HSG Laser ने समग्र दक्षता में 45% तक की वृद्धि हासिल करते हुए एक बिल्कुल नई हाई स्पीड मेटल शीट कटिंग मशीन प्रस्तुत की

फोशान, चीन, 21 मई, 2026 /PRNewswire/ -- इंटेलिजेंट मेटल संरचना उपकरण के वैश्विक निर्माता, HSG Laser ने आधिकारिक तौर पर एक GT Series हाई-स्पीड लेजर कटिंग मशीन लॉन्च की है, जिसे वह शीट मेटल संरचना के लिए हाई-स्पीड कटिंग तकनीक की एक नई पीढ़ी कहता है।

जैसे-जैसे निर्माताओं को बढ़ती श्रम लागत, सख्त डिलीवरी शेड्यूल और उत्पादकता पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, पारंपरिक लेजर कटिंग सिस्टम पारंपरिक गति अपग्रेडों की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। HSG के अनुसार, वास्तविक हाई-स्पीड कटिंग को अब केवल उच्च शक्ति या तेज ट्रैवल गति से परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

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तेज़: हाई-स्पीड का आधार

"हाई-स्पीड कटिंग का भविष्य केवल तेजी से आगे बढ़ने के बारे में नहीं है," HSG के एक प्रोडक्ट मैनेजर ने कहा। "यह हाई-स्पीड पर सटीकता, स्थिरता और दीर्घकालिक विश्वसनीयता बनाए रखने के बारे में है। GT को इसी उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था।"

GT Series 2G एक्सिलरेशन और 8Hz लो-पास फिल्टरिंग को मिलाकर एक पूर्णतः समन्वित मोशन सिस्टम के माध्यम से 200 m/min तक की लिंकेज गतियां प्राप्त करती है। एक उच्च-प्रदर्शन वाली स्पोर्ट्स कार के एक्सिलरेशन व्यवहार के समान, तीव्र दिशात्मक परिवर्तनों के दौरान कंपन को कम करते हुए यह सिस्टम मशीन को लगभग तुरंत ही स्थिर हाई-स्पीड वाली कटिंग अवस्था में ले जाता है।

सटीक: हाई-स्पीड के लिए निर्मित संरचनात्मक सटीकता

अनवरत हाई-स्पीड संचालन के दौरान सटीकता बनाए रखने के लिए, तेज और अधिक सटीक कटिंग के लिए लेजर ऊर्जा को एक छोटे फोकस क्षेत्र में केंद्रित करते हुए GT Series पूरी तरह से एनील्ड उच्च-कठोरता वाली मशीन बेड संरचना और उच्च-चमक वाले छोटे कोर लेजर स्रोत को अपनाती है।

तेज़ ROI: प्रतिफल देने वाली हाई-स्पीड उत्पादकता

मध्यम और पतली शीटों की व्यावहारिक प्रोसेसिंग एप्लीकेशनों में, HSG का कहना है कि GT Series समान पावर कॉन्फ़िग्रेशन के तहत पारंपरिक लेजर कटिंग सिस्टम की तुलना में 45% तक अधिक कटिंग दक्षता प्रदान करती है।

उत्पादकता में वृद्धि के अतिरिक्त, GT Series को परिचालन लागत में सुधार करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। HSG का अनुमान है कि ग्राहक उच्च उत्पादन क्षमता, कम ऊर्जा खपत और अनुकूलित कटिंग दक्षता के माध्यम से उपकरण के भुगतान चक्र को 31% तक कम कर सकते हैं। बिजली और गैस की प्रति पार्ट खपत में कमी से निर्माताओं की कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्टिंग और ESG उद्देश्यों को पूरा करने में भी सहायता मिल सकती है।

GT Series को विद्युत आवरण, रसोई उपकरण, ऊर्जा स्टोरेज और शीट मेटल संरचना जैसे उद्योगों के लिए अगली पीढ़ी की हाई-स्पीड वाली लेजर कटिंग के लिए एक बेंचमार्क के रूप में स्थापित करने के लिए, HSG की वैश्विक बाजारों में GT Series के परिनियोजन को तेज करने की योजना है।

HSG Laser का परिचय

2006 में संस्थापित, HSG Laser इंटेलिजेंट मेटल प्रोसेसिंग उपकरण का एक वैश्विक निर्माता है, जिसकी लेजर कटिंग, बेंडिंग, वेल्डिंग और स्वचालन समाधानों में विशेषज्ञता है, और पूरे विश्व में यह 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।

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