Prolight + Sound Guangzhou 2026: दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन और पेशेवर AV मेला 28 मई को वापस आ रहा है।
News provided byProlight + Sound Guangzhou
19 May, 2026, 20:28 IST
गुआंगज़ौ, चीन, 19 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Prolight + Sound Guangzhou (PLSG) का 24वां संस्करण 28 मई को शुरू होने वाला है और चीन आयात और निर्यात मेला परिसर के क्षेत्र A और B में 31 मई तक चलेगा। Prolight + Sound पोर्टफोलियो के प्रमुख आयोजन के रूप में, और दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन और प्रो एवी मेले के रूप में, इस वर्ष के शो में 2,200 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक 220,000 वर्ग मीटर के विस्तारित क्षेत्र में भाग ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सहायक कार्यक्रम अत्याधुनिक आविष्कारों को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किए गए आकर्षक उत्पाद प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे, साथ ही नए जनसांख्यिकीय समूहों को आकर्षित करेंगे और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देंगे।
इस वर्ष कई प्रमुख प्रदर्शक भाग लेंगे, जो दुनिया भर के विभिन्न बाज़ार क्षेत्रों-जिनमें इमर्सिव सांस्कृतिक पर्यटन, स्मार्ट शिक्षा, वाणिज्यिक इंस्टॉलेशन, सरकारी परियोजनाएँ और आतिथ्य शामिल हैं, से नवीनतम नवाचारों को प्रस्तुत करेंगे।
भाग लेने वाली कंपनियों में निम्नलिखित शामिल हैं: ACME, ADAMSON, Alcon, ALLEN & HEATH, AVID, Audiocenter, Audio-technica, AXIOM, Biamp, BIK, BLAZE,BMB, Bosch, Bose Professional, CADAC, CELESTION, Coda Audio, Crestron, d&b audiotechnik, db Technologies, DAS Audio, Dante, DJ Power, DPA, EAW, Electro-Voice, EM Acoustics, Empower Tribe, EZ Pro, Faital PRO, Fidek, Fine Art, Focusrite, Funktion-One, Global Truss, GOLDENSEA, Gonsin, Harman International, Hikvision, ITC, KLING & FREITAG, Konig & Meyer, KV2, Longjoin Group, Martin Audio, MIDAS, Mode, Neutrik, NEXO, Nightsun, Peavey, Powersoft, QSC, RAM Audio, RCF, RME, Running man, SE Audiotechnik, Sennheiser, Shure, Skyworth, Stage Maker, Soundking, Taiden, Takstar , Thunderstone, Turbosound, TWAUDiO, और Yamaha.
विविध सहायक कार्यक्रम चीन और विदेशों में चल रहे उद्योग परिवर्तन को संबोधित करते हैं।
- Unicorn सीरीज़: PLSG का प्रमुख लाइव शो स्थिर उत्पाद प्रदर्शनों से परे जाकर प्रकाश, ऑडियो और दृश्यों को एकीकृत करके एक ऐसा मंच प्रदर्शन तैयार करता है जो रचनात्मकता और मंच डिजाइन में वास्तविक दुनिया के एप्लीकेशन के‑ लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष, कोर ऑडियो सपोर्ट L‑Acoustics द्वारा प्रदान किया जा रहा है।
- वीडियो ऑल इन वन ज़ोन: एक समर्पित प्रयोगात्मक और प्रदर्शन स्थान का अनुभव करें जो NDI Alliance, को उजागर करता है, जो IP -आधारित लाइव उत्पादन और स्ट्रीमिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, यह दर्शाता है कि कैसे नेटवर्क-आधारित प्रोटोकॉल सभी वीडियो संचार के लिए एक एकल, एकीकृत भाषा प्रदान करके पेशेवर वीडियो उत्पादन में क्रांति ला रहे हैं। नए एप्लीकेशन में उद्यम और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र शामिल हैं।
- ऑडियो विविड पार्क: PLSG ने चाइना एसोसिएशन ऑफ रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स और द यूएचडी वर्ल्ड एसोसिएशन (यूडब्ल्यूए) के साथ मिलकर ऑडियो विविड पार्क शोकेस की सह-मेजबानी की है। यह क्षेत्र ऑडियो विविड - एक अत्याधुनिक, ओपन 3D स्थानिक ऑडियो मानक - और अन्य स्थानिक ऑडियो प्रौद्योगिकियों के संपूर्ण उपयोग को प्रदर्शित करेगा, जो वाहनों, घरों, सांस्कृतिक पर्यटन, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में लागू होते हैं।
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