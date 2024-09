Supermicro voegt nieuwe Max Performance Intel-gebaseerde X14-servers toe, en levert daarmee het breedste scala aan workload-geoptimaliseerde systemen voor AI, HPC, cloud en edge

"Supermicro X14-systemen zijn volledig opnieuw ontworpen om de nieuwste technologieën te ondersteunen, waaronder CPU's van de volgende generatie, GPU's, de hoogste bandbreedte en laagste latency met MRDIMM's, PCIe 5.0 en EDSFF E1.S- en E3.S-opslag", zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Niet alleen hebben we nu meer dan 15 families in ons aanbod, we kunnen deze ontwerpen ook gebruiken om maatoplossingen te creëren met complete rackintegratieservices en onze in eigen huis ontwikkelde oplossingen voor vloeistofkoeling."

Goedgekeurde klanten kunnen vroegtijdige toegang krijgen tot complete, volledige productiesystemen via het programma voor vroege verzending (Early Ship) van Supermicro of voor testen op afstand met Supermicro JumpStart.

Deze nieuwe Supermicro X14-systemen hebben volledig nieuw ontworpen architecturen, waaronder compleet nieuwe 10U- en multi-node vormfactoren die GPU's van de volgende generatie en hogere CPU-kerndichtheden ondersteunen. De vernieuwde geheugenslotconfiguraties met 12 geheugenkanalen per CPU en nieuwe MRDIMM's bieden tot 37% betere geheugenbandbreedte in vergelijking met DDR5 DIMM's.

De nieuwe Supermicro X14-familie bestaat uit een aantal nieuwe systemen, waaronder een aantal compleet nieuwe architecturen, in drie verschillende, categorieën voor specifieke workloads:

GPU-geoptimaliseerde platforms ontworpen voor pure prestaties en verbeterde thermische capaciteit die de nieuwste technologie en GPU's met het hoogste energieverbruik te ondersteunen. Systeemarchitecturen zijn vanaf de grond opgebouwd voor grootschalige AI-training, LLM's, generatieve AI, 3D-media en virtualisatietoepassingen.

Multinodes met hoge rekendichtheid, waaronder de gloednieuwe FlexTwin™, SuperBlade® en GrandTwin®, die gebruikmaken van bronnen zoals gedeelde voeding en koeling om de efficiëntie te verhogen, evenals direct-to-chip vloeistofkoeling op specifieke modellen om de dichtheid te maximaliseren zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

De beproefde Supermicro Hyper-rackmounts combineren architecturen met enkele of dubbele sockets met flexibele I/O- en opslagconfiguraties in traditionele vormfactoren. Bedrijven en datacenters kunnen hiermee op- en afschalen naarmate hun werklast zich ontwikkelt.

Supermicro's nieuwe max-performance X14-systemen ondersteunen de nieuwe Intel Xeon 6900-serie processoren met P-cores, terwijl de efficiency-geoptimaliseerde X14-systemen de Intel Xeon 6700-serie processoren met E-cores ondersteunen, die in juni 2024 op de markt kwamen. Deze systemen zullen ook socketcompatibiliteit bieden met de binnenkort uit te brengen Intel Xeon 6900-serie processoren met E-cores en de Intel Xeon 6700-serie processoren met P-cores in het eerste kwartaal van 2025. Dit zal een nog grotere flexibiliteit bieden bij het optimaliseren van systemen voor prestaties-per-core of prestaties-per-watt.

"Voor het eerst biedt Intel twee verschillende, voor werklasten geoptimaliseerde Xeon-processorfamilies van dezelfde generatie, elk ontworpen om specifieke prestatie- en efficiëntieprofielen te leveren die snellere resultaten kunnen opleveren, rekenkracht, vermogen en rackdensiteit kunnen revolutioneren, en de ROI voor moderne datacenters kunnen maximaliseren," zegt Ryan Tabrah, vicepresident en algemeen directeur van Xeon Products bij Intel. "Met de nieuwe toevoegingen kan Supermicro zijn klanten nog meer keuze bieden als het deze nieuwe prestatie-geoptimaliseerde CPU's voor AI en rekenintensieve workloads lanceert."

Door Supermicro-systemen te configureren met Intel Xeon 6900-serie processoren met P-cores, wordt voldaan aan enkele FP16-instructies op de ingebouwde Intel® AMX-accelerator die de AI-werklastprestaties verder verbeteren. Deze systemen bevatten 12 geheugenkanalen per CPU met ondersteuning voor zowel DDR5-6400 als MRDIMM's tot 8800MT/s, CXL 2.0 en uitgebreidere ondersteuning voor high-density, industriestandaard EDSFF E1.S en E3.S NVMe-schijven.

Supermicro-vloeistofkoelingsoplossingen

Als aanvulling op dit uitgebreide X14-productportfolio biedt Supermicro rack-scale integratie en mogelijkheden voor vloeistofkoeling. Met een toonaangevende wereldwijde productiecapaciteit, uitgebreide integratie- en testfaciliteiten op rackschaal en een uitgebreide reeks softwarebeheeroplossingen ontwerpt, bouwt, test, valideert en levert Supermicro complete datacenteroplossingen op elke schaal in slechts enkele weken.

Supermicro biedt een complete in-house ontwikkelde oplossing voor vloeistofkoeling, inclusief koelplaten voor CPU's, GPU's, geheugen, koeldistributie-units, koeldistributie-manifolds, slangen, connectoren en koeltorens. Vloeistofkoeling kan eenvoudig worden opgenomen in integraties op rackniveau om de systeemefficiëntie te verhogen, thermische throttling te verminderen en zowel de totale eigendomskosten (Total Ownership Costs, TCO) als de totale kosten voor het milieu (Total Cost to the Environment, TCE) van datacenterimplementaties te verlagen.

De nieuwe max-performance Supermicro X14-systemen en Intel Xeon 6900-serie processoren met P-cores zijn onder andere:

GPU-geoptimaliseerd - De Supermicro X14-systemen met de hoogste prestaties zijn ontworpen voor grootschalige AI-training, grote taalmodellen (LLM's), generatieve AI en HPC, en ondersteunen acht van de nieuwste generatie SXM5- en SXM6-GPU's. Deze systemen zijn verkrijgbaar in luchtgekoelde of vloeistofgekoelde configuraties.

PCIe GPU - Ontworpen voor maximale GPU-flexibiliteit, met ondersteuning voor maximaal 10 dubbelbrede PCIe 5.0-acceleratorkaarten in een thermisch geoptimaliseerd 5U-chassis. Deze servers zijn ideaal voor AI-inferencing, media, collaboratief ontwerp, simulatie, cloudgaming en virtualisatie-workloads.

Intel® Gaudi® 3 AI-accelerators - Supermicro is ook van plan om de eerste AI-server in de branche te leveren, gebaseerd op de Intel Gaudi 3-accelerator die door Intel Xeon 6-processoren wordt gehost. Verwacht wordt dat het systeem de efficiëntie verhoogt en de kosten van grootschalige AI-modeltraining en AI-inferencing verlaagt. Het systeem beschikt over acht Intel Gaudi 3-accelerators op een universele OAM-basiskaart, zes geïntegreerde OSFP-poorten voor rendabele scale-out netwerken, samen met een open platformontwerp voor het gebruik van een community-gebaseerde, open-source softwarestack, waarvoor geen softwarelicentiekosten hoeven te worden gemaakt.

SuperBlade® - De X14 6U krachtige, voor dichtheid geoptimaliseerde en energiezuinige SuperBlade van Supermicro maximaliseert de rackdichtheid, met maximaal 100 servers en 200 GPU's per rack. Elke node is geoptimaliseerd voor AI, HPC en andere rekenintensieve werkbelastingen. Voorzien van luchtkoeling of direct-to-chip vloeistofkoeling voor maximale efficiëntie en een minimaal mogelijk energieverbruik met de beste TCO. Daarnaast biedt elke node connectiviteit tot vier geïntegreerde Ethernet-switches met 100G uplinks en front I/O voor een reeks flexibele netwerkopties tot 400G InfiniBand of 400G Ethernet per node.

FlexTwin™ - De nieuwe Supermicro X14 FlexTwin-architectuur, speciaal gebouwd voor HPC, is kostenefficiënt en ontworpen om maximale rekenkracht en -dichtheid te bieden in een multi-node configuratie met maximaal 24.576 prestatiecores in een 48U-rack. Elke node is geoptimaliseerd voor HPC- en andere rekenintensieve workloads en beschikt over direct-to-chip vloeistofkoeling specifiek voor maximale efficiëntie en minder gevallen van thermische CPU throttling, evenals HPC I/O met lage latency aan de voor- en achterzijde met ondersteuning voor een reeks flexibele netwerkopties tot 400G per node.

Hyper - X14 Hyper is het vlaggenschipplatform van Supermicro voor rackmontage, ontworpen om de hoogste prestaties te leveren voor veeleisende AI-, HPC- en bedrijfstoepassingen. Eén of twee socketconfiguraties ondersteunen PCIe GPU's met dubbele breedte voor maximale werklastversnelling. Modellen met zowel luchtkoeling als direct-to-chip vloeistofkoeling zijn leverbaar om de ondersteuning van top-bin CPU's zonder thermische beperkingen te vergemakkelijken, de kosten voor datacenterkoeling te verlagen en tegelijkertijd de efficiëntie te verhogen.

De X14-systemen met geoptimaliseerde efficiëntie en Intel Xeon 6700-serie processoren met E-cores zijn nu ook verkrijgbaar:

SuperBlade® - Supermicro's krachtige, dichtheid-geoptimaliseerde en energiezuinige multi-node platform geoptimaliseerd voor AI, Data Analytics, HPC, Cloud en Enterprise workloads. In een 6U-behuizing met 10 of 5 nodes, of als 8U-behuizing met 20 of 10 nodes, kan een rack tot 34.560 Xeon rekenkernen hebben.

Hyper - Rackmount-servers met topprestaties zijn gebouwd om de meest veeleisende workloads het hoofd te bieden, samen met de opslag- en I/O-flexibiliteit die op maat zijn gemaakt voor een breed scala aan toepassingsbehoeften.

CloudDC - Alles-in-één platform voor cloud datacenters, gebaseerd op het OCP Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) met flexibele I/O- en opslagconfiguraties en dubbele AIOM-slots (PCIe 5.0; compatibel met OCP 3.0) voor maximale gegevensdoorvoer.

Petascale-opslag - Toonaangevende all-flash opslagdichtheid en prestaties met EDSFF E1.S- en E3.S schijven, voor ongekende capaciteit en prestaties in een 1U- of 2U-chassis.

WIO - Biedt flexibele I/O-configuraties in een kosteneffectieve architectuur om optimalisatie van versnelling, opslag en netwerkalternatieven mogelijk te maken die de prestaties versnellen, de efficiëntie verhogen en de perfecte pasvorm vinden voor specifieke bedrijfstoepassingen .

BigTwin® - 2U 2-node of 2U 4-node platform dat superieure dichtheid, prestaties en onderhoudsgemak biedt met dubbele processoren per node en een hot-swappable ontwerp waarvoor geen gereedschap nodig is. Deze systemen zijn ideaal voor cloud-, opslag- en mediaworkloads met nieuwe modellen, waaronder E3.S-schijfondersteuning voor superieure dichtheid en doorvoer.

GrandTwin® - Speciaal gebouwd voor prestaties en geheugendichtheid met één processor, met hot-swappable nodes aan de voorkant (koude gangpad) en I/O aan de voor- of achterkant voor een groter onderhoudsgemak. Nu verkrijgbaar met E1.S-schijven voor betere opslagdichtheid en doorvoer.

Hyper-E - Levert de kracht en flexibiliteit van het vlaggenschip in onze Hyper-familie, geoptimaliseerd voor gebruik in randomgevingen. Edge-vriendelijke kenmerken omvatten een ondiep chassis en I/O aan de voorkant, die Hyper-E geschikt maakt voor edge-datacenters en telecomkasten. Deze systemen met geringe diepte ondersteunen tot 3 krachtige GPU- of FPGA-kaarten.

Edge/Telco - Verwerkingskracht met hoge dichtheid in compacte vormfactoren geoptimaliseerd voor de installatie van telecomkasten en Edge-datacenters. Optionele DC-voedingsconfiguraties en verbeterde bedrijfstemperaturen tot 55 °C (131°F).

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's deskundigheid op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, zodat wij innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, kunnen realiseren voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2513180/Supermicro_SBI_612BA_1NE34.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2513181/SYS_A22GA_NBRT_ANGLE.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2513182/SYS_522GA_NRT__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2513183/SYS_422GA_NBRT_LCC__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2513184/SYS_222FT_HEA_LCC__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2513185/SYS_212HA_TN__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

