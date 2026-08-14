Nexteer ने 2026 की पहली छमाही में रिकॉर्ड नतीजे दर्ज किए

ग्राहकों की सफलता, टेक्नोलॉजी उपलब्धियां और डिजिटल परिवर्तन मोशन कंट्रोल नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं

ऑबर्न हिल्स, मिशिगन, अगस्त 14, 2026 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive (HK 1316) ने आज अपने 2026 के अंतरिम परिणामों की घोषणा की है, जिसमें मार्केट से अधिक की वृद्धि, रणनीतिक ग्राहक उपलब्धि और अगली पीढ़ी की गति नियंत्रण टेक्नोलॉजियों की अनवरत उन्नति के कारण रिकॉर्ड प्रथम छमाही प्रदर्शन दर्ज किया गया है। इस अवधि के लिए राजस्व US$2.3 बिलियन रहा, जो 2025 की पहली छमाही की तुलना में 4% अधिक है, जबकि कुल ग्राहक बुकिंग US$3.3 बिलियन तक पहुंच गई है। नए और मौजूदा ग्राहकों के साथ किए गए कारोबार का कुल बुकिंग में 43% हिस्सा है, और चीन के घरेलू OEMs (COEMs) का हिस्सा लगभग US$1.0 बिलियन या 30% था, जिससे प्रमुख वैश्विक मार्केटों में OEMs के लिए एक विश्वसनीय मोशन कंट्रोल पार्टनर के रूप में Nexteer की स्थिति मजबूत हुई है। Nexteer अपनी 120वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर नवाचार की अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए कंपनी डिजिटल परिवर्तन को गति दे रही है ताकि OEMs को तेजी से जटिल होते गतिशील परिदृश्य में गति, दक्षता, गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में सहायता मिल सके।

Nexteer Automotive के अध्यक्ष, वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी बोर्ड निदेशक, Robin Milavec, ने कहा, "ग्राहक गति, टेक्नोलॉजी उन्नति और परिचालन अनुशासन के समर्थन से Nexteer ने 2026 की पहली छमाही में मजबूत प्रदर्शन जारी रखा है। वैश्विक मार्केटों में नवप्रवर्तनशील मोशन कंट्रोल समाधान प्रदान करने की हमारी क्षमता हमें ग्राहकों और शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने के साथ-साथ भविष्य के लिए हमारी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में रखती है।"

वर्ष 2026 की पहली छमाही के वित्तीय परिणाम

Nexteer के 2026 की पहली छमाही के वित्तीय प्रदर्शन ने वैश्विक मार्केट में निरंतर अस्थिरता के बीच अनुशासित क्रियान्वयन को दर्शाया है। पहली छमाही में US$2.3 बिलियन का राजस्व एक रिकॉर्ड था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि दर्शाता है और मार्केट से 180 आधार अंक अधिक है। लाभप्रदता में वृद्धि मुख्य रूप से परिचालन कार्यक्षमता में निरंतर सुधार के कारण हुई है। US$263 मिलियन का समायोजित EBITDA या 11.3% के EBITDA मार्जिन के साथ राजस्व में पहली छमाही की तुलना में 100 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। शेयरधारकों को मिलने वाला शुद्ध लाभ US$86 मिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह US$109 मिलियन था, जो मजबूत आय, अनुशासित पूंजी आवंटन और बेहतर नकदी रूपांतरण को दर्शाते हुए पिछले वर्ष की उसी अवधि में हासिल किए गए स्तर से लगभग तीन गुना अधिक था।

उत्पाद लॉन्च और बुकिंग की मुख्य बातें

Nexteer ने 2026 की पहली छमाही के दौरान कई उत्पाद श्रेणियों, ग्राहकों और वाहन खंडों में 28 नए ग्राहक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन लॉन्च में से 26 नए या मौजूदा कारोबार से जुड़े थे, जो Nexteer की मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति और उन्नत मोशन कंट्रोल समाधानों के लिए मार्केट की मांग को भविष्य में राजस्व वृद्धि में बदलने की क्षमता को दर्शाते हैं। प्रमुख उपलब्धियों में चीन और मैक्सिको में कंपनी द्वारा पहली बार दों Steer-by-Wire उत्पादन शुरू करना और चीन में पहली बार High-Output Column EPS लॉन्च शामिल हैं, जिससे उन्नत स्टीयरिंग टेक्नोलॉजियों में Nexteer के नेतृत्व को मजबूती मिली है। सत्रह लॉन्च ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफ़ार्मों का समर्थन किया, जो EV, ICE और मिश्रित-प्रोपल्सन की एप्लीकेशनों में Nexteer के पोर्टफ़ोलियो की स्केलेबिलिटी को प्रदर्शित करता है।

Nexteer ने 2026 की पहली छमाही के दौरान नए ग्राहक कार्यक्रम बुकिंग में US$3.3 बिलियन हासिल किए, जिसमें से 43% नए या मौजूदा ग्राहकों से प्राप्त हुए कारोबार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन उपलब्धियों से Nexteer के वैश्विक मोशन कंट्रोल पोर्टफ़ोलियो की मजबूती और बढ़ जाती है और भविष्य में विकास के लिए एक ठोस आधार मिलता है। मुख्य उपलब्धियों में Nexteer की यूरोप में पहली Rack-Assist EPS उपलब्धि के साथ-साथ चीनी OEMs के साथ Steer-by-Wire और Column EPS में अतिरिक्त उपलब्धियां शामिल थी। चीन में घरेलू OEMs बुकिंग लगभग US$1.0 बिलियन तक पहुंच गई है, जो इस महत्वपूर्ण मार्केट में अनवरत वृद्धि को दर्शाने के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक क्षेत्रों में कूटनीतिक कार्यक्रमों को हासिल करने की Nexteer की क्षमता को भी प्रदर्शित करती है।

तकनीकी और नवाचार नेतृत्व

Nexteer अपने बाय-वायर चेसिस कंट्रोल और मोशन कंट्रोल पोर्टफ़ोलियो को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें OEMs को विद्युतीकरण, स्वचालन, दक्षता और बेहतर वाहन गतिशीलता से निपटने में सहायता करने के लिए सॉफ्टवेयर, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और ड्राइवलाइन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ये सभी समाधान मिलकर पारंपरिक, विद्युतीकृत और सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहन प्लेटफ़ार्मों के लिए एक पूर्ण-सिस्टम मोशन कंट्रोल पार्टनर के रूप में Nexteer की स्थिति को मजबूत करते हैं।

स्टीयरिंग और ब्रेकिंग कार्यों को शामिल करने वाले अपने पूर्ण-स्तरीय मोशन कंट्रोल पोर्टफ़ोलियो को अधिक मजबूत करते हुए, Nexteer अपनी Electro-Mechanical Braking (EMB) तकनीक को मार्केट में उतारने के लिए आगे बढ़ा रहा है।

High Mount Direct Drive Steer-by-Wire Handwheel Actuator (HMDD) के लिए इसे 2026 Automotive News PACE Pilot Award Finalist के रूप में मान्यता मिली है, जो वाहन डिज़ाइन की अधिक स्वतंत्रता, लचीले स्टीयरिंग प्लेसमेंट, बेहतर स्टीयरिंग अनुभव और अगली पीढ़ी के ड्राइवर अनुभवों को सक्षम करने की तकनीक की क्षमता को उजागर करता है।

दक्षता, गति, विस्तारशीलता और संगठनात्मक चुस्ती में सुधार लाने के लिए उद्यम-व्यापी AI और डिजिटल परिवर्तन पहलों को गति प्रदान, तथा उन्नत स्वचालन, डिजिटल मैन्यूफ़ैक्चरिंग टेक्नोलॉजियों, मैन्यूफ़ैक्चरिंग इंटेलिजेंस और AI-सक्षम विश्लेषण के माध्यम से Nexteer के उत्पादकता, गुणवत्ता और परिचालन दृश्यता को बढ़ाने वाले वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग नेटवर्क को मजबूत किया गया है।

वैश्विक उपस्थिति के माध्यम से परिचालन क्षमता

ग्राहकों की मांग को पूरा करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए Nexteer अपने वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग और तकनीकी आधार को मजबूत कर रहा है।

कंपनी ने मार्च में थाईलैंड के रायॉन्ग में अपने नए मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन करके उच्च विकास वाले एशिया-प्रशांत मार्केट में अपनी स्थिति को अधिक मजबूत किया है। इस प्लांट ने मई में अपने पहले CEPS प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है।

चीन में Changshu टेस्ट ट्रैक के विस्तार के माध्यम से स्थानीय विकास और सत्यापन क्षमताओं का विस्तार हुआ है, जिससे EPS, Steer-by-Wire और EMB सिस्टमों में उच्च गति वाले वाहन परीक्षण और उन्नत गतिशील मूल्यांकन संभव हो सके हैं, तथा क्षेत्रीय ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया का समर्थन मिल सका है।

वैश्विक सप्लाई चेन के अनुकूलन, बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अनुशासित परिचालन निष्पादन पर ध्यान केंद्रित रखा गया है, जो मार्जिन में सुधार और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं।

"हम टेक्नोलॉजी निवेश, ग्राहक विकास के अवसरों और परिचालन पहलों को गतिशीलता के भविष्य के साथ संरेखित करके Nexteer के व्यवसाय को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं," Milavec ने कहा। "हमारे द्वारा अपने नवाचार के 120 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाने के दौरान, 2026 की पहली छमाही के हमारे परिणाम हमारी रणनीति की मजबूती, हमारी वैश्विक टीम के समर्पण और OEMs को तेजी से आगे बढ़ने, अधिक कुशलता से काम करने और आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करने की हमारी क्षमता को दर्शाते हैं।"

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भविष्योन्मुखी वक्तव्य

इस प्रेस विज्ञप्ति में निहित कोई भी भविष्योन्मुखी वक्तव्य और राय वर्तमान योजनाओं, अनुमानों और पूर्वानुमानों पर आधारित है, और इसलिए इनमें जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे भविष्यनोमुखी वक्तव्यों और रायों में चर्चा की गई अपेक्षाओं से काफी भिन्न हो सकते हैं। (a) इस प्रेस विज्ञप्ति में निहित भविष्यनोमुखी वक्तव्यों या राय को ठीक या अपडेट करने; और (b) किसी भी भविष्यनोमुखी वक्तव्य या राय को पूरा नहीं होने या गलत प्रमाणित होने के संबंध में Nexteer Automotive और इसके निदेशक तथा कर्मचारियों का कोई दायित्व नहीं है।

NEXTEER AUTOMOTIVE का परिचय

Nexteer Automotive (HK 1316) गतिशीलता को सुरक्षित, ग्रीन और रोमांचक बनाने में गति लाने वाली एक वैश्विक अग्रणी गति-नियंत्रण टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारा नवप्रवर्तनशील पोर्टफ़ोलियो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयर-बाय-वायर और रियर-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कॉलम और इंटरमीडिएट शाफ्ट, ड्राइवलाइन सिस्टम, सॉफ्टवेयर समाधान और ब्रेक-बाय-वायर सहित बाय-वायर चेसिस कंट्रोल को सपोर्ट करता है। यह कंपनी पूरे विश्व में BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota और VW सहित वैश्विक और घरेलू OEMs के साथ-साथ भारत और चीन में BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng और अन्य सहित ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए विद्युतीकरण, सॉफ्टवेयर/कनेक्टिविटी, ADAS/स्वचालित ड्राइविंग और साझा गतिशीलता सहित सभी प्रमुख रुझानों में गति नियंत्रण चुनौतियों का समाधान करती है। www.nexteer.com

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