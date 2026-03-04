NETMARBLE HARI INI LUNCURKAN "STONEAGE IDLE ADVENTURE" SECARA GLOBAL

StoneAge Idle Adventure merupakan judul terbaru yang diadaptasi dari IP populer "StoneAge", game yang telah dimainkan lebih dari 200 juta pemain di seluruh dunia. Sambil tetap mempertahankan daya tarik dan gameplay inti dari versi aslinya—pemain berpetualang bersama dinosaurus peliharaan—game ini menghadirkan sistem yang lebih simpel dan intuitif sehingga mudah dimainkan kapan saja dan di mana saja. Fitur khas seperti menangkap dan menunggangi pet juga telah disesuaikan dengan pengalaman bermain modern di perangkat mobile.

Pemain dapat membangun dek strategi masif yang terdiri dari hingga enam Trainer dan 18 Pet sehingga total 24 unit dapat bergabung dalam pertempuran. Pet favorit dari seri sebelumnya, seperti Mogaros, Veldor, dan Yangidon, kembali hadir dengan karakteristik unik masing-masing, kini dengan tampilan yang lebih menarik dan menggemaskan.

Game ini menawarkan berbagai konten kompetitif dan kolaboratif, termasuk raid skala besar "Advent Battle" yang melibatkan banyak pet sekaligus dalam pertempuran; kompetisi peringkat "Sky Tower"; mode real-time untuk merebut sumber daya "Aquafarm"; serta mode kooperatif "Mecha Pet Hunt", di mana pemain bekerja sama untuk menghadapi serangan musuh.

Untuk merayakan peluncuran resmi, Netmarble mengadakan berbagai in-game event yang memungkinkan pemain memperoleh hingga 10.000 Pet Draw Tickets dan 10.000 Blue Gems. Selain itu, pemain dapat mengumpulkan seluruh pet yang tersedia saat peluncuran hanya dengan login setiap hari. Pet tunggangan "Pteravis" juga akan diberikan sebagai hadiah login pada hari kedua.

StoneAge Idle Adventure kini dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store.

Informasi selengkapnya tersedia di situs resmi game

Tentang Netmarble Corporation

Berdiri di Korea pada 2000, Netmarble Corporation adalah pengembang dan penerbit game terlaris di dunia. Lewat franchise unggulan dan kolaborasi dengan pemegang lisensi (IP) ternama, Netmarble mewujudkan pengalaman gaming yang inovatif dan menarik bagi audiens global. Sebagai induk usaha Kabam dan SpinX Games, Jam City, serta pemegang saham mayoritas HYBE dan NCSOFT, portofolio Netmarble mencakup Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, dan The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Informasi selengkapnya: http://company.netmarble.com .

