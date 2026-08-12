सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहनों के लिए Nexteer का High Mount Direct Drive Actuator कॉकपिट डिज़ाइन की स्वतंत्रता प्रदान करता है

कॉम्पैक्ट हाई-माउंट एक्चुएटर सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहनों के लिए आर्किटेक्चर कॉकपिट डिज़ाइन में अधिक लचीलापन, प्रीमियम स्टीयरिंग अनुभव और स्केलेबल Steer-by-Wire एकीकरण को सक्षम बनाता है

ऑबर्न हिल्स, मिशिगन, अगस्त 12, 2026 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive, उन्नत स्टीयरिंग और मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजियों में एक वैश्विक अग्रणी, ने अपना High Mount Direct Drive Steer-by-Wire Hand-Wheel Actuator (HMDD) प्रस्तुत किया है। यह कॉम्पैक्ट एक्चुएटर आर्किटेक्चर OEMs को सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहनों के लिए स्टीयरिंग सिस्टम पैकेजिंग और कॉकपिट डिज़ाइन पर पुनर्विचार करने में सहायता करता है। उच्च-माउंट मोटर स्थान, डायरेक्ट-ड्राइव अनुक्रियता और स्थिर हब को मिलाकर, HMDD अधिक डिज़ाइन स्वतंत्रता, प्रीमियम स्टीयरिंग अनुभव और वाहन प्लेटफार्मों में स्केलेबल एकीकरण को सक्षम बनाता है। OEMs द्वारा तेजी से सॉफ्टवेयर-परिभाषित, विद्युतीकृत और लचीले वाहन आर्किटेक्चरों की ओर बढ़ते हुए, स्टीयरिंग सिस्टमों के पास निश्चित मकैनिकल लेआउटों से अधिक अनुकूलनीय, सॉफ्टवेयर-सक्षम गति नियंत्रण समाधानों में विकसित होने का अवसर है।

हल्का, लचीला और अनुकूलनीय डिज़ाइन

HMDD, Nexteer के Direct Drive Hand-Wheel Actuator पोर्टफ़ोलियो में Steer-by-Wire सिस्टमों के लिए एक नवीनतम उत्पाद है, जो ड्राइवर के स्टीयरिंग इनपुट को सड़क के पहियों के लिए डिजिटल कमांड में परिवर्तित करने के साथ-साथ ड्राइवर को स्टीयरिंग फील फीडबैक भी प्रदान करता है। डैश के नीचे स्थित Nexteer के लो-माउंट विकल्प के साथ, HMDD से OEMs को एक्चुएटर आर्किटेक्चर को चुनने के लिए अतिरिक्त लचीलापन प्राप्त होता है जो उनके वाहन पैकेजिंग, कॉकपिट डिज़ाइन और ड्राइवर अनुभव कूटनीतियों का अत्याधिक सपोर्ट करता है।

कॉम्पैक्ट हाई-माउंट आर्किटेक्चर, डायरेक्ट-ड्राइव अनुक्रियता और एक स्थिर हब को मिलाकर, HMDD ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए कॉकपिट को पुन: परिभाषित करने के निम्न सहित नए अवसर पैदा करता है:

सेंटर-हब नियंत्रण और डिस्प्ले सिद्धांत, स्टोवेबल या पुन: कॉन्फ़िगर करने योग्य स्टीयरिंग इंटरफेस और विस्तारित स्टीयरिंग व्हील प्लेसमेंट विकल्पों सहित अधिक स्टीयरिंग इंटरफ़ेस डिज़ाइन लचीलापन ।

। रोटेटिंग सिस्टमों के लिए आवश्यक सममित रूप से डिज़ाइन किए गए ड्राइवर एयरबैगों की आवश्यकता को समाप्त करने वाले स्थिर हब द्वारा सक्षम किए गया अगली पीढ़ी का एयरबैग एकीकरण ।

। वाहन एप्लीकेशन और पैकेजिंग आवश्यकताओं के आधार पर, विरासत वाले कॉलम-आधारित आर्किटेक्चर की तुलना में 23 प्रतिशत तककी अत्याधिक कमी के अवसर ।

। 12V और 48V विद्युत आर्किटेक्चर और बाएं तथा दाएं हाथ से चलने वाले कॉन्फ़िग्रेशन के लिए सपोर्ट के साथ आंतरिक दहन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफार्मों में स्केलेबल एकीकरण।

सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहनों के लिए मोशन कंट्रोल को अनलॉक करना

HMDD से Nexteer द्वारा स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, रियर-व्हील स्टीयरिंग और सॉफ्टवेयर-सक्षम मोशन कंट्रोल सहित कंपनी की व्यापक Motion-by-Wire™ चेसिस नियंत्रण कूटनीति से SbW पोर्टफ़ोलियो को मजबूत बनाया जाता है। इन तकनीकों के संयोजन से समन्वित गति नियंत्रण संभव हो पाता है, जो सुरक्षा, कार्यक्षमता और दक्षता को केवल मकैनिकल सिस्टम ही प्राप्त किए जा सकने वाले स्तरों की बज़ाए कहीं आगे ले जाता है।

Nexteer Automotive में रिसर्च & डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक, Michael Hales, ने कहा, "OEMs को Nexteer का HMDD कॉकपिट और ड्राइवर के अनुभव पर पुनर्विचार करने का एक नया तरीका प्रदान करने के साथ-साथ स्टीयरिंग अनुभव, पैकेजिंग लचीलापन और सुरक्षा-महत्वपूर्ण कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। वाहनों को अधिक सॉफ्टवेयर-परिभाषित होने के साथ-साथ, HMDD जैसी टेक्नोलॉजियाँ विभेदित स्टीयरिंग अनुभवों और भविष्य के वाहन आर्किटेक्चर के लिए अधिक लचीला आधार बनाने में सहायता कर रही हैं।"

ड्राइवरों के लिए, HMDD को वास्तविकतावादी सड़क प्रतिक्रिया और ड्राइवर कनेक्शन प्रदान करने वाला सहज, डायरेक्ट टॉर्क प्रतिक्रिया और समायोज्य मोड सहित एक प्रीमियम स्टीयरिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका डायरेक्ट-ड्राइव कॉन्फ़िग्रेशन और लचीली सॉफ़्टवेयर ट्यूनिंग, OEM सॉफ़्टवेयर कूटनीतियों में प्रगति के साथ-साथ संभावित ओवर-द-एयर अपडेट सहित सॉफ़्टवेयर के माध्यम से भविष्य की विशेषताओं में विकास को सपोर्ट कर सकती है।

OEMs के लिए, Nexteer को HMDD के SbW हार्डवेयर के लिए मानकीकृत और विकसित करने के अवसर प्राप्त होते है, तथा सॉफ्टवेयर-परिभाषित स्टीयरिंग अनुभव, कॉकपिट अनुभव और उपयोगकर्ता सुविधाओं के माध्यम से यह ब्रांड विभेदीकरण को सक्षम बनाता है। यह दृष्टिकोण पुर्जों की जटिलता को कम करने, तीव्र विकास को बढ़ावा देने और भविष्य के सॉफ्टवेयर-आधारित वाहनों के लिए अधिक लचीला आधार बनाने में सहायक हो सकता है।

Nexteer के HMDD को हाल ही में 2026 Automotive News PACE Pilot Award के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया था, जो मजबूत बाजार प्रासंगिकता के साथ एक पूर्व-कमर्शियल नवाचार के रूप में इसकी क्षमता को मान्यता देता है।

Nexteer के HMDD के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Nexteer के Steer-by-Wire वेबपृष्ठ पर जाएँ।

Nexteer Automotive का परिचय

Nexteer Automotive (HK 1316) गतिशीलता को सुरक्षित, हरित और रोमांचक बनाने में गति लाने वाली एक वैश्विक अग्रणी गति-नियंत्रण टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारा नवप्रवर्तनशील पोर्टफ़ोलियो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, Steer-by-Wire और रियर-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कॉलम और इंटरमीडिएट शाफ्ट, ड्राइवलाइन सिस्टम, सॉफ्टवेयर समाधान और ब्रेक-बाय-वायर सहित बाय-वायर चेसिस कंट्रोल को सपोर्ट करता है। 2026 में ऑटोमोटिव नवाचार के 120 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाते हुए, Nexteer इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की एक मजबूत विरासत को आगे बढ़ाते हुए गतिशीलता के भविष्य को आकार देता रहेगा। यह कंपनी BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota और VW जैसे वैश्विक और घरेलू OEMs, के साथ-साथ BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng और अन्य प्रमुख उद्योगों सहित भारत और चीन के ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए विद्युतीकरण, सॉफ्टवेयर/कनेक्टिविटी, ADAS/स्वचालित ड्राइविंग और साझाकृत गतिशीलता सहित परिवर्तनों में गति नियंत्रण संबंधी चुनौतियों का समाधान करती है। www.nexteer.com

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