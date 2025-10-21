AV-Comparatives publie les derniers résultats des tests de sécurité pour les entreprises et les consommateurs

INNSBRUCK, Autriche, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Des évaluations indépendantes mettent en évidence des solutions de cybersécurité fiables, l'inscription au CARO Workshop 2026 étant désormais ouverte.

AV-Comparatives Enterprise and Consumer Cybersecurity Testing October 2025

AV-Comparatives, l'autorité internationalement reconnue en matière de tests indépendants de cybersécurité, a publié ses dernières évaluations portant sur les principaux produits de sécurité dans les secteurs de l'entreprise et de la consommation. Ces résultats aident les entreprises, les utilisateurs et l'industrie dans son ensemble à prendre des décisions éclairées sur la base de tests scientifiques et réels.

Test de sécurité pour les entreprises (Août-Septembre 2025)

La série Business Main-Test a permis d'évaluer les plateformes de protection des terminaux des entreprises dans des conditions d'attaque réelles. Elle comprenait à la fois un test de protection dans le monde réel et un test de protection contre les logiciels malveillants, réalisés sous Windows 11 Pro.

Fournisseurs participant à la série de tests d'entreprise :

Avast (Ultimate Business Security)

Bitdefender (GravityZone Business Security Premium)

Cisco (Secure Endpoint Essentials)

CrowdStrike (Falcon Pro)

Elastic (Elastic Security)

ESET (PROTECT Entry + PROTECT Cloud)

G Data (Endpoint Protection Business)

K7 (On-Premises Enterprise Security Advanced)

Kaspersky (Endpoint Security for Business)

ManageEngine (Endpoint Central with Malware Protection)

Microsoft (Defender Antivirus via Endpoint Manager)

NetSecurity (ThreatResponder)

Rapid7 (InsightIDR)

SenseOn (Platform with EPP)

Sophos (Intercept X Advanced)

Trellix (Endpoint Security)

VIPRE (Endpoint Detection and Response)

Les tests donnent de précieuses indications aux équipes informatiques et aux responsables Sécurité des Systèmes d'information (RSSI) qui évaluent une protection de niveau entreprise répondant aux attentes du monde réel.

Série de tests de sécurité pour les consommateurs (Septembre 2025)

La dernière série de tests pour les consommateurs couvre quatre aspects fondamentaux :

Protection dans le monde réel

Protection contre les logiciels malveillants, y compris les faux positifs

Impact sur les performances

Réalisés sur des systèmes Windows 11 avec des menaces réelles, les tests permettent une évaluation complète des force, vitesse et précision de la protection.

Produits grand public inclus dans le test :

Avast (Antivirus gratuit )

AVG (Antivirus Gratuit)

Avira (Free Security)

Bitdefender (Total Security)

ESET (HOME Security Essential)

F-Secure (Internet Security)

G Data (Total Security)

K7 (Total Security)

Kaspersky (Premium)

Malwarebytes (Premium)

McAfee (Total Protection)

Microsoft (Defender Antivirus)

Norton (Antivirus Plus)

Panda (Free Antivirus)

Quick Heal (Total Security)

TotalAV (Antivirus Pro)

Total Defense (Essential Antivirus)

Trend Micro (Internet Security)

VIPRE (Advanced Security)

Ces tests permettent aux consommateurs et aux équipementiers de sélectionner des produits qui offrent une sécurité élevée tout en préservant les performances du système et l'expérience de l'utilisateur.

AV-Comparatives organise le CARO Workshop 2026 - Les inscriptions sont ouvertes

AV-Comparatives a le plaisir de co-organiser le CARO Workshop 2026, qui se tiendra à Innsbruck du 25 au 27 février 2026, à la suite de l'AV-Comparatives Cybersecurity Summit.

Sous le thème « Cybercriminalité sans frontières » : traquer les activités underground mondiales », l'atelier réunira des chercheurs et des analystes en cybersécurité pour des présentations de pointe, des débats d'experts et des événements sociaux uniques, notamment un rassemblement au sommet d'une montagne à 2 200 mètres d'altitude et une soirée jam de musique live.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et limitées à 120 participants.

Détails complets : www.caro2026.org/

Importance des tests indépendants

Que vous soyez un chef d'entreprise ou un particulier, il est essentiel de choisir la bonne solution de cybersécurité. Les tests indépendants d'AV-Comparatives donnent des informations scientifiques transparentes qui vont bien au-delà des effets d'annonce marketing.

Citations :

« Nos tests en entreprise donnent des informations concrètes qui aident les RSSI à choisir des solutions dignes de confiance. »

« Nos tests réalisés auprès des consommateurs révèlent les produits antivirus qui trouvent le parfait équilibre entre protection et facilité d'utilisation au quotidien. »

Andreas Clementi, PDG et cofondateur d'AV-Comparatives

Accéder aux rapports complets

Contact :

Thomas Uhlemann

[email protected] | +43 512 28778813

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799773/AV_Comparatives.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608678/5570406/AV_Comparatives_Logo.jpg