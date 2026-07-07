Abierta la inscripción para IAA MOBILITY 2027: más de la mitad del espacio disponible ya está reservado

-Abierta la inscripción para IAA MOBILITY 2027: una demanda sin precedentes; más de la mitad del espacio disponible ya está reservado

BERLIN y MUNICH, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Ya está oficialmente abierta la inscripción para IAA MOBILITY 2027. El interés del sector de la movilidad internacional ha alcanzado cifras récord incluso antes del inicio del periodo de inscripción. Más de 100 empresas se han preinscrito como participantes que renuevan su reserva. Como resultado, con más de un año de antelación al evento (programado del 7 al 12 de septiembre de 2027), el 53 % del espacio total utilizado en IAA 2025 (tanto en el centro de la ciudad como en el centro de exposiciones) ya está reservado.

In line with its strategic focus, IAA MOBILITY 2027 has unveiled a new key visual. The design emphasizes the event's mission to focus not on individual vehicles, but on an interconnected mobility ecosystem.

"El elevado número de empresas que ya se han inscrito para renovar su reserva demuestra que nuestro concepto híbrido está dando en el clavo", afirmó Jürgen Mindel, director general de VDA. "Esto sienta las bases para que IAA MOBILITY siga consolidándose como la plataforma líder mundial en movilidad, sostenibilidad y tecnología".

Expositores de alto perfil de todos los sectores

Entre las empresas preinscritas se incluyen AUDI, AUMOVIO, BMW, CATL, Changan Automobile, CUPRA, Ford, GAC, Google, Horizon Robotics, Horse Powertrain, Hyundai Motors, Mahle, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Riese & Müller, SAP, Schaeffler Technologies, smart, Sonatus, VW, XPENG y ZF.

Mathias Geisen, miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz AG, destacó: "Como inventores del automóvil, llevamos 140 años dando forma a la movilidad, por lo que participar en IAA MOBILITY es una parte fundamental de nuestro ADN".

"Nuestro mayor éxito en IAA MOBILITY fue demostrar que las bicicletas eléctricas de alta gama y las bicicletas de carga merecen la misma atención en una feria de movilidad, un evento tradicionalmente dominado por la industria automotriz", afirmó la Dra. Sandra Wolf, consejera delegada del fabricante de bicicletas Riese & Müller.

"IAA MOBILITY 2025 fue una experiencia fantástica para Schaeffler. El diálogo directo con nuestros clientes nos proporcionó información valiosa y consolidó las sólidas alianzas que hemos forjado", declaró Matthias Zink, consejero delegado de Powertrain & Chassis de Schaeffler Group.

Alta satisfacción de los expositores en 2025

La popularidad de IAA MOBILITY también se refleja en un mayor índice de recomendaciones entre los expositores. El 83 % de los expositores encuestados afirmó que recomendaría "sin duda" o "probablemente" participar en IAA MOBILITY a otros expositores (frente al 72 % en 2023).

"Como organizadores, vemos esta tendencia tan positiva como una validación total de nuestra estrategia conceptual. En términos de satisfacción general, IAA MOBILITY 2025 recibió una valoración positiva del 96 % por parte de los expositores. Esto significa que nuestros expositores calificaron su participación en Múnich como 'excelente', 'muy buena' o 'buena'", afirmó Jürgen Mindel, director general de VDA.

Sólido rendimiento en 2025 y estabilidad a largo plazo hasta 2031

En IAA MOBILITY 2025, 750 expositores de 37 países presentaron sus productos e innovaciones, incluyendo más de 350 estrenos mundiales y lanzamientos de productos. Los expositores internacionales representaron el 57% del total, con las mayores representaciones procedentes de China, Corea del Sur, Austria, Italia y Estados Unidos. Esta fuerte presencia internacional se reflejó también en la asistencia, con visitantes internacionales que representaron aproximadamente el 24% del total.

Además, IAA MOBILITY permanecerá en Múnich al menos hasta 2031. La Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) y Messe München han extendido su exitosa colaboración hasta 2031.

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