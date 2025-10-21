AV-Comparatives publica los resultados de las pruebas de seguridad para los mercados empresarial y de consumo

INNSBRUCK, Austria, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Evaluaciones independientes destacan soluciones de ciberseguridad confiables, con inscripción abierta para el Taller CARO 2026.

AV-Comparatives, la autoridad reconocida a nivel internacional en pruebas independientes de ciberseguridad, ha publicado sus evaluaciones más recientes de productos de seguridad líderes tanto para el sector empresarial como para el de consumo. Estos resultados ayudan a empresas, usuarios y a la industria en general a tomar decisiones informadas basadas en pruebas científicas en situaciones reales.

AV-Comparatives Enterprise and Consumer Cybersecurity Testing October 2025

Prueba de Seguridad Empresarial (agosto-septiembre de 2025)

La Serie de Pruebas Principales Empresariales evaluó plataformas de protección de endpoints de nivel empresarial en condiciones reales de ataque. Incluyó una Prueba de Protección en el Mundo Real y una Prueba de Protección contra Malware, realizadas con Windows 11 Pro.

Proveedores que participan en la serie de pruebas empresariales :

Avast (Ultimate Business Security)

Bitdefender (GravityZone Business Security Premium)

Cisco (Secure Endpoint Essentials)

CrowdStrike (Falcon Pro)

Elastic (Elastic Security)

ESET (PROTECT Entry + PROTECT Cloud)

G Data (Endpoint Protection Business)

K7 (On-Premises Enterprise Security Advanced)

Kaspersky (Endpoint Security for Business)

ManageEngine (Endpoint Central with Malware Protection)

Microsoft (Defender Antivirus via Endpoint Manager)

NetSecurity (ThreatResponder)

Rapid7 (InsightIDR)

SenseOn (Platform with EPP)

Sophos (Intercept X Advanced)

Trellix (Endpoint Security)

VIPRE (Endpoint Detection and Response)

Las pruebas ofrecen una valiosa orientación a los equipos de TI y a los CISO que evalúan la protección de nivel empresarial que cumple con las expectativas del mundo real.

Serie de pruebas de seguridad para consumidores (septiembre de 2025)

La última serie de pruebas para consumidores abarca cuatro aspectos fundamentales:

Protección en el mundo real

Protección contra malware, incluidos falsos positivos

Impacto en el rendimiento

Realizadas en sistemas Windows 11 con amenazas reales, las pruebas ofrecen una evaluación completa de la solidez, la velocidad y la precisión de la protección.

Productos de consumo incluidos en la prueba:

Avast (Free Antivirus)

AVG (Antivirus Free)

Avira (Free Security)

Bitdefender (Total Security)

ESET (HOME Security Essential)

F-Secure (Internet Security)

G Data (Total Security)

K7 (Total Security)

Kaspersky (Premium)

Malwarebytes (Premium)

McAfee (Total Protection)

Microsoft (Defender Antivirus)

Norton (Antivirus Plus)

Panda (Free Antivirus)

Quick Heal (Total Security)

TotalAV (Antivirus Pro)

Total Defense (Essential Antivirus)

Trend Micro (Internet Security)

VIPRE (Advanced Security)

Estas pruebas permiten a los consumidores y fabricantes de equipos originales (OEM) seleccionar productos que ofrecen una seguridad sólida, manteniendo el rendimiento del sistema y la experiencia del usuario.

AV-Comparatives organizará el Taller CARO 2026 – Inscripciones abiertas

AV-Comparatives se complace en coorganizar el Taller CARO 2026, que se celebrará en Innsbruck del 25 al 27 de febrero de 2026, tras la Cumbre de Ciberseguridad de AV-Comparatives.

Con el tema "Ciberdelito sin fronteras: Rastreando la clandestinidad global", el taller reunirá a investigadores y analistas de ciberseguridad para presentaciones innovadoras, debates con expertos y eventos sociales únicos, que incluyen una reunión a 2.200 m de altura y una noche de música en vivo.

Las inscripciones ya están abiertas y el aforo está limitado a 120 asistentes.

Más información en: www.caro2026.org/

Por qué son importantes las pruebas independientes

Tanto si es un líder empresarial como un usuario doméstico, seleccionar la solución de ciberseguridad adecuada es fundamental. Las pruebas independientes de AV-Comparatives ofrecen información transparente y basada en la ciencia que va más allá de las afirmaciones de marketing.

Citas:

"Nuestras pruebas empresariales ofrecen información práctica que ayuda a los CISO a elegir soluciones en las que pueden confiar".

"Nuestras pruebas de consumo muestran qué productos antivirus logran el equilibrio perfecto entre protección y usabilidad diaria".

Andreas Clementi, consejero delegado y cofundador de AV-Comparatives

Acces o a informes completo s

Contacto:

Thomas Uhlemann

[email protected] | +43 512 28778813