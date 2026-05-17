Prolight + Sound Guangzhou 2026: Die weltweit größte Messe für Unterhaltung und professionelle AV-Technik findet am 28. Mai wieder statt

GUANGZHOU, China, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die 24. Ausgabe der Prolight + Sound Guangzhou (PLSG) beginnt am 28. Mai und dauert bis zum 31. Mai in den Bereichen A und B des China Import and Export Fair Complex. Als Flaggschiff des Prolight + Sound-Portfolios und weltweit größte Messe für Unterhaltung und professionelle AV-Technik präsentiert die diesjährige Veranstaltung über 2.200 internationale Aussteller auf einer auf 220.000 m² erweiterten Ausstellungsfläche. Bei vielfältigen Rahmenveranstaltungen werden eindrucksvolle Produktpräsentationen geboten, die darauf abzielen, bahnbrechende Innovationen zu demonstrieren, neue Zielgruppen anzusprechen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Leading exhibitors from around the world will be present at the show Unicorn Series: Xtage, offers an immersive experience combining cutting edge lighting, visuals, and audio

In diesem Jahr werden zahlreiche namhafte Aussteller vertreten sein und die neuesten Innovationen aus aller Welt in verschiedenen Marktsegmenten präsentieren, darunter immersiver Kulturtourismus, intelligente Bildung, gewerbliche Installationen, Regierungsprojekte und Gastgewerbe.

Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören: ACME, ADAMSON, Alcon, ALLEN & HEATH, AVID, Audiocenter, Audio-technica, AXIOM, Biamp, BIK, BLAZE,BMB, Bosch, Bose Professional, CADAC, CELESTION, Coda Audio, Crestron, d&b audiotechnik, db Technologies, DAS Audio, Dante, DJ Power, DPA, EAW, Electro-Voice, EM Acoustics, Empower Tribe, EZ Pro, Faital PRO, Fidek, Fine Art, Focusrite, Funktion-One, Global Truss, GOLDENSEA, Gonsin, Harman International, Hikvision, ITC, KLING & FREITAG, Konig & Meyer, KV2, Longjoin Group, Martin Audio, MIDAS, Mode, Neutrik, NEXO, Nightsun, Peavey, Powersoft, QSC, RAM Audio, RCF, RME, Running man, SE Audiotechnik, Sennheiser, Shure, Skyworth, Stage Maker, Soundking, Taiden, Takstar, Thunderstone, Turbosound, TWAUDiO, und Yamaha.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm befasst sich mit dem aktuellen Wandel der Branche in China und im Ausland

Unicorn-Serie : Die führende Live-Show der PLSG geht über statische Produktpräsentationen hinaus, indem sie Licht, Ton und Bild zu einer immersiven Bühnenperformance verbindet, die als Maßstab für Kreativität und praktische Anwendung im Bühnenbau gilt. In diesem Jahr wird die Tontechnik von L 'Acoustics bereitgestellt.

: Die führende Live-Show der PLSG geht über statische Produktpräsentationen hinaus, indem sie Licht, Ton und Bild zu einer immersiven Bühnenperformance verbindet, die als Maßstab für Kreativität und praktische Anwendung im Bühnenbau gilt. In diesem Jahr wird die Tontechnik von L 'Acoustics bereitgestellt. Video All in One Zone : Erleben Sie einen speziellen Experimentier- und Präsentationsbereich, der die NDI Alliance in den Mittelpunkt stellt, die sich auf IP-basierte Live-Produktion und Streaming konzentriert und demonstriert, wie netzwerkbasierte Protokolle die professionelle Videoproduktion revolutionieren, indem sie eine einzige, einheitliche Sprache für die gesamte Videokommunikation bereitstellen. Zu den neuen Anwendungsbereichen gehören der Unternehmens- und der Gesundheitssektor.

: Erleben Sie einen speziellen Experimentier- und Präsentationsbereich, der die in den Mittelpunkt stellt, die sich auf IP-basierte Live-Produktion und Streaming konzentriert und demonstriert, wie netzwerkbasierte Protokolle die professionelle Videoproduktion revolutionieren, indem sie eine einzige, einheitliche Sprache für die gesamte Videokommunikation bereitstellen. Zu den neuen Anwendungsbereichen gehören der Unternehmens- und der Gesundheitssektor. Audio Vivid Park: Die PLSG hat sich mit der China Association of Recording Engineers und der UHD World Association (UWA) zusammengetan, um gemeinsam den Audio Vivid Park zu veranstalten. In diesem Bereich wird eine durchgängige Implementierung von Audio Vivid – einem hochmodernen, offenen 3D-Raumklangstandard – sowie anderer Raumklangtechnologien in verschiedenen Ökosystemen wie Fahrzeugen, Privathaushalten, Kulturtourismus, Wellness und Gesundheitswesen demonstriert.

Für die Voranmeldung als Besucher klicken Sie bitte hier: https://onevor.messefrankfurt-event.com/#/basicInfo?exhId=740&source=PRNEWSWIRE

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