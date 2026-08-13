넥스티어, 2026년 상반기 사상 최대 실적 발표

고객 수주와 기술적 성과, 디지털 전환을 통해 모션 제어 분야 리더십 강화

오번힐스, 미시간 2026년 8월 13일 /PRNewswire/ -- 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive, HK 1316)가 8월 12일 2026년 중간 실적을 발표하며, 시장을 상회하는 성장세와 전략적 고객 수주, 차세대 모션 제어 기술의 지속적인 발전에 힘입어 사상 최대의 상반기 실적을 기록했다고 밝혔다. 이번 기간 매출은 미화 23억 달러로 2025년 상반기 대비 4% 증가했으며 총고객 수주액은 미화 33억 달러에 달했다. 신규 및 경쟁사 대체 수주는 전체 수주의 43%를 차지했으며, 중국 국내 완성차 업체(COEM)는 약 미화 10억 달러, 즉 30%를 차지해, 주요 글로벌 시장 전반의 완성차 업체들에게 신뢰받는 모션 제어 파트너로서 넥스티어의 위상을 한층 더 강화했다. 창립 120주년을 맞은 넥스티어는 혁신의 유산을 계속 이어가는 동시에 디지털 전환을 가속화해, 점점 더 복잡해지는 모빌리티 환경에서 완성차 업체들이 속도와 효율성, 품질, 비용 경쟁력을 개선할 수 있도록 지원하고 있다.

넥스티어 오토모티브의 로빈 밀라벡(Robin Milavec) 사장, 글로벌 최고 운영 책임자 겸 상무이사는 다음과 같이 말했다. "넥스티어는 2026년 상반기에 고객사와의 협력, 기술 발전, 운영 규율에 힘입어 강력한 실행력을 계속 보여줬다"고 말했다. 이어 "전 세계 시장에서 혁신적인 모션 제어 솔루션을 제공하는 우리의 역량은 고객과 주주를 위한 장기적인 가치를 창출하는 동시에 미래를 위한 경쟁력을 강화하는 데 있어 우리를 유리한 위치에 서게 한다"고 덧붙였다.

2026년 상반기 재무 실적

넥스티어의 2026년 상반기 재무 성과는 지속되는 글로벌 시장 변동성 속에서도 절제된 실행력을 반영했다. 매출 미화 23억 달러는 상반기 기준 사상 최대 실적으로, 전년 동기 대비 4% 증가했으며 시장 성장률을 180베이시스포인트 앞섰다. 수익성은 지속적인 영업 성과 개선에 힘입어 증가했다. 조정 EBITDA는 미화 2억 6300만 달러, 즉 매출의 11.3%를 기록했으며, EBITDA 마진은 2025년 상반기 대비 100베이시스포인트 증가했다. 지분 소유자에게 귀속되는 순이익은 미화 8600만 달러로 전년 대비 35% 증가했다. 자유 현금흐름은 미화 1억 900만 달러로 전년 동기 대비 거의 3배에 달했으며, 이는 견고한 실적과 절제된 자본 배분, 개선된 현금 전환율을 반영한다.

제품 출시 및 수주 하이라이트

넥스티어는 2026년 상반기 동안 여러 제품 라인, 고객사, 차량 세그먼트에 걸쳐 28개의 신규 고객 프로그램을 출시했다. 이 중 26건이 신규 또는 경쟁사 대체 수주와 연계되어 있으며, 이는 첨단 모션 제어 솔루션에 대한 시장 수요를 향후 매출 성장으로 전환할 수 있는 넥스티어의 강력한 경쟁력과 역량을 보여준다. 주요 성과로는 중국과 멕시코에서의 첫 두 건의 스티어 바이 와이어(Steer-by-Wire) 양산 출시와 중국에서의 첫 고출력 칼럼 EPS 출시가 포함되며, 이는 첨단 조향 기술 분야에서 넥스티어의 리더십을 한층 더 뒷받침한다. 17건의 출시가 완전 전기차 플랫폼을 지원했으며, 이는 전기차, 내연기관, 혼합 동력원 응용 분야 전반에서 넥스티어 포트폴리오의 확장성을 다시 한번 입증한다.

넥스티어는 2026년 상반기 동안 미화 33억 달러 규모의 신규 고객 프로그램 수주를 확보했으며, 이 중 43%가 신규 또는 경쟁사 대체 수주였다. 이러한 수주들은 넥스티어의 글로벌 모션 제어 포트폴리오가 지닌 강점을 뒷받침하며 향후 성장을 위한 견고한 기반을 제공한다. 주요 성과로는 유럽에서의 첫 랙 어시스트(Rack-Assist) EPS 수주와 더불어 중국 완성차 업체들과의 추가적인 스티어 바이 와이어 및 칼럼 EPS 수주가 포함된다. 중국 국내 완성차 업체 수주액은 총 약 미화 10억 달러에 달해, 이 중요한 시장에서의 지속적인 성장을 보여주는 동시에 주요 글로벌 지역 전반에서 전략적 프로그램을 확보하는 넥스티어의 역량을 입증했다.

기술 및 혁신 리더십

넥스티어는 완성차 업체들이 전동화, 자동화, 효율성, 향상된 차량 동역학 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 소프트웨어, 조향, 제동, 드라이브 라인 기술을 포함해 자사의 바이 와이어 섀시 제어 및 모션 제어 포트폴리오를 지속적으로 발전시켰다. 이러한 솔루션들이 결합되어 전통적, 전동화, 소프트웨어 정의형 차량 플랫폼을 위한 풀시스템 모션 제어 파트너로서 넥스티어의 위상을 한층 더 강화한다.

• 전자기계식 브레이크(Electro-Mechanical Braking, EMB)를 상용화 단계 수준으로 발전시켜 조향 및 제동 기능을 아우르는 넥스티어의 풀스택 모션 제어 포트폴리오를 더욱 강화했다.

• 하이마운트 다이렉트 드라이브 스티어 바이 와이어 핸드휠 액추에이터(High Mount Direct Drive Steer-by-Wire Handwheel Actuator, HMDD)로 2026년 오토모티브뉴스 페이스 파일럿 어워드(Automotive News PACE Pilot Award) 최종 후보로 선정됐으며, 더 뛰어난 차량 설계 자유도와 유연한 조향 배치, 향상된 조향감, 차세대 운전자 경험을 실현할 수 있는 이 기술의 잠재력을 강조했다.

• 효율성, 속도, 확장성, 조직적 유연성을 개선하기 위해 전사적 AI 및 디지털 전환 이니셔티브를 가속화하는 동시에 생산성과 품질, 운영 가시성을 높이는 첨단 자동화, 디지털 제조 기술, 제조 인텔리전스 및 AI 기반 분석을 통해 넥스티어의 글로벌 제조 네트워크를 강화했다.

글로벌 거점을 통한 운영 역량 강화

넥스티어는 고객 수요를 지원하고 운영 효율성을 개선하며 장기적인 경쟁력을 강화하기 위해 글로벌 제조 및 기술 거점을 계속 강화했다.

• 3월 태국 라용에 신규 생산시설을 그랜드 오픈하며 고성장 아시아태평양 시장에서의 입지를 강화했다. 해당 공장은 5월부터 첫 CEPS 프로그램의 양산을 시작했다.

• 중국 창수 테스트 트랙 확장을 통해 현지 개발 및 검증 역량을 확대해, EPS와 스티어 바이 와이어, EMB 시스템 전반에서 더 고속의 차량 테스트와 첨단 동적 평가를 가능하게 하는 동시에 지역 고객 수요에 대한 더 빠른 대응을 지원했다.

• 마진 개선과 장기적인 회복력에 필수적인 글로벌 공급망 최적화와 개선된 재고 관리, 절제된 운영 실행에 지속적으로 주력했다.

밀라벡 사장은 "기술 투자와 고객 성장 기회, 운영 이니셔티브를 모빌리티의 미래에 맞춰 조정함으로써 넥스티어의 사업을 장기적으로 강화하는 데 주력하고 있다"고 말했다.이어 "혁신의 120년을 기념하는 이 시점에, 당사의 2026년 상반기 실적은 우리 전략의 강점과 전 세계 팀의 헌신, 그리고 완성차 업체들이 더 빠르게 움직이고 더 효율적으로 운영하며 자신감 있게 경쟁할 수 있도록 지원하는 당사의 역량을 반영한다"고 덧붙였다.

자세한 정보는 www.nexteer.com에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

이 보도자료에 포함된 모든 미래예측진술과 견해는 현재의 계획, 추정, 전망을 기반으로 하며, 따라서 위험과 불확실성을 수반한다. 실제 결과는 이러한 미래예측진술과 견해에서 논의된 기대치와 실질적으로 다를 수 있다. 넥스티어 오토모티브와 그 이사 및 직원들은 (a) 이 보도자료에 포함된 미래예측진술이나 견해를 정정하거나 업데이트할 의무를 지지 않으며, (b) 어떠한 미래예측진술이나 견해가 실현되지 않거나 부정확한 것으로 밝혀지는 경우에도 어떠한 책임도 지지 않는다.

넥스티어 오토모티브 소개

넥스티어 오토모티브(HK 1316)는 모빌리티를 더 안전하고 친환경적이며 흥미롭게 만들어가는 데 앞장서는 글로벌 선도 모션 제어 기술 기업이다. 우리의 혁신적인 포트폴리오는 전동식 및 유압식 파워 스티어링 시스템, 스티어 바이 와이어 및 후륜 조향 시스템, 조향 칼럼 및 중간축, 드라이브 라인 시스템, 소프트웨어 솔루션, 브레이크 바이 와이어를 포함한 바이 와이어 섀시 제어를 지원한다. 이 회사는 전동화, 소프트웨어/연결성, ADAS/자율주행, 공유 모빌리티를 포함한 모든 메가 트렌드 전반에 걸친 모션 제어 과제를 해결하며, BMW, 포드(Ford), GM, RNM, 스텔란티스(Stellantis), 토요타(Toyota), 폭스바겐(VW)을 비롯한 전 세계 글로벌 및 국내 완성차 업체들 및 BYD, 샤오미(Xiaomi), 창안(ChangAn), 리오토(Li Auto), 체리(Chery), 장성자동차(Great Wall), 지리(Geely), 샤오펑(Xpeng) 등 인도와 중국의 자동차 제조업체들에 서비스를 제공하고 있다. www.nexteer.com

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SOURCE Nexteer Automotive