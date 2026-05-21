HSG Laser, Toplam Verimliliği %45'e Kadar Artıran Tamamen Yeni Yüksek Hızlı Metal Sac Kesme Makinesini Tanıttı

FOSHAN, Çin, 22 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Akıllı metal üretim ekipmanlarının küresel üreticisi HSG Laser, sac metal üretimi için yeni nesil yüksek hızlı kesim teknolojisi olarak adlandırdığı GT Serisi yüksek hızlı lazer kesim makinesini resmi olarak piyasaya sürdü.

Üreticiler artan işçilik maliyetleri, daha sıkı teslimat takvimleri ve verimlilik üzerindeki artan baskıyla karşı karşıya kalırken, geleneksel lazer kesim sistemleri geleneksel hız yükseltmelerinin sınırlarına ulaşmaktadır. HSG'ye göre, gerçek yüksek hızlı kesim artık sadece daha yüksek güç veya daha yüksek hareket hızı ile tanımlanmıyor.

HIZLI: Yüksek Hızın Temelinde Yatan Unsur

"Yüksek hızlı kesimin geleceği sadece daha hızlı hareket etmekten ibaret değil" dedi, HSG ürün müdürü. "Mesele, yüksek hızda hassasiyet, istikrar ve uzun vadeli güvenilirliği sürdürmekle ilgilidir. GT işte bunun için tasarlandı."

GT Serisi, 2G hızlanma ve 8Hz düşük geçişli filtrelemeyi birleştiren tam koordineli bir hareket sistemi sayesinde 200 m/dk'ya varan bağlantı hızlarına ulaşmaktadır. Yüksek performanslı bir spor otomobilin hızlanma davranışına benzer şekilde, sistem makinenin neredeyse anında istikrarlı yüksek hızlı kesme moduna geçmesini sağlarken, hızlı yön değişiklikleri sırasında titreşimi azaltır.

HASSA: YÜKSEK HIZ İÇİN TASARLANMIŞ YAPISAL HASSASİYET

Sürekli yüksek hızda çalışırken hassasiyeti korumak için GT Serisi, tamamen tavlanmış yüksek sertlikte bir makine yatağı yapısı ve yüksek parlaklıkta küçük çekirdekli bir lazer kaynağı kullanır ve bu sayede lazer enerjisini daha hızlı ve daha hassa kesim için daha küçük bir odak alanına yoğunlaştırır.

HIZLI YATIRIM GETIRISI: KENDİNİ AMORTİZE EDEN YÜKSEK HIZLI VERİMLİLİK

HSG, pratik orta ve ince sac işleme uygulamalarında GT Serisi'nin benzer güç konfigürasyonları altında geleneksel lazer kesim sistemlerine kıyasla %45'e kadar daha yüksek kesim verimliliği sağladığını bildirmektedir.

Verimlilik artışının ötesinde, GT Serisi aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürmek üzere tasarlanmıştır. HSG, müşterilerin daha yüksek üretim kapasitesi, daha düşük enerji tüketimi ve optimize edilmiş kesme verimliliği sayesinde ekipman yatırımlarının geri ödeme sürelerini %31'e kadar kısaltabileceklerini tahmin ediyor. Parça başına elektrik ve gaz tüketiminin azaltılması, üreticilerin karbon ayak izi raporlamasına ve ESG hedeflerine de katkı sağlayabilir.

HSG, GT Serisi'nin küresel pazarlardaki yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı planlıyor ve bu seriyi elektrik panoları, mutfak ekipmanları, enerji depolama ve sac metal imalatı gibi endüstriler için yeni nesil yüksek hızlı lazer kesim teknolojisinin referans noktası haline getirmeyi hedefliyor.

HSG Lazer Hakkında

2006 yılında kurulan HSG Laser, lazer kesim, bükme, kaynak ve otomasyon çözümlerinde uzmanlaşmış, dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgedeki müşterilerine hizmet veren küresel bir akıllı metal işleme ekipmanı üreticisidir.

