HSG Laser présente la toute nouvelle machine de découpe de tôles à grande vitesse, qui augmente la performance globale jusqu'à 45 %.

FOSHAN, Chine, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser, un fabricant mondial d'équipements intelligents pour la transformation de métaux, a officiellement lancé la machine de découpe laser à grande vitesse de la série GT, présentant ce qu'elle désigne comme une nouvelle génération de technologie de découpe à grande vitesse pour la production de tôles.

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Alors que les fabricants sont confrontés à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, à des délais de livraison plus serrés et à une pression croissante en matière de productivité, les systèmes de découpe laser traditionnels atteignent leurs limites en matière de gains de vitesse. Selon HSG, la véritable coupe à grande vitesse ne se définit plus simplement par une puissance plus élevée ou un déplacement plus rapide.

RAPIDE : Le cœur de la haute vitesse

« L'avenir de la coupe à grande vitesse n'implique pas seulement d'aller plus vite », a déclaré un chef de produit de HSG. « Il s'agit de maintenir la précision, la stabilité et la fiabilité à long terme à grande vitesse. C'est pour cela que la série GT a été conçue ».

La série GT permet d'atteindre des vitesses de liaison allant jusqu'à 200 m/min grâce à un système de mouvement entièrement coordonné combinant une accélération 2G et un filtrage passe-bas de 8 Hz. À l'image du comportement d'accélération d'une voiture de sport haute performance, le système permet à la machine d'entrer presque instantanément dans un mode de découpe stable à grande vitesse tout en réduisant les vibrations lors des changements rapides de direction.

PRÉCISE : UNE PRÉCISION STRUCTURELLE CONÇUE POUR UNE VITESSE ÉLEVÉE

Pour garantir un haut degré de précision en cas de fonctionnement continu à grande vitesse, la série GT adopte une structure de bâti entièrement recuite à haute rigidité et une source laser à petit noyau à haute luminosité, concentrant l'énergie laser dans une zone de focalisation plus petite pour une découpe plus rapide et plus précise.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE : UNE PRODUCTIVITÉ À GRANDE VITESSE QUI PORTE SES FRUITS

Dans les applications pratiques de traitement des tôles moyennes et fines, HSG indique que la série GT offre une performance de découpe jusqu'à 45 % supérieure à celle des systèmes de découpe laser conventionnels dans des configurations de puissance similaires.

Au-delà des gains de productivité, la série GT est également conçue pour améliorer les coûts d'exploitation. HSG estime que les clients peuvent raccourcir les cycles d'amortissement des équipements jusqu'à 31 % grâce à un débit plus élevé, une consommation d'énergie plus faible et une efficacité de coupe optimisée. La réduction de la consommation d'électricité et de gaz par pièce peut également contribuer à l'établissement de rapports sur l'empreinte carbone et à la réalisation des objectifs ESG des fabricants.

HSG prévoit d'accélérer le déploiement de la série GT sur les marchés mondiaux, en la positionnant comme une référence pour la prochaine génération de découpe laser à grande vitesse dans des secteurs tels que les boîtiers électriques, les équipements de cuisine, le stockage d'énergie et la production de tôles.

À propos d'HSG

Fondée en 2006, HSG Laser est un fabricant mondial d'équipements intelligents de traitement des métaux, spécialisé dans la découpe laser, le pliage, le soudage et les solutions d'automatisation, au service de clients dans plus de 100 pays et régions du monde.

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