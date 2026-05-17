Prolight + Sound Guangzhou 2026 : le plus grand salon mondial du divertissement et de l'audiovisuel professionnel fait son retour le 28 mai

CANTON, Chine, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 24e édition de Prolight + Sound Guangzhou (PLSG) ouvre ses portes le 28 mai et continue jusqu'au 31 mai dans les zones A et B du China Import and Export Fair Complex. Fleuron du portefeuille Prolight + Sound et plus grand salon mondial du divertissement et de l'audiovisuel professionnel, le salon de cette année va accueillir plus de 2 200 exposants internationaux sur une surface agrandie de 220 000 m². Des événements périphériques diversifiés offriront des vitrines immersives de produits conçus pour démontrer les avancées les plus récentes, tout en attirant de nouveaux groupes démographiques et en stimulant les opportunités commerciales.

Leading exhibitors from around the world will be present at the show Unicorn Series: Xtage, offers an immersive experience combining cutting edge lighting, visuals, and audio

De nombreux exposants de premier plan vont participer cette année, présentant les dernières innovations du monde entier dans plusieurs secteurs du marché, notamment le tourisme culturel immersif, l'éducation intelligente, les installations commerciales, les projets gouvernementaux et l'hôtellerie.

Les entreprises présentes sont les suivantes : ACME, ADAMSON, Alcon, ALLEN & HEATH, AVID, Audiocenter, Audio-technica, AXIOM, Biamp, BIK, BLAZE,BMB, Bosch, Bose Professional, CADAC, CELESTION, Coda Audio, Crestron, d&b audiotechnik, db Technologies, DAS Audio, Dante, DJ Power, DPA, EAW, Electro-Voice, EM Acoustics, Empower Tribe, EZ Pro, Faital PRO, Fidek, Fine Art, Focusrite, Funktion-One, Global Truss, GOLDENSEA, Gonsin, Harman International, Hikvision, ITC, KLING & FREITAG, Konig & Meyer, KV2, Longjoin Group, Martin Audio, MIDAS, Mode, Neutrik, NEXO, Nightsun, Peavey, Powersoft, QSC, RAM Audio, RCF, RME, Running man, SE Audiotechnik, Sennheiser, Shure, Skyworth, Stage Maker, Soundking, Taiden, Takstar , Thunderstone, Turbosound, TWAUDiO et Yamaha.

Un programme périphérique diversifié aborde la question de la transition industrielle en cours en Chine et à l'étranger

Série Licorne : le plus important spectacle en direct de PLSG est conçu pour aller au-delà des présentations statiques de produits en intégrant l'éclairage, le son et les images dans une performance scénique immersive qui sert de référence en matière de créativité et d'application concrète de la conception scénique. Cette année, le support audio principal est fourni par L-Acoustics.

: le plus important spectacle en direct de PLSG est conçu pour aller au-delà des présentations statiques de produits en intégrant l'éclairage, le son et les images dans une performance scénique immersive qui sert de référence en matière de créativité et d'application concrète de la conception scénique. Cette année, le support audio principal est fourni par L-Acoustics. Zone Vidéo All in One : un espace d'expérimentation et de présentation dédié à l'Alliance NDI , qui se concentre sur la production et la diffusion en direct basées sur le protocole IP et qui montre comment les protocoles basés sur le réseau révolutionnent la production vidéo professionnelle en fournissant un langage unique et unifié pour toutes les communications vidéo. Les nouvelles applications comprennent les entreprises et le secteur des soins de santé.

: un espace d'expérimentation et de présentation dédié à , qui se concentre sur la production et la diffusion en direct basées sur le protocole IP et qui montre comment les protocoles basés sur le réseau révolutionnent la production vidéo professionnelle en fournissant un langage unique et unifié pour toutes les communications vidéo. Les nouvelles applications comprennent les entreprises et le secteur des soins de santé. Audio Vivid Park : PLSG s'est associé à l'Association chinoise des ingénieurs du son et à l'Association mondiale UHD (UWA) pour co-organiser le salon Audio Vivid Park. Cet espace présentera un déploiement de bout en bout d'Audio Vivid - une norme ouverte d'avant-garde en matière de son spatial 3D - et d'autres technologies de son spatial dans des écosystèmes tels que les véhicules, les habitations, le tourisme culturel, le bien-être et les soins de santé.

Pour la pré-inscription des visiteurs, veuillez cliquer : https://onevor.messefrankfurt-event.com/#/basicInfo?exhId=740&source=PRNEWSWIRE

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