV-Comparativesは、企業向けおよび消費者向け市場における主要なセキュリティ製品の最新評価結果を発表しました。これらの結果は、企業、利用者、そして業界全体が、科学的かつ実環境に基づいたテスト結果をもとに的確な判断を下すための助けとなります。

ビジネスセキュリティテスト（2025 年8 月～9 月）

ビジネスメインテストシリーズでは、実際の攻撃環境下においてエンタープライズ向けエンドポイント保護プラットフォームの評価が行われました。このテストには、Windows 11 Pro環境下で実施されたリアルワールド保護テストとマルウェア保護テストの両方が含まれています。

エンタープライズテストシリーズに参加したベンダー

アバスト（アルティメット ビジネス セキュリティ）

Bitdefender（GravityZone Business Security Premium）

Cisco（セキュリティエンドポイントエッセンシャル）

CrowdStrike（Falcon Pro）

Elastic（Elastic Security）

ESET（PROTECT Entry＋PROTECTクラウド）

G Data（Endpoint Protection Business）

K7（On-Premises Enterprise Security（アドバンスト））

カスペルスキー（Endpoint Security for Business）

ManageEngine（ランサムウェア対策機能付きEndpoint Central）

Microsoft（Endpoint Manager付きDefender Antivirus）

NetSecurity（ThreatResponder）

Rapid7（InsightIDR）

SenseOn（EPP搭載プラットフォーム）

ソフォス（Intercept X Advanced）

Trellix（エンドポイントセキュリティ）

VIPRE（Endpoint Detection and Response）

これらのテストは、実環境で求められる水準を満たすエンタープライズ向け保護機能を評価するITチームおよびCISOにとって、極めて有用な指針となります。

消費者向けセキュリティテストシリーズ （2025 年9 月）

最新の消費者向けテストシリーズでは、以下の4つの主要分野を対象としています。

実環境での保護

誤検知を含むマルウェア防御

パフォーマンスへの影響

実際の脅威を用いてWindows 11システム上で実施されたこれらのテストは、防御力、速度、精度を総合的に評価するものです。

テストに含まれた消費者対象製品

アバスト（無料版アンチウイルス）

AVG（アンチウイルス無料版）

Avira（無料版セキュリティ）

Bitdefender（トータルセキュリティ）

ESET（HOMEセキュリティエッセンシャル）

F-Secure（インターネットセキュリティ）

G Data（トータルセキュリティ）

K7（トータルセキュリティ）

カスペルスキー（プレミアム）

Malwarebytes（プレミアム）

マカフィー（トータル保護）

Microsoft（Defenderアンチウイルス）

ノートン（アンチウイルス・プラス）

パンダ（無料版アンチウイルス）

Quick Heal（トータルセキュリティ）

TotalAV（アンチウイルスプロ）

Total Defense（エッセンシャルアンチウィルス）

Trend Micro（インターネットセキュリティ）

VIPRE（アドバンスセキュリティ）

これらのテストにより、消費者やOEMメーカーは、システム性能とユーザー体験を損なうことなく高いセキュリティを提供する製品を選定できるようになります。

AV-Comparatives 、CARO ワークショップ2026 を主催へ – 登録受付開始

AV-Comparativesは、AV-Comparativesサイバーセキュリティ・サミットに続き、2026年2月25日から27日までインスブルックで開催されるCAROワークショップ2026を共同開催することを発表しました。

テーマは「国境なきサイバー犯罪：世界のアンダーグラウンドを追跡せよ（Cybercrime Without Borders: Tracking the Global Underground）」であり、このワークショップでは、最先端のプレゼンテーション、専門家によるディスカッション、そして特別な交流イベント（標高2,200メートルの山頂での集いおよびライブ音楽ジャムナイトなど）を通じて、サイバーセキュリティ分野の研究者やアナリストが一堂に会します。

現在、登録受付が開始されており、定員は120 名に限定されています。

詳細はこちら：www.caro2026.org/

独立したテストが重要である理由

ビジネスリーダーであれ一般ユーザーであれ、最適なサイバーセキュリティソリューションを選ぶことは極めて重要です。AV-Comparativesの独立したテストは、マーケティング上の主張を超えた、透明性と科学的根拠に基づく洞察を提供します。

引用

「当社のエンタープライズ向けテストは、CISOが信頼できるソリューションを選定するための実践的な知見を提供します。」

「消費者向けテストでは、防御力と日常的な使いやすさの両立に優れたアンチウイルス製品を明らかにしています。」

AV-Comparatives共同創設者兼CEO、Andreas Clementi氏

レポート全文へのアクセス

