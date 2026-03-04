NETMARBLE、『StoneAge Idle Adventure』を本日全世界配信開始

人気IP『StoneAge』がベースの放置型RPG、Google Play StoreとApple App Storeで全世界配信開始

毎日ログイン報酬ですべてのペットを獲得可能

韓国・ソウル、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- 高品質ゲームの開発および販売で業界をリードするNetmarbleは本日、新作モバイル放置型RPG『StoneAge Idle Adventure』（開発：Netmarble N2）の世界配信開始を発表しました。本作は現在、モバイル端末向けに全世界で提供されています。

『StoneAge Idle Adventure』 は、全世界で2億人以上のプレイヤーに愛され、安定した売上を誇る IP『StoneAge』をベースとした最新作です。ペットの恐竜と一緒に冒険するオリジナル作品の魅力とコアなゲームプレイはそのままに、いつでもどこでも手軽にプレイできるよう、シンプルで直感的なシステムを採用しています。ペットの捕獲や騎乗といった特徴的な要素も、現代のモバイルゲームプレイに合わせて再解釈されています。

プレイヤーは、最大6人のトレーナーと18匹のペットで構成される大規模な戦略デッキを構築し、24ユニットをバトルに参加させることができます。Mogaros、Veldor、Yangidonなど、オリジナル・シリーズで人気のペットたちが、ユニークな特徴はそのままに、より魅力的なスタイルで登場します。

本作では、多数のペットが同時に戦闘に参加する大規模レイド『Advent Battle』、ランキング戦『Sky Tower』、リアルタイムで資源争奪モード『Aquafarm』、プレイヤーが協力して侵略を撃退する協力型『Mecha Pet Hunt』など、対戦・協力型の多彩なコンテンツを提供しています。

正式サービス開始を記念して、Netmarbleは最大10,000枚のペット召喚チケットと10,000個のブルージェムを獲得できるゲーム内イベントを開催しています。さらに、毎日ログインするだけでリリース時点で入手可能なすべてのペットを入手できるほか、2日目のログイン報酬として、騎乗ペット『Pteravis』がプレゼントされます。

『StoneAge Idle Adventure』 はGoogle Play Store およびApple App Store からダウンロードできます。ゲームについての詳細は公式サイトをご覧ください。

Netmarble Corporationについて

2000年に韓国で設立されたNetmarble Corporationは、世界有数のゲーム開発・パブリッシング企業です。高い評価を得ているフランチャイズや一流IP保有者との戦略的パートナーシップを通じて、革新的で魅力的なゲーム体験を世界中のユーザーに提供しています。Kabam、SpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるNetmarbleは、『Solo Leveling:ARISE』、『Seven Knights Re:BIRTH』、『Raven2』、『MARVEL Future Fight』、『The Seven Deadly Sins: Grand Cross』など、多様なゲームを手掛けています。詳細はhttp://company.netmarble.com/http://company.netmarble.com をご覧ください。

