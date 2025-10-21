AV-Comparatives veröffentlicht neueste Ergebnisse von Sicherheitstests für Unternehmens- und Verbrauchermärkte

INNSBRUCK, Österreich, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Unabhängige Bewertungen heben vertrauenswürdige Cybersicherheitslösungen hervor. Die Anmeldung für den CARO-Workshop 2026 ist jetzt möglich

AV-Comparatives, die international anerkannte Autorität für unabhängige Cybersicherheitstests, hat ihre neuesten Bewertungen führender Sicherheitsprodukte sowohl im Unternehmens- als auch im Verbraucherbereich veröffentlicht. Diese Ergebnisse helfen Unternehmen, Anwendern und der gesamten Branche, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher, praxisnaher Tests zu treffen.

AV-Comparatives Enterprise and Consumer Cybersecurity Testing October 2025

Sicherheitstest für Unternehmen (August-September 2025)

Die Business-Main-Test-Serie bewertete Endpoint-Schutzplattformen der Enterprise-Klasse unter realistischen Angriffsbedingungen. Sie umfasste sowohl einen Real-World-Schutz-Test als auch einen Malware-Schutz-Test, die unter Windows 11 Pro durchgeführt wurden.

An der Unternehmenstestreihe teilnehmende Anbieter:

Avast (Ultimative Unternehmenssicherheit)

Bitdefender (GravityZone Unternehmenssicherheit Premium)

Cisco (Sichere Endpunkt-Essentials)

CrowdStrike (Falcon Pro)

Elastic (Elastic-Sicherheit)

ESET (PROTECT Entry + PROTECT Cloud)

G Data (Endpunktschutz für Unternehmen)

K7 (Fortgeschrittene Vor-Ort-Unternehmenssicherheit)

Kaspersky (Endpunktsicherheit für Unternehmen)

ManageEngine (Endpunkt-Central mit Malware-Schutz)

Microsoft (Defender Antivirus über Endpoint Manager)

NetSecurity (ThreatResponder)

Rapid7 (InsightIDR)

SenseOn (Plattform mit EPP)

Sophos (Intercept X Advanced)

Trellix (Endpunktsicherheit)

VIPRE (Endpunkterkennung und -Reaktion)

Die Tests bieten IT-Teams und CISOs wertvolle Orientierungshilfen bei der Bewertung von Schutzmaßnahmen auf Unternehmensebene, die den Erwartungen der Praxis entsprechen.

Testreihe für Verbrauchersicherheit (September 2025)

Die aktuelle Verbrauchertestreihe deckt vier Kernaspekte ab:

Schutz in der realen Welt

Schutz vor Malware einschließlich False Positives

Auswirkungen auf die Leistung

Die Tests wurden auf Windows 11-Systemen mit Live-Bedrohungen durchgeführt und bieten eine umfassende Bewertung der Schutzstärke, Geschwindigkeit und Genauigkeit.

In den Test einbezogene Verbraucherprodukte:

Avast (kostenloses Virenschutzprogramm)

AVG (kostenloses Virenschutzprogramm)

Avira (Kostenlose Sicherheit)

Bitdefender (Vollständige Sicherheit)

ESET (HOME Sicherheits-Essentials)

F-Secure (Internetsicherheit)

G Data (Vollständige Sicherheit)

K7 (Vollständige Sicherheit)

Kaspersky (Premium)

Malwarebytes (Premium)

McAfee (Vollständiger Schutz)

Microsoft (Defender Virenschutzprogramm)

Norton (Virenschutzprogramm Plus)

Panda (kostenloses Virenschutzprogramm)

Quick Heal (Vollständige Sicherheit)

TotalAV (Virenschutzprogramm Pro)

Total Defense (Essenzielles Virenschutzprogramm)

Trend Micro (Internetsicherheit)

VIPRE (Erweiterte Sicherheit)

Diese Tests ermöglichen es Verbrauchern und OEMs, Produkte auszuwählen, die ein hohes Maß an Sicherheit bieten und gleichzeitig die Systemleistung und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten.

AV-Comparatives veranstaltet CARO-Workshop 2026 - Anmeldung jetzt möglich

AV-Comparatives freut sich, den CARO Workshop 2026 mit zu organisieren, der vom 25-27 Februar 2026 im Anschluss an den AV-Comparatives Cybersecurity Summit in Innsbruck stattfindet.

Thema: „Cyberkriminalität ohne Grenzen: Die globale Untergrundszene im Blickpunkt", versammelt der Workshop Cybersicherheitsforscher und -analysten zu hochkarätigen Vorträgen, Expertengesprächen und einzigartigen gesellschaftlichen Veranstaltungen – darunter ein Treffen auf 2.200 m Höhe und eine Live-Musik-Jam-Night.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich und auf 120 Teilnehmer begrenzt.

Alle Einzelheiten: www.caro2026.org/

Darum sind unabhängige Tests wichtig

Ob Sie nun Unternehmensleiter oder Privatanwender sind – die Auswahl der richtigen Cybersicherheitslösung ist von entscheidender Bedeutung. Die unabhängigen Tests von AV-Comparatives liefern transparente, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, die über Marketingversprechen hinausgehen.

Zitate:

„Unsere Unternehmenstests liefern praxisnahe Erkenntnisse, die CISOs dabei helfen, Lösungen zu wählen, denen sie vertrauen können."

„Unsere Verbrauchertests zeigen, welche Antivirenprodukte das richtige Gleichgewicht zwischen Schutz und Alltagstauglichkeit bieten."tauglichkeit bieten."

Andreas Clementi, CEO und Mitbegründer AV-Comparatives

Zugang zu vollständigen Berichten

Kontakt:

Thomas Uhlemann

[email protected] | +43 512 28778813

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799773/AV_Comparatives.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608678/5570406/AV_Comparatives_Logo.jpg