Les inscriptions à l'IAA MOBILITY 2027 sont désormais ouvertes - Une demande record - Plus de la moitié de la surface d'exposition est déjà réservée

BERLIN et MUNICH, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les inscriptions pour l'IAA MOBILITY 2027 sont officiellement ouvertes. L'intérêt manifesté par le secteur de la mobilité internationale atteint des niveaux de demande sans précédent, avant même le début de la période d'inscription officielle. Plus de 100 entreprises se sont préinscrites en tant que « rebookers ». Ainsi, plus d'un an avant l'événement (prévu du 7 au 12 septembre 2027), 53 % de la surface totale disponible à l'IAA 2025 (aussi bien en centre-ville qu'au parc des expositions) a déjà été réservée.

In line with its strategic focus, IAA MOBILITY 2027 has unveiled a new key visual. The design emphasizes the event's mission to focus not on individual vehicles, but on an interconnected mobility ecosystem.

« Le nombre élevé de clients ayant déjà réservé une nouvelle date montre que notre concept hybride fait mouche », déclare Jürgen Mindel, directeur général de la VDA. « Cela ouvre la voie à IAA MOBILITY pour renforcer encore son rôle de plateforme de référence mondiale en matière de mobilité, de développement durable et de technologie. »

Des exposants de renom issus de tous les secteurs

Parmi les entreprises pré-inscrites figurent AUDI, AUMOVIO, BMW, CATL, Changan Automobile, CUPRA, Ford, GAC, Google, Horizon Robotics, Horse Powertrain, Hyundai Motors, Mahle, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Riese & Müller, SAP, Schaeffler Technologies, smart, Sonatus, VW, XPENG et ZF.

Mathias Geisen, membre du comité de direction de Mercedes-Benz AG, souligne : « En tant qu'inventeurs de l'automobile, nous façonnons la mobilité depuis 140 ans ; notre participation à l' , IAA MOBILITY, fait donc partie intégrante de notre ADN. »

« Notre plus grande réussite à l'IAA MOBILITY a été de démontrer que les vélos électriques haut de gamme et les vélos cargo ont toute leur place au sein d'un salon dédié à la mobilité – un événement traditionnellement dominé par l'industrie automobile », déclare Sandra Wolf, PDG du fabricant de vélos Riese & Müller.

« Le salon IAA MOBILITY 2025 a été une expérience fantastique pour Schaeffler. Le dialogue direct avec nos clients nous a apporté des informations essentielles et a renforcé les partenariats solides que nous avons noués », déclare Matthias Zink, directeur général de la division Powertrain & Chassis du groupe Schaeffler.

Un niveau élevé de satisfaction des exposants en 2025

La popularité du salon IAA MOBILITY se traduit également par une hausse du taux de recommandation parmi les exposants. 83 % des exposants interrogés ont déclaré qu'ils recommanderaient « sans aucun doute » ou « probablement » à d'autres exposants de participer au salon IAA MOBILITY (contre 72 % en 2023).

« En tant qu'organisateurs, nous considérons cette tendance très positive comme une validation totale de notre stratégie conceptuelle. En termes de satisfaction globale, le salon IAA MOBILITY 2025 a recueilli un taux d'appréciation positive de 96 % auprès des exposants. Cela signifie que nos exposants ont qualifié leur participation à Munich d'« excellente », de « très bonne » ou de « bonne », explique Jürgen Mindel, directeur général de la VDA. »

De solides performances en 2025 – et une stabilité à long terme jusqu'en 2031

Lors du salon IAA MOBILITY 2025, 750 exposants venus de 37 pays ont présenté leurs produits et leurs innovations, avec plus de 350 premières mondiales et lancements de produits. Les exposants internationaux représentaient 57 % du total, les délégations les plus importantes provenant de Chine, de Corée du Sud, d'Autriche, d'Italie et des États-Unis. Cette forte présence internationale s'est également reflétée dans la composition du public, les visiteurs étrangers représentant environ 24 % de l'affluence totale.

Par ailleurs, le salon IAA MOBILITY devrait se tenir à Munich au moins jusqu'en 2031. L'Association allemande de l'industrie automobile (VDA) et Messe München ont prolongé leur partenariat fructueux jusqu'en 2031.

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