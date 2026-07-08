IAA MOBILITY 2027 के लिए पंजीकरण अब शुरू हो गया है - रिकॉर्ड तोड़ मांग - आधे से अधिक स्थान पहले ही बुक हो चुके हैं

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German Association of the Automotive Industry / IAA MOBILITY

08 Jul, 2026, 09:00 IST

बर्लिन और म्यूनिख, 8 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- IAA MOBILITY 2027 के लिए पंजीकरण आधिकारिक तौर पर खुला है। नियमित पंजीकरण अवधि शुरू होने से पहले ही अंतरराष्ट्रीय परिवहन क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ मांग देखने को मिली है। 100 से अधिक कंपनियों ने रीबुकर के रूप में पूर्व-पंजीकरण कराया है। परिणामस्वरूप, आयोजन (7-12 सितंबर, 2027 के लिए निर्धारित) से एक वर्ष पहले, IAA 2025 में उपयोग होने वाले कुल स्थान का 53 प्रतिशत (डाउनटाउन और प्रदर्शनी केंद्र दोनों में) पहले ही आरक्षित हो चुका है।

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In line with its strategic focus, IAA MOBILITY 2027 has unveiled a new key visual. The design emphasizes the event's mission to focus not on individual vehicles, but on an interconnected mobility ecosystem.
In line with its strategic focus, IAA MOBILITY 2027 has unveiled a new key visual. The design emphasizes the event's mission to focus not on individual vehicles, but on an interconnected mobility ecosystem.

"पहले से पंजीकृत रीबुकर्स की बड़ी संख्या हमारी हाइब्रिड अवधारणा का उचित दिशा में आगे बढ़ना दर्शाती है," VDA के प्रबंध निदेशक, Jürgen Mindel, कहते हैं। "यह IAA MOBILITY के लिए गतिशीलता, स्थिरता और तकनीक के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी मंच के रूप में अपनी भूमिका का अतिरिक्त विस्तार करने का आधार तैयार करता है।"

सभी क्षेत्रों के उच्च-स्तरीय प्रदर्शक

पूर्व-पंजीकृत कंपनियों में AUDI, AUMOVIO, BMW, CATL, Changan Automobile, CUPRA, Ford, GAC, Google, Horizon Robotics, Horse Powertrain, Hyundai Motors, Mahle, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Riese & Müller, SAP, Schaeffler Technologies, smart, Sonatus, VW, XPENG, और ZF शामिल हैं।

Mercedes-Benz AG के मैनेजमेंट बोर्ड के सदस्य, Mathias Geisen, ने जोर देते हुए कहा: "ऑटोमोबाइल के आविष्कारक के रूप में, हम 140 वर्षों से गतिशीलता को आकार दे रहे हैं - इसलिए IAA MOBILITY में भाग लेना हमारे DNA का एक मूल हिस्सा है।"

साइकिल निर्माता कंपनी Riese & Müller की CEO, Dr. Sandra Wolf, कहती हैं, "IAA MOBILITY में हमारी सबसे बड़ी सफलता यह प्रमाणित करना था कि प्रीमियम ई-बाइक और कार्गो बाइक किसी मोबिलिटी शो - पारंपरिक रूप से ऑटोमोटिव उद्योग का वर्चस्व दर्शाने वाला आयोजन - में समान पायदान पर हैं।"

"Schaeffler के लिए IAA MOBILITY 2025 एक शानदार अनुभव था। Schaeffler Group के पॉवरट्रेन और चेसिस के CEO, Matthias Zink, कहते हैं, "हमारे ग्राहकों के साथ सीधे संवाद ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की और हमारे द्वारा निर्मित मजबूत भागीदारियों को और मजबूत बनाया है।"

2025 में प्रदर्शकों की संतुष्टि का उच्च स्तर

प्रदर्शकों के बीच IAA MOBILITY की लोकप्रियता इसकी बढ़ती अनुशंसा दर में भी परिलक्षित होती है। सर्वेक्षण में शामिल तिरासी प्रतिशत प्रदर्शकों ने कहा कि वे अन्य प्रदर्शकों को IAA MOBILITY में भाग लेने की "निश्चितत:" या "संभवत:" अनुशंसा करेंगे (2023 के 72 प्रतिशत के आँकड़े से अधिक)।

"आयोजकों के रूप में, हम इस अत्यात सकारात्मक प्रवृत्ति को अपनी वैचारिक रणनीति की पूर्ण पुष्टि के रूप में देखते हैं। समग्र संतुष्टि के संदर्भ में, IAA MOBILITY 2025 को प्रदर्शकों से 96 प्रतिशत सकारात्मक रेटिंग प्राप्त हुई थी। इसका अर्थ है कि हमारे प्रदर्शकों ने म्यूनिख में अपनी भागीदारी को 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा' या 'अच्छा' बताया है," VDA के प्रबंध निदेशक, Jürgen Mindel कहते हैं।

2025 में मजबूत प्रदर्शन – और 2031 तक दीर्घकालिक स्थिरता

IAA MOBILITY 2025 में, 37 देशों के 750 प्रदर्शकों ने 350 से अधिक विश्व प्रीमियर और उत्पाद लॉन्च सहित अपने उत्पाद और नवाचार प्रदर्शित किए थे। कुल प्रदर्शकों में से 57 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक थे, जिनमें सबसे बड़े दल चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया, इटली और अमेरिका से आए थे। उपस्थित लोगों में भी इस मजबूत अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का प्रतिबिंब दिखाई दिया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय आगंतुक कुल भीड़ का लगभग 24 प्रतिशत थे।

इसके अतिरिक्त, IAA MOBILITY कम से कम 2031 तक म्यूनिख में ही रहने वाली है। German Association of the Automotive Industry (VDA) और Messe München ने अपनी सफल भागीदारी को 2031 तक बढ़ा दिया है।

फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/3001223/IAA_MOBILITY_2027.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/3001228/IAA_MOBILITY_2027_Logo.jpg

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