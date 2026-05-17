Prolight + Sound Guangzhou 2026 regresa el 28 de mayo

- Prolight + Sound Guangzhou 2026: la feria de entretenimiento y audiovisuales profesionales más grande del mundo regresa el 28 de mayo

GUANGZHOU, China, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La 24.ª edición de Prolight + Sound Guangzhou (PLSG) abrirá sus puertas el 28 de mayo y se extenderá hasta el 31 de mayo en las áreas A y B del Complejo de la Feria de Importación y Exportación de China. Como evento insignia del portafolio de Prolight + Sound y la feria de entretenimiento y audio y vídeo profesional más grande del mundo, la edición de este año contará con más de 2.200 expositores internacionales que ocuparán una superficie ampliada de 220.000 m². Diversos eventos paralelos ofrecerán presentaciones inmersivas de productos diseñadas para mostrar los avances más innovadores, a la vez que atraerán a nuevos públicos y fomentarán las oportunidades de negocio.

Leading exhibitors from around the world will be present at the show Unicorn Series: Xtage, offers an immersive experience combining cutting edge lighting, visuals, and audio

Numerosos expositores destacados participarán este año, presentando las últimas innovaciones de todo el mundo en diversos sectores del mercado, entre los que se incluyen el turismo cultural inmersivo, la educación inteligente, las instalaciones comerciales, los proyectos gubernamentales y la hostelería.

Entre las empresas participantes se incluyen: ACME, ADAMSON, Alcon, ALLEN & HEATH, AVID, Audiocenter, Audio-technica, AXIOM, Biamp, BIK, BLAZE, BMB, Bosch, Bose Professional, CADAC, CELESTION, Coda Audio, Crestron, d&b audiotechnik, db Technologies, DAS Audio, Dante, DJ Power, DPA, EAW, Electro-Voice, EM Acoustics, Empower Tribe, EZ Pro, Faital PRO, Fidek, Fine Art, Focusrite, Funktion-One, Global Truss, GOLDENSEA, Gonsin, Harman International, Hikvision, ITC, KLING & FREITAG, Konig & Meyer, KV2, Longjoin Group, Martin Audio, MIDAS, Mode, Neutrik, NEXO, Nightsun, Peavey, Powersoft, QSC, RAM Audio, RCF, RME, Running man, SE Audiotechnik, Sennheiser, Shure, Skyworth, Stage Maker, Soundking, Taiden, Takstar, Thunderstone, Turbosound, TWAUDiO y Yamaha.

El diverso programa complementario aborda la transición industrial en curso dentro de China y en el extranjero.

Serie Unicornio : El espectáculo en vivo más importante de PLSG está diseñado para ir más allá de las exhibiciones estáticas de productos, integrando iluminación, audio y efectos visuales en una experiencia escénica inmersiva que sirve como referente de creatividad y aplicación práctica en el diseño escénico. Este año, el soporte de audio principal corre a cargo de L Acoustics.

: El espectáculo en vivo más importante de PLSG está diseñado para ir más allá de las exhibiciones estáticas de productos, integrando iluminación, audio y efectos visuales en una experiencia escénica inmersiva que sirve como referente de creatividad y aplicación práctica en el diseño escénico. Este año, el soporte de audio principal corre a cargo de L Acoustics. Zona Todo en Uno de Vídeo : Descubra un espacio experimental y de exhibición dedicado a la Alianza NDI, centrada en la producción y transmisión en vivo basadas en IP, que demuestra cómo los protocolos de red están revolucionando la producción de video profesional al proporcionar un lenguaje único y unificado para toda la comunicación de video. Entre las nuevas aplicaciones se incluyen los sectores empresarial y sanitario.

: Descubra un espacio experimental y de exhibición dedicado a la Alianza NDI, centrada en la producción y transmisión en vivo basadas en IP, que demuestra cómo los protocolos de red están revolucionando la producción de video profesional al proporcionar un lenguaje único y unificado para toda la comunicación de video. Entre las nuevas aplicaciones se incluyen los sectores empresarial y sanitario. Parque Audio Vivid: PLSG se ha asociado con la Asociación China de Ingenieros de Grabación y la Asociación Mundial UHD (UWA) para coorganizar el Parque Audio Vivid. Esta área mostrará una implementación integral de Audio Vivid, un estándar de audio espacial 3D abierto y de vanguardia, y otras tecnologías de audio espacial en ecosistemas como vehículos, hogares, turismo cultural, bienestar y atención médica.

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