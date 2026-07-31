Esports Foundation dan adidas Jalin Kemitraan Bersejarah untuk Membekali Seluruh Tim pada Penyelenggaraan Perdana Esports Nations Cup

Lebih dari 100 negara dan wilayah akan mengenakan jersey nasional adidas yang dirancang khusus untuk Esports Nations Cup (ENC), yang akan melengkapi setiap tim yang bertanding dalam 16 gim esports terpopuler di dunia.





Ajang perdana yang berlangsung selama empat minggu ini dijadwalkan akan dimulai pada 2 November 2026 di Riyadh, Arab Saudi. Jersey tim nasional akan diperkenalkan dalam beberapa minggu mendatang.

Kemitraan ini secara langsung mendukung konvergensi esports, budaya, hiburan, dan olahraga yang terus berkembang, sehingga menciptakan momen penting bagi industri esports dan lanskap olahraga global.

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RIYADH, Arab Saudi dan HERZOGENAURACH, Jerman, 31 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Esports Foundation (EF) dan adidas hari ini mencetak sejarah dalam dunia olahraga dengan mengumumkan kemitraan bersejarah yang akan menjadikan perusahaan pakaian olahraga tersebut sebagai penyedia perlengkapan bagi setiap tim nasional pada penyelenggaraan perdana Esports Nations Cup (ENC), ajang esports berbasis negara pertama dalam skala sebesar ini, yang akan dimulai pada 2 November 2026 di Riyadh, Arab Saudi. Kemitraan ini secara langsung mendukung konvergensi esports, budaya, hiburan, dan olahraga yang terus berkembang, sehingga menciptakan momen penting bagi industri esports dan lanskap olahraga global.

The Esports Foundation and adidas announced a landmark partnership that will see the sportswear company outfit every national team at the inaugural Esports Nations Cup, the first nation-based esports event of its scale, set to debut November 2, 2026.

Sebagai Mitra Perlengkapan Resmi dan Mitra Global ENC, adidas akan merancang dan memproduksi pakaian pertandingan khusus untuk lebih dari 100 negara dan wilayah peserta. Setiap delegasi—yang mencakup 2.000 atlet dan pelatih—akan menerima jersey dan tracksuit yang dirancang khusus untuk mencerminkan identitas nasional masing-masing sekaligus merayakan semangat global kompetisi esports. Jersey tim nasional akan diperkenalkan dalam beberapa minggu mendatang. Penggemar dapat mengikuti peluncuran jersey tim nasional di esportsnationscp.com/jerseys.

"Jersey tim nasional mencerminkan identitas, kebanggaan, dan ambisi seluruh negara atau wilayah," ujar Mohammed Al Nimer, Chief Commercial Officer, Esports Foundation. "Melalui kemitraan dengan adidas, salah satu merek paling ikonik dalam dunia olahraga global, kami memberikan kesempatan kepada para atlet esports untuk mewakili negara mereka di panggung dunia dengan makna dan prestise yang setara dengan olahraga tradisional. Kemitraan ini akan membantu Esports Nations Cup menciptakan momen-momen nasional yang berkesan dan menginspirasi generasi baru pemain serta penggemar."

"Di adidas, kami telah menghabiskan puluhan tahun menyediakan perlengkapan bagi para atlet di ajang olahraga terbesar dunia, dan kami memahami peran jersey dalam membentuk identitas, rasa memiliki, dan semangat kompetisi," ujar Phillip Waller, adidas SVP Brand Development. "Esports Nations Cup memberi kami kesempatan untuk menghadirkan pengalaman tersebut ke dunia esports dalam skala global."

Esports Nations Cup menghadirkan kompetisi berbasis negara ke dalam kalender esports global dengan format yang terstruktur dan diselenggarakan secara berkala. Dengan memberikan kesempatan kepada negara dan wilayah untuk membentuk tim, mengembangkan jalur pengembangan talenta, dan berkompetisi di panggung global, ENC menyediakan kerangka yang dapat memperluas partisipasi serta memperkuat ekosistem esports di seluruh dunia.

Esports Foundation telah berupaya membangun struktur global ENC melalui penunjukan Mitra Resmi Tim Nasional, Manajer Tim Nasional, serta lebih dari 700 pelatih tim nasional di 100 negara dan wilayah. Berasal dari lebih dari 90 organisasi esports terkemuka, para pelatih ini mengawasi proses pemilihan pemain dan pengembangan tim di berbagai gim esports terkemuka dunia, serta berperan dalam mewujudkan ekosistem tim nasional esports berskala besar pertama menjelang penyelenggaraan ENC di Riyadh.

Untuk informasi terbaru mengenai Esports Nations Cup, kunjungi esportsnationscup.com, ikuti ENC di X, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube.

Tentang Esports Nations Cup

Esports Nations Cup (ENC) adalah ajang esports global dua tahunan yang digagas oleh Esports Foundation (EF), menghadirkan semangat kebanggaan nasional di panggung dunia. ENC, yang akan digelar untuk pertama kalinya di Riyadh, Arab Saudi, pada 2026, akan menghadirkan para pemain terbaik dunia yang bertanding bukan untuk klub mereka, melainkan untuk negara dan wilayah mereka, dalam berbagai gim esports terkemuka. Dikembangkan melalui kolaborasi dengan mitra gim, klub, dan organisasi esports, ENC membangun platform berskala besar pertama yang diselenggarakan secara berkala bagi tim nasional dalam esports. Selain kompetisi, ENC bertujuan untuk menumbuhkan antusiasme penggemar, melahirkan sosok-sosok inspiratif, serta menyediakan jalur yang berkelanjutan bagi negara, pemain, dan mitra untuk berkembang dalam ekosistem esports global. esportsnationscup.com

ENC menawarkan total hadiah sebesar $20 juta dengan pembagian hadiah yang setara berdasarkan peringkat, sehingga pemain dan pelatih yang finis di posisi yang sama akan menerima jumlah hadiah yang sama di seluruh 16 gim. Didukung oleh komitmen pendanaan keseluruhan sebesar $45 juta, ENC juga mencakup Dana Pengembangan senilai $20 juta untuk mendukung Mitra Tim Nasional, pengembangan ekosistem esports lokal, perjalanan, dan operasional tim nasional.

Tentang Esports Foundation

Esports Foundation (EF) adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Riyadh, Arab Saudi, yang berkomitmen untuk memajukan dan meningkatkan profesionalisme industri esports global. Melalui Esports World Cup (EWC) yang diselenggarakan setiap tahun dan Esports Nations Cup (ENC) yang digelar setiap dua tahun, EF mempertemukan para pemain terbaik dunia, klub-klub terkemuka, dan jutaan penggemar di panggung terbesar dalam kompetisi gim. Selain menyelenggarakan turnamen, Foundation bekerja sepanjang tahun untuk mengembangkan ekosistem esports, mendukung pengembangan talenta, dan menciptakan peluang jangka panjang bagi pemain, tim, serta mitra di seluruh dunia.

Tentang adidas

adidas adalah pemimpin global dalam industri perlengkapan olahraga. Berkantor pusat di Herzogenaurach, Jerman, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 65.000 orang di seluruh dunia dan membukukan penjualan sebesar €24,8 miliar pada 2025.

SOURCE Esports Foundation