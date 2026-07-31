Esports Foundation और adidas ने पहले Esports Nations Cup में प्रत्येक टीम को परिधान उपलब्ध कराने के लिए ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की

100 से अधिक देश और क्षेत्र Esports Nations Cup (ENC) में विशेष रूप से डिज़ाइन की गई adidas की राष्ट्रीय जर्सियाँ पहनेंगे, जिससे दुनिया के 16 सबसे लोकप्रिय ईस्पोर्ट्स खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रत्येक टीम को परिधान उपलब्ध कराए जाएँगे।

चार सप्ताह तक चलने वाले इस पहले आयोजन का शुभारंभ 2 नवंबर, 2026 से Riyadh, Saudi Arabia में होगा। राष्ट्रीय टीम की जर्सी आने वाले हफ्तों में जारी की जाएगी।

यह साझेदारी ईस्पोर्ट्स, संस्कृति, मनोरंजन और खेलों के निरंतर एकीकरण को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है, जिससे ईस्पोर्ट्स उद्योग और वैश्विक खेल परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का निर्माण होता है।

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RIYADH, Saudi Arabia और HERZOGENAURACH, Germany, 31 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- The Esports Foundation (EF) और adidas ने आज खेल जगत में इतिहास रचते हुए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत यह स्पोर्ट्सवियर कंपनी Esports Nations Cup (ENC) के पहले संस्करण में प्रत्येक राष्ट्रीय टीम को परिधान उपलब्ध कराएगी। Esports Nations Cup (ENC) अपने पैमाने पर आयोजित होने वाला पहला राष्ट्र-आधारित ईस्पोर्ट्स आयोजन है, जिसकी शुरुआत 2 नवंबर, 2026 को Riyadh, Saudi Arabia में होगी। यह साझेदारी ईस्पोर्ट्स, संस्कृति, मनोरंजन और खेलों के निरंतर एकीकरण को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है, जिससे ईस्पोर्ट्स उद्योग और वैश्विक खेल परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का निर्माण होता है।

The Esports Foundation and adidas announced a landmark partnership that will see the sportswear company outfit every national team at the inaugural Esports Nations Cup, the first nation-based esports event of its scale, set to debut November 2, 2026.

ENC के आधिकारिक किट साझेदार और वैश्विक साझेदार के रूप में adidas 100 से अधिक भाग लेने वाले देशों और क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्रतियोगिता परिधान तैयार करेगा। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल—जिसमें 2,000 खिलाड़ी और कोच शामिल हैं—को उनकी राष्ट्रीय पहचान को दर्शाने वाली तथा ईस्पोर्ट्स प्रतियोगिता की वैश्विक भावना का उत्सव मनाने वाली विशेष रूप से डिज़ाइन की गई जर्सियाँ और ट्रैकसूट प्रदान किए जाएँगे। राष्ट्रीय टीम की जर्सी आने वाले हफ्तों में जारी की जाएगी। प्रशंसक राष्ट्रीय टीम की जर्सी के अनावरण को esportsnationscp.com/jerseys पर देख सकते हैं।

"राष्ट्रीय टीमों की जर्सियाँ किसी देश या क्षेत्र की पहचान, गौरव और उसकी सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक होती हैं, The Esports Foundation के Chief Commercial Officer, Mohammed Al Nimer ने कहा। "वैश्विक खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक adidas के साथ साझेदारी करके, हम ईस्पोर्ट्स खिलाड़ियों को विश्व मंच पर अपने देशों का प्रतिनिधित्व उसी गौरव और प्रतिष्ठा के साथ करने का अवसर दे रहे हैं, जैसा पारंपरिक खेलों में देखने को मिलता है। यह साझेदारी Esports Nations Cup को राष्ट्रीय गौरव के यादगार क्षणों का सृजन करने और खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों की नई पीढ़ी को प्रेरित करने में मदद करेगी।"

"adidas में, हम दशकों से दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में खिलाड़ियों को परिधान उपलब्ध कराते आ रहे हैं और हम भली-भांति समझते हैं कि जर्सी पहचान, अपनेपन की भावना और प्रतिस्पर्धा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है," adidas के SVP ब्रांड डेवलपमेंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष Phillip Waller ने कहा। "Esports Nations Cup हमें उस अनुभव को वैश्विक स्तर पर ईस्पोर्ट्स में लाने का अवसर प्रदान करता है।"

Esports Nations Cup वैश्विक ईस्पोर्ट्स कैलेंडर में एक व्यवस्थित और नियमित प्रारूप के माध्यम से राष्ट्र-आधारित प्रतियोगिता की शुरुआत करता है। देशों और क्षेत्रों को अपनी टीमों का गठन करने, प्रतिभा विकास के मार्ग तैयार करने और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाकर, ENC भागीदारी के विस्तार और विश्वभर में ईस्पोर्ट्स पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

The Esports Foundation ने 100 देशों और क्षेत्रों में Official National Team Partners, National Team Managers और 700 से अधिक राष्ट्रीय टीम कोचों की नियुक्ति के माध्यम से ENC की वैश्विक संरचना स्थापित करने के लिए कार्य किया है। 90 से अधिक प्रमुख ईस्पोर्ट्स संगठनों से चुने गए ये कोच दुनिया के शीर्ष ईस्पोर्ट्स खेलों में खिलाड़ियों के चयन और टीम विकास की देखरेख करते हैं, जिससे Riyadh में आयोजित होने वाले इस आयोजन से पहले ईस्पोर्ट्स में पहले बड़े पैमाने के राष्ट्रीय टीम पारिस्थितिक तंत्र को साकार करने में सहायता मिल रही है।

Esports Nations Cup के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए esportsnationscup.com, पर जाएँ और X, Facebook, Instagram, TikTok, और YouTube पर ENC को फ़ॉलो करें।

Esports Nations Cup का परिचाय

Esports Nations Cup (ENC), Esports Foundation (EF) द्वारा बनाई गई एक द्विवार्षिक वैश्विक Esports प्रतियोगिता है जो राष्ट्रीय गौरव को विश्व मंच पर लाती है। सऊदी अरब के रियाद में 2026 में शुरू होने वाले ENC में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने क्लबों के स्थान पर अपने देशों और क्षेत्रों के लिए, अग्रणी ईस्पोर्ट्स खिताबों की एक सिरीज़ में प्रतिस्पर्धा करेंगे। गेम पार्टनरों, क्लबों और ईस्पोर्ट्स संगठनों के सहयोग से निर्मित, ENC द्वारा ईस्पोर्ट्स में राष्ट्रीय टीमों के लिए पहला पुनरावृत्तीय, बड़े-पैमाने का प्लेटफ़ार्म स्थापित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त, इसका उद्देश्य प्रशंसक आधार को बढ़ाना, मुख्य पात्रों को प्रेरित करना और वैश्विक ईस्पोर्ट्स इकोसिस्टम में राष्ट्रों, खिलाड़ियों और पार्टनरों के विकास के लिए स्थायी मार्ग प्रदान करना है। esportsnationscup.com

ENC में 20 मिलियन डॉलर का पुरस्कार पूल शामिल है, जिसमें प्रत्येक स्थान के लिए समान पुरस्कार राशि निर्धारित है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी 16 खेलों में खिलाड़ियों और कोचों को समान अंतिम स्थान प्राप्त करने पर समान पुरस्कार राशि मिले। 45 मिलियन डॉलर की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ समर्थित ENC में 20 मिलियन डॉलर का एक Development Fund भी शामिल है, जो National Team Partners, स्थानीय ईस्पोर्ट्स इकोसिस्ट के विकास, यात्रा और राष्ट्रीय टीम संचालन में सहायता प्रदान करता है।

Esports Foundation का परिचाय

Esports Foundation (EF) रियाद, सऊदी अरब में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो वैश्विक ईस्पोर्ट्स उद्योग को आगे बढ़ाने और पेशेवर बनाने के लिए समर्पित है। वार्षिक Esports World Cup (EWC) और द्विवार्षिक Esports Nations Cup (ENC) के माध्यम से, EF दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों, प्रमुख क्लबों और लाखों प्रशंसकों को प्रतिस्पर्धी गेमिंग के सबसे बड़े मंचों के लिए एक साथ लाता है। टूर्नामेंटों के प्रायोजन के अतिरिक्त, Foundation द्वारा ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को विकसित करने, प्रतिभा विकास को सपोर्ट करने और पूरे विश्व में खिलाड़ियों, टीमों और भागीदारों के लिए स्थायी अवसर पैदा करने के लिए पूरे वर्ष काम किया जाता है।

Adidas के बारे में

adidas खेल के सामान उद्योग में एक वैश्विक अग्रणी है। Herzogenaurach, Germany में मुख्यालय वाली यह कंपनी दुनिया भर में 65,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है और 2025 में €24.8 बिलियन की बिक्री दर्ज की।