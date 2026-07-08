IAA 모빌리티 2027 등록 개시 - 기록적인 수요 - 전시장 면적 절반 이상 이미 배정 완료

베를린 및 뮌헨, 2026년 7월 8일 /PRNewswire/ -- IAA 모빌리티 2027(IAA MOBILITY 2027) 등록이 공식 개시됐다. 정규 등록 기간이 시작되기도 전에 국제 모빌리티 부문의 관심이 기록적인 수요를 보이고 있다. 100개 이상의 기업이 재참가 업체로 사전 등록을 마쳤다. 그 결과 행사 개최를 1년여 앞둔 시점에 2027년 9월 7~12일 예정된 이번 행사의 경우, IAA 2025에서 사용된 전체 공간의 53%가 이미 예약됐다. 여기에는 도심 지역과 전시장 공간이 모두 포함된다.

독일자동차산업협회(VDA)의 위르겐 민델(Jürgen Mindel) 전무이사는 "이미 등록한 재참가 업체 수가 많다는 것은 우리의 하이브리드 개념이 적중하고 있음을 보여준다"며 "이는 IAA 모빌리티가 모빌리티, 지속가능성, 기술 분야에서 세계 선도 플랫폼 역할을 더욱 확대할 수 있는 기반을 마련한다"고 말했다.

In line with its strategic focus, IAA MOBILITY 2027 has unveiled a new key visual. The design emphasizes the event's mission to focus not on individual vehicles, but on an interconnected mobility ecosystem.

주요 부문 전반에 걸친 유력 전시업체

사전 등록 기업에는 아우디(AUDI), 아우모비오(AUMOVIO), BMW, CATL, 창안자동차(Changan Automobile), 쿠프라(CUPRA), 포드(Ford), GAC, 구글(Google), 호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics), 호스 파워트레인(Horse Powertrain), 현대자동차(Hyundai Motors), 말레(Mahle), 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz), 폴스타(Polestar), 포르쉐(Porsche), 리즈 앤 뮐러(Riese & Müller), SAP, 셰플러 테크놀로지스(Schaeffler Technologies), 스마트(smart), 소나투스(Sonatus), 폭스바겐(VW), 샤오펑(XPENG) 및 ZF 등이 포함된다.

메르세데스-벤츠 AG의 마티아스 가이젠(Mathias Geisen) 이사회 위원은 "자동차를 발명한 기업으로서 우리는 140년간 모빌리티를 형성해 왔다"며 "따라서 IAA 모빌리티 참가란 우리 DNA의 핵심적인 부분"이라고 강조했다.

자전거 제조업체 리즈 앤 뮐러의 산드라 볼프(Sandra Wolf) 최고경영자(CEO)는 "IAA 모빌리티에서 우리가 거둔 가장 큰 성공은 프리미엄 전기자전거와 화물자전거가 전통적으로 자동차 산업이 주도해 온 모빌리티 전시회에서 동등한 위상을 가질 수 있음을 입증한 것"이라고 말했다.

셰플러 그룹의 마티아스 징크(Matthias Zink) 파워트레인 및 섀시 부문 CEO는 "IAA 모빌리티 2025는 셰플러에 환상적인 경험이었다"며 "고객과의 직접적인 대화는 중요한 인사이트를 제공했고, 우리가 구축해 온 탄탄한 파트너십을 더욱 공고히 했다"고 말했다.

2025년 전시업체의 높은 만족도

IAA 모빌리티의 인기는 전시업체 간 추천율 증가에서도 나타난다. 조사에 응한 전시업체의 83%는 다른 전시업체에 IAA 모빌리티 참가를 '분명히' 또는 '아마도' 추천하겠다고 답했다. 이는 2023년 72%에서 상승한 수치다.

독일자동차산업협회의 위르겐 민델 전무이사는 "주최 측으로서 우리는 이러한 매우 긍정적인 흐름을 콘셉트 전략이 완전히 검증된 결과로 보고 있다. 전반적인 만족도 측면에서 IAA 모빌리티 2025는 전시업체로부터 96%의 긍정 평가를 받았다. 이는 전시업체들이 뮌헨에서의 참가 경험을 '탁월함', '매우 좋음' 또는 '좋음'으로 평가했다는 의미"라고 말했다.

2025년 강력한 성과와 2031년까지의 장기적 안정성

IAA 모빌리티 2025에서는 37개국 750개 전시업체가 제품과 혁신을 선보였으며, 350건 이상의 세계 최초 공개 및 제품 출시가 이뤄졌다. 해외 전시업체는 전체의 57%를 차지했으며, 중국, 한국, 오스트리아, 이탈리아, 미국에서 가장 많은 참가업체가 참여했다. 이러한 강력한 국제적 존재감은 참관객 구성에서도 나타나, 해외 방문객이 전체 관람객의 약 24%를 차지했다.

또한 IAA 모빌리티는 최소 2031년까지 뮌헨에서 계속 개최될 예정이다. 독일자동차산업협회와 메세 뮌헨(Messe München)은 성공적인 파트너십을 2031년까지 연장했다.

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로고: https://mma.prnewswire.com/media/3001228/IAA_MOBILITY_2027_Logo.jpg

SOURCE German Association of the Automotive Industry / IAA MOBILITY