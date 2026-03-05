NETMARBLE ने आज STONEAGE IDLE ADVENTURE को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया

लोकप्रिय StoneAge IP पर आधारित Mobile Idle RPG अब Google Play Store और Apple App Store पर वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है

सभी पालतू पशु Daily Login Rewards के माध्यम से उपलब्ध हैं

सियोल, दक्षिण कोरिया, 5 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- उच्च गुणवत्ता वाले गेमों के अग्रणी डेवलपर और प्रकाशक Netmarble ने आज अपने नए मोबाइल आइडल RPG StoneAge Idle Adventure (Netmarble N2 द्वारा विकसित) के वैश्विक लॉन्च की घोषणा की है। यह गेम अब मोबाइल उपकरणों पर पूरे विश्व में उपलब्ध है।

StoneAge Idle Adventure लगातार बिकने वाले IP "StoneAge" पर आधारित नवीनतम शीर्षक है, जिसका पूरे विश्व में 200 मिलियन से अधिक खिलाड़ी आनंद उठाते हैं। मूल गेम के आकर्षण और मुख्य गेमप्ले को बरकरार रखते हुए, जिसमें खिलाड़ी पालतू डायनासोरों के साथ रोमांच का अनुभव करते हैं, इस गेम में कभी भी, कहीं भी आसानी से खेलने के लिए डिज़ाइन किए गए सरल और सहजज्ञ सिस्टम हैं। पालतू पशुओं को पकड़ने और उन पर चढ़ने जैसी प्रमुख विशेषताओं को आधुनिक मोबाइल गेमप्ले के लिए नए सिरे से परिभाषित किया गया है।

खिलाड़ी छह प्रशिक्षकों और 18 पालतू पशुओं तक से युक्त विशाल रणनीतिक डेक बना सकते हैं, जिससे 24 यूनिट्स युद्ध में भाग ले सकते हैं। Mogaros, Veldor, और Yangidon सहित मूल सिरीज़ के प्रशंसक-पसंदीदा पालतू पशु, अपनी अनूठी विशेषताओं को कायम रखते हुए अधिक आकर्षक शैली में लौटते हैं।

यह गेम कई तरह की प्रतिस्पर्धी और सहयोगात्मक सामग्री प्रदान करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर होने वाला छापा "Advent Battle" शामिल है, जहां कई पालतू पशु एक साथ युद्ध में उतरते हैं; रैंकिंग प्रतियोगिता "Sky Tower"; वास्तविक समय में संसाधन चुराने वाला मोड "Aquafarm"; और सहयोगात्मक "Mecha Pet Hunt", जहां खिलाड़ी आक्रमणों को रोकने के लिए एकजुट होते हैं।

आधिकारिक लॉन्च का समारोह मनाने के लिए, Netmarble इन-गेम इवेंट्स आयोजित कर रहा है, जिसमें खिलाड़ी 10,000 Pet Draw Tickets और 10,000 Blue Gems तक अर्जित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, खिलाड़ी लॉन्च के समय उपलब्ध सभी पालतू पशुओं को केवल प्रतिदिन लॉग इन करके प्राप्त कर सकते हैं, जबकि माउंट पेट "Pteravis" Day 2 लॉगइन रिवार्ड के रूप में दिया जाएगा।

StoneAge Idle Adventure अब Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है। गेम के बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल सकती है।

Netmarble Corporation का परिचय

2000 में कोरिया में स्थापित, Netmarble Corporation एक अग्रणी वैश्विक गेम डेवलपर और प्रकाशक है। प्रतिष्ठित फ्रेंचाइज़ियों और शीर्ष स्तरीय IP धारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से, कंपनी पूरे विश्व के ऑडियंस को नवप्रवर्तनशील और आकर्षक गेमिंग अनुभव प्रदान करती है। Kabam, SpinX Games, Jam City की मूल कंपनी और HYBE तथा NCSOFT की प्रमुख शेयरधारक के रूप में, Netmarble के विविध पोर्टफ़ोलियो में Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, और The Seven Deadly Sins शामिल हैं: Grand Cross। अधिक जानकारी यहां मिल सकती है: http://company.netmarble.com।

